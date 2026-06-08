telecinco.es 08 JUN 2026 - 13:18h.

La Conga Rockstar RS90 Pet Flex Detect es convertible, tiene 30 kPa de potencia, cabezal con luz LED y un tubo flexible que resulta comodísimo.

Las mejores aspiradoras sin cable de 2026: guía comparativa para elegir la ideal

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Tienes mascota y la adoras, pero no adoras tanto tener que limpiar todos los pelos que deja por casa. Suma a eso que los suelos se van ensuciando y el resultado es tener que limpiar a diario y dedicarle muchas horas para tener unos suelos impecables. Por suerte, la tecnología ha avanzado tanto que apenas tienes que esforzarte para tener los suelos limpios, y la Aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex Detect es la mejor prueba de ello. Un aspirador con 90 minutos de autonomía, cabezal antienredos, luz LED verde y 230 AW de potencia de succión que ahora está rebajada un 35%.

No importa cómo sea tu casa: grande, pequeña, con una o varias plantas, con distintos tipos de suelo... Este aspirador va genial en cualquier hogar, sobre todo cuando hay mascotas. La diferencia se nota.

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¿Por qué recomendamos esta aspiradora?

El cepillo HairLess XXL atrape el pelo y lo aspira sin problemas y sin enredos.

Tiene 230 AW de potencia de succión y 30 kPa. Va genial incluso en alfombras tupidas.

Su luz LED verde ilumina la suciedad para que no se te escape nada.

El tubo flexible te permite aspirar zonas bajas sin agacharte ni forzar la espalda.

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Aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex Detect

No solo que sea potente, es que lo equilibra todo muy bien. La Aspiradora sin cable Conga Rockstar RS90 Pet Flex Detect sorprende desde el primer uso por su ligereza y por lo bien que se cuela por cualquier parte gracias a su brazo flexible. Además, va genial con el pelo de mascotas gracias a su cepillo antienredos y tiene un montón de accesorios para usarla como aspirador de mano sobre tapicería, mobiliario, cortinas y cualquier parte de casa. Limpia muy bien con una sola pasada gracias a su cepillo extragrande y aguanta hasta 90 minutos de limpieza, así que la puedes usar por toda la casa sin tener que cargar. Es tal y como debe ser una buena aspiradora sin cable.

Por eso la recomendamos tanto, porque va muy bien en viviendas grandes o pequeñas, con distintos tipos de suelo e incluso con mascotas. Con ella, solo tienes que preocuparte de pasarla, porque limpia francamente bien y sin apenas esfuerzo.

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¿Qué opinan los usuarios de esta aspiradora?

Los usuarios destacan sobre todo que es muy potente y muy fácil de usar, de hecho resulta muy cómoda porque te permite llegar a más sitios sin tener que inclinarte. Aquí te dejamos algunas reseñas reales de usuarios para que lo compruebes:

"La verdad es que ha superado mis expectativas. La potencia de succión es muy buena, ya que recoge pelos sin esfuerzo."

"Esta aspiradora ha superado nuestras expectativas. Por su potencia y eficacia, además accede a zonas bajas con facilidad y es muy fácil de limpiar su filtro."

"Excelente calidad, súper útil, aspira súper bien, el modo turbo es increíble y la luz es muy útil. Excelente opción calidad precio, muy recomendada."

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