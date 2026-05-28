Las propiedades de la manzana que le hacen ser un superalimento

telecinco.es 28 MAY 2026 - 10:28h.

Su alto contenido en fibra hace que sea un alimento ideal para regular el azúcar en sangre

Aporta mucha saciedad y contiene pocas calorías

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La manzana no es una fruta cualquiera. Sus cualidades le hacen ser un alimento ideal para el día a día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera uno de los alimentos más ricos en fibra, antioxidantes y vitaminas. Estas propiedades le hacen ser una fruta que puede mejorar tu salud cardiovascular, te ayuda a regular la digestión y fortalece el sistema inmunológico. Además, es un producto bajo en calorías.

En la manzana se pueden encontrar dos tipos de fibra. La Soluble y la Insoluble. Dentro de la primera se encuentra la pectina. Esta ayuda a reducir el colesterol y regular el azúcar en sangre. La fibra insoluble se encuentra principalmente en la piel y con ello podrá mejorar el tránsito intestinal. Este superalimento es ideal para la salud digestiva. Además, ese alto contenido en pectina hace que sea una gran fuente de prebióticos, que mejoran tu salud intestinal e inmunitaria, y alimenta a las bacterias buenas en el intestino grueso.

Las propiedades de la manzana

Si decides darte esa pausa natural en tu día a día con una Manzana Evelina tomarás el hábito de incluir la fibra en tu dieta. Otra de las cosas buenas que posee la manzana es que el 85% de su composición es agua por lo que con cada mordisco hace que la hidratación esté asegurada.

Es la fruta ideal para cuando tengas ganas de dulce. Comerte una Manzana Evelina te dará cero remordimientos porque te podrás dar el capricho dulce que te pide el cuerpo sin tener que preocuparte por nada más.

Más fibra, menos excusas y cero remordimientos. ¡Súmate al hábito alto en fibra!