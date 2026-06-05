telecinco.es 05 JUN 2026 - 12:21h.

Bayan Al Masri ha escogido Calvin Klein Euphoria Elixir para completar su look ante una hoguera crucial

La participante de 'La isla de las tentaciones 10' ha confiado en el perfume antes de acudir a su encuentro con Claudia, tentadora favorita de Miguel

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Las hogueras de solteros y solteras son uno de los momentos más reconocibles y favoritos para la audiencia de 'La isla de las tentaciones'. Pero también es uno de los momentos más complicados para sus protagonistas, que tienen que enfrentarse cara a cara a la mayor tentación de sus parejas.

Es la segunda ocasión en la que Bayan Al Masri se enfrenta a este momento, pues ya participó en la octava edición junto a Eros Vidal, con el que rompió en la hoguera final de aquella temporada. En esta ocasión ha tenido a un gran aliado para empoderarse antes de la hoguera: Calvin Klein Euphoria Elixir, el perfume que ha escogido para darle el toque final a su look, compuesto por un vestido rojo, unos pendientes plateados y unos zapatos de tacón del mismo color.

Calvin Klein Euphoria Elixir forma parte del outfit escogido para un momento tan importante como su confrontación con Claudia Sánchez porque es un perfume que le da el impulso necesario para escuchar las respuestas de la tentadora favorita de su novio, Miguel Martínez, acerca de su situación en Villa Montaña.

Bayan no es la única que ha confiado en Calvin Klein Euphoria Elixir antes de una hoguera importante, pues en otros programas de ‘La isla de las tentaciones 10’ han sido sus compañeras – Alba, Yuli y Leila – las que han confiado en este perfume que es más que una fragancia para ellas, es un aliado para un momento crucial.