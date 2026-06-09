La cafetera portátil que prepara espresso de calidad en cualquier lugar

telecinco.es 09 JUN 2026 - 12:26h.

La compañera definitiva para quienes no renuncian a un buen café.

Guía comparativa: Las 10 mejores heladeras de 2026 y cómo elegir la ideal para ti

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Encontrar un buen café fuera de casa no siempre es fácil. A veces, no hay cafeterías cerca, y en otras ocasiones la calidad del café deja mucho que desear. Así que si quieres ir a lo seguro en tus viajes, jornadas largas de trabajo, escapadas o excursiones, te traemos la solución perfecta: la Cafetera Espresso Portátil Origial BARISTAWAY.

Con ella, podrás decir adiós a los cafés de mala calidad y también a aquellos con precios abusivos. Porque esta cafetera portátil es capaz de preparar espresso con presión profesional donde quieras y puede convertirse en tu mejor compañera diaria. ¿Y sabes qué? Que hoy, en PcComponentes, está rebajada. ¡No hay mejor momento para comprarla!

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Características principales de esta cafetera portátil

20 bares de presión profesional para conseguir epresso con crema intensa

Batería recargable que te permite preparar café sin necesidad de enchufes ni cables

Calentamiento rápido en 7 minutos

Compatible con café molido y cápsulas

Diseño compacto y portátil, perfecto para llevar en viajes, oficina o escapadas.

Así es está cafetera portátil que te sorprenderá

La BARISTAWAY de Origial es una cafetera portátil pensada para todas aquellas personas a las que les gusta disfrutar de un auténtico espresso en cualquier lugar y no quieren depender de cafeterías ni enchufes.

Gracias a su bomba de 20 bares de presión, consigue una extracción intensa y una cremosidad comparable a la de muchas cafeteras tradicionales. Por otro lado, su batería recargable de 7.500 mAh permite preparar café de forma totalmente inalámbrica, convirtiéndola en una opción ideal para viajes, oficina, camping o desplazamientos.

Su sistema de calentamiento rápido alcanza los 93 °C en apenas 7 minutos, ofreciendo un café listo para disfrutar en muy poco tiempo. Además, incluye accesorios para utilizar tanto café molido como cápsulas compatibles, aportando una gran flexibilidad según tus preferencias.

Por si todo esto fuera poco, hoy en PcComponentes tiene un 20% de descuento. Así que a nosotros nos parece el día fantástico para comprarla.

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Preguntas frecuentes sobre la cafetera portátil BARISTAWAY

¿Necesita estar enchufada para funcionar?

No, funciona gracias a su batería recargable integrada.

¿Qué tipo de café utiliza?

Puede utilizar café molido y cápsulas compatibles mediante los adaptadores incluidos.

¿Cuánto tarda en calentarse?

Alcanza la temperatura de preparación en aproximadamente 7 minutos.

¿Es fácil de transportar?

Su diseño compacto está pensado para llevarla cómodamente en mochilas o equipaje.

¿Hace espresso con crema?

Sí, sus 20 bares de presión permiten obtener una extracción intensa y una crema muy similar a la de una cafetera tradicional.

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