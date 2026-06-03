telecinco.es 03 JUN 2026 - 12:44h.

La raya del ojo es un elemento diferenciador en el maquillaje, pero no todo el mundo sabe hacerla

Con los dos nuevos productos de Mercadona esto no será un problema debido a su fácil aplicación y su punta de precisión

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Un paso que diferencia un buen make up de uno sofisticado es la raya del ojo. La aplicación del delineador no solo realza tu mirada, sino que te dará ese toque distintito a la hora de mirar. Esto no solo te sirve para un look de fiesta o evento importante, en tu día a día puedes marcar la diferencia con ello. Para muchos su aplicación se convierte en un inconveniente a la hora de usarlo, pero Mercadona lo ha vuelto a hacer y ha sacado dos productos que te van a ayudar a salvar esta barrera.

Los dos nuevos Eyeliners para alzar tu mirada

Se trata de Eyeliner Black Precision y de Eyeliner Waterproof. Ambos tienen cosas en común como su fácil aplicación y su larga duración, aunque también tienen algunas características que los diferencian.

Con Eyeliner Black Precisión tendrás en tus ojos un negro intenso. Su composición ultra líquida hará que su aplicación sea fácil debido a esto y que tiene una punta de gran precisión. Y aunque es de larga duración no tendrás que preocuparte porque es de fácil desmaquillado.

El Eyeliner Waterproof tiene un negro de alta pigmentación que da sensación de profundidad e intensidad. También tiene una fórmula fluida que hace que su aplicación sea muy sencilla junto con su punta precisa. Lo que le hace diferente al anterior es que es resistente al agua y para retirarlo tendrás que hacer uso de un desmaquillador de ojos bifásico.

Los pasos para hacerte un Eyeliner perfecto

Conseguir esa raya perfecta algunos lo ven como un verdadero reto, pero con estos sencillos pasos lo podrás hacer más fácil:

Lo primero que debes hacer es trazar una guía. Esta debe estar alineada con la dirección de las pestañas inferiores. Lo siguiente que debes hacer para conseguir ese efecto rasgado que estás buscando es trazar una línea horizontal desde la punta de la marca que has hecho en el paso anterior. Debe llegar hasta el último tercio de las pestañas superiores. Une ese triángulo con el lagrimal trazando una línea justo por encima de tus pestañas superiores. Por último, rellena el triángulo y con ello ya tendrás una mirada felina.

Esto es solo un ejemplo de las muchas utilidades que se puede hacer con los nuevos Eyeliners de Mercadona. Para los más atrevidos hay otros ejemplos que pueden seguir para completar sus maquillajes. Su fácil aplicación hace que sea muy versátil y que se adapte al estilo de mirada que quieres conseguir.

Pero más allá del estilo que decidas, con estos nuevos Eyeliners podrás comprobar que conseguir una mirada diferente está en tu mano y ya no será un reto inalcanzable.