Esta piscina hinchable de Intex tiene sillón y porta bebidas y es justo lo que necesitas este verano

telecinco.es 28 MAY 2026 - 13:11h.

Estructura de 3 aros, respaldo y cojín para sentarse, dos portabebidas y un tamaño de 229 x 218 x 79 cm hacen de ella una piscina ideal.

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El calor del verano ya está aquí. ¿Quieres prepararte de verdad y poder darte un chapuzón sin salir de casa? Pues tienes la oportunidad perfecta con esta Piscina hinchable Intex. Tiene un diseño casi redondo, con unas medidas de 229 x 218 centímetros que dan para toda la familia, y lo mejor es que además cuenta con respaldo y cojín para sentarte y relajarte mientras disfrutas del agua. Sin duda, lo mejor para el verano.

Es especialmente recomendable si tenéis hijos en casa y queréis que tengan opción de darse un bañito durante el verano, o incluso si queréis tener un rincón donde refrescaros mientras os relajais. La mejor aliada para el verano.

¿Por qué recomendamos esta piscina hinchable?

Porque es muy grande, con 229 x 218 x 79 cm de tamaño. Apta para varias personas perfectamente.

Porque tiene sillón y respaldo hinchable para que puedas disfrutar de un baño mucho más cómodo.

Porque cuenta con portabebidas para que te tomes algo mientras te refrescas.

Porque cuenta con doble cámara de aire y tres aros de estructura que la hacen más robusta e incluye un kit de parches por lo que pueda pasar.

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Piscina hinchable Intex

El gran encanto de esta Piscina hinchable Intex no es solo su tamaño, sino lo que ofrecen sus detalles. El combo de respaldo y cojín es perfecto para sentarte y aprovechar sus portabebidas para tomarte algún refresco mientras te bañas. Va genial para relajarse después del trabajo o cuando el calor aprieta más. Por otra parte, su estructura es muy estable gracias a los 3 aros que la componen, y su vaciado es de lo más sencillo al contar con una válvula de drenaje bien integrada. Inflarla es fácil, vaciarla lo es aún más y, si hay algún incidente o accidente con ella, trae parches para reparar cualquier posible fuga que pueda surgir. Lo tiene todo pensado para ponerte las cosas fáciles.

Por eso mismo, y sobre todo por su tamaño, la recomendamos si tienes un patio aunque sea mediano. ¿Tienes hijos? Pues entonces es una compra imprescindible, sobre todo con el calor que se avecina.

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¿Qué opinan los usuarios de esta piscina hinchable?

Una piscina necesita poco para contentar, y esta cumple de sobra. A los usuarios les gusta tanto su tamaño como sus pequeños detalles (el respaldo, el cojín, los reposavaos...). Aquí puedes leer algunas reseñas:

Los usuarios están muy sorprendidos por la calidad de imagen que ofrece, principalmente gracias a su panel OLED. Como puedes ver en las reseñas que hemos recogido a continuación, la sensación de satisfacción es alta precisamente por eso, y por el rendimiento de su sistema operativo:

"Me encanta. Super cómoda y bonita, se pueden dejar vasos, tiene respaldo, cojín..."

"Más grande de lo que pensábamos. Muy cómoda. La recomiendo."

"Genial. Es muy buena."

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