La cuenta de ahorros que debes tener para poder afrontar cualquier imprevisto

telecinco.es 28 MAY 2026 - 09:00h.

Con una cuenta de ahorros remunerada ningún gasto te pillará de imprevisto

Si eres nuevo cliente tendrás una rentabilidad anual del 3,04 % TAE sobre cualquier importe de efectivo

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Los imprevistos en la economía de las casas a veces no están contemplados y si ya te pilla a final de mes se convierte en una cuestión preocupante. Con los consejos de Trade Republic aprenderás a tener un fondo de emergencia para cualquier gasto que no tenías en mente.

El alquiler, la hipoteca, el coche, la comida, etc. son gastos que todos tenemos en mente, pero una avería en casa o en el coche no avisa y para eso a veces no se está preparado. Con Trade Republic y sus bancos asociados lo estarás. Están adheridos a los Sistemas de Garantía de Depósitos alemán, francés o irlandés. El importe máximo garantizado es de 100.000 € por cliente y por entidad de crédito.

También debes saber que hay un indicador de riesgo aplicable a la cuenta colectiva y a la cuenta corriente siendo 1/6 el indicativo de menor riesgo y 6/6 el de mayor riesgo.

Beneficios de una cuenta de ahorros remunerada

Algo muy común que se hace es guardar un poquito todos los meses o cuando se puede para tener ese fondo para imprevistos, pero también hay otra opción con más accesibilidad y con menor riesgo financiero. Se trata de son las cuentas de ahorros remuneradas. Con estas podrás disponer de tu dinero rápidamente, aunque antes de abrirla deberás conocer las condiciones de tu banco. Tendrás flexibilidad total para ingresar o retirar el dinero en cualquier momento.

Si eres nuevo cliente y además abres una cuenta en Trade Republic Bank GmbH, Sucursal en España, tendrás una rentabilidad anual del 3,04 % TAE sobre cualquier importe de efectivo. El 3,00 % TIN anual, 3,04 % TAE aplicado a un importe ilustrativo de 100.000 € equivaldría, 3.000 € de rendimientos obtenidos a lo largo de un año. El cálculo de intereses devengados se realiza de manera diaria y su liquidación a cuenta se realiza mensualmente. Descubre más en traderepublic.com.