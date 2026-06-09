La tentación se hace fuerte y cambia el rumbo de una de las parejas más largas de 'La isla de las tentaciones'

Telecinco.es 09 JUN 2026 - 18:48h.

Leila y Atamán han sido una de las parejas con una de las relaciones más largas que han pasado por 'La isla de las tentaciones'

Ella desde el comienzo del programa encontró una fuerte conexión con David Vaquero

Compartir







Las parejas de ‘La isla de las tentaciones’ entran con varios propósitos al programa. Uno de ellos es poner a prueba ese amor que les une y saber si la conexión que sienten es inquebrantable ante las tentaciones.

Lo que a veces ocurre es que esa chispa del amor que creían sentir la encuentran en la tentación y se vuelve tan fuerte como las nuevas conexiones que ha lanzado Wizz Air. La aerolínea ha sacado recientemente tres rutas que unen a España con Turín, Nápoles y Londres.

Vuelos directos como la conexión que han sentido Leila con David en ‘La isla de las tentaciones’. Un nuevo amor que pueden seguir explorando en estas ciudades en donde Wizz Air ofrece vuelos a bajo coste. No hay mejor forma que conocer a la persona con la que quieres ir de la mano en la vida descubriendo nuevos lugares.

Leila decide apostar por su tentación

Desde el comienzo, Leila vio en David una persona que sí podía poner a prueba su amor y replantearse cosas de su relación de 11 años con Atamán. Poco a poco fueron avanzando y afianzando esa chispa que desde el primer momento surgió. La decisión más difícil del programa llegaba en esa hoguera final en donde la concursante se tenía que enfrentar a su pasado y decidir sobre su presente y futuro.

Muchos reproches y comentarios cruzados después, Leila decide apostar por esa nueva conexión que ha surgido con David. El tentador confiesa que ya ha encontrado a su “princesa rubita” y ella ha asegurado que ‘La isla de las tentaciones” le ha enseñado a “priorizarse” y a conocer a su nuevo amor.

Con Wizz Air en la única tentación en la que vas a caer es en la de viajar más. Ahora David y Leila podrán seguir conociéndose fuera del programa y ver si hay esa conexión tan buena como la que ofrece esta aerolínea con sus rutas directas a Turín, Nápoles, Venecia y Londres, aunque no son las únicas ciudades en las que presta su servicio.

Leila deja atrás una de las relaciones más largas que han pasado por ‘La isla de las tentaciones’ y apuesta por esta nueva con David. Una muestra más que el amor es un viaje en la vida impredecible. Lo mismo que pasa cuando te subes a un avión con Wizz Air. Llevas una expectativa de la ciudad que vas a visitar, pero siempre hay algo que te sorprende.