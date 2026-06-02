telecinco.es 02 JUN 2026 - 14:47h.

Leila se prepara para una nueva hoguera y completa su look con Calvin Klein Euphoria Elixir

La concursante se sirve de sus mejores armas para enfrentarse a unas nuevas imágenes de Atamán

Compartir







Uno de los momentos culmen de ‘La isla de las tentaciones’ es cuando sus participantes se enfrentan a la hoguera. Con el programa ya avanzado cada vez descubren cosas más sorprendes de sus parejas. Leila lo ha comprado de primera mano, pero antes de llegar al encuentro con Sandra Barneda y el resto de las chicas, la concursante se ha preparado a consciencia.

Ese instante de ellas frente al espejo arreglándose para uno de los momentos claves del programa es de lo más íntimo para cada una las participantes. Solo están ellas, sus productos y sus pensamientos. Uno de ellos y que siempre da fuerzas es el perfume de Calvin Klein Euphoria Elixir.

Leila hacía uso de ello sabiendo que puede ser el último toque que le dé el impulso que necesita para enfrentarse a las imágenes de su novio en la otra villa que quizás no sea de su agrado.

Independientemente de lo que vea, con Calvin Klein Euphoria Elixir podrá sentir ese empoderamiento y también ese magnetismo irresistible que te da esta fragancia cuando te la aplicas en tu piel.

Con Calvin Klein Euphoria Elixir Leila sentirá que lleva más que un perfume y es el aroma que necesita para completar el look en uno de sus momentos más relevantes en el programa.