¿Realmente funciona? Probamos La Cuponera y te enseñamos a conseguir tu primer reembolso paso a paso

telecinco.es 10 JUN 2026 - 13:50h.

Ponemos a prueba La Cuponera, la app de cashback con la que puedes ahorrar hasta 200€ al año en tus visitas al supermercado. ¿Funciona La Cuponera?

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¿Sabías que hay una forma de ahorrar al hacer la compra más allá de las ofertas o programas de puntos de los supermercados? Con La Cuponera, la app de cashback que te devuelve una parte del dinero que gastas en tu súper de confianza. Sin hacer cambios en tu cesta de la compra, sin cambiar de hábitos ni comprar marcas blancas.

Para contarte si funciona La Cuponera y si merece la pena descargarte la aplicación de cashback, la hemos puesto a prueba en varias visitas al supermercado. Te contamos cómo utilizarla paso a paso, cómo solicitar un reembolso y, sobre todo, las opiniones de La Cuponera que estás buscando. ¡Toma nota!

Descarga la app de La Cuponera y empieza a ahorrar en el supermercado

¿Qué es La Cuponera y cómo funciona el cashback?

Para ponernos en contexto, La Cuponera es una app para ahorrar en tu visita al supermercado que funciona mediante el sistema de cashback (reembolso). Una vez que descargues la app, encontrarás un apartado de promociones activas —ahora mismo, con marcas como Fairy, Oral-B, Ariel, Pantene, Evax, Tampax o Gillette, entre otras— con ofertas de 2x1, descuentos hasta el 50% y hasta productos gratis.

El proceso es sencillo: compras los productos en oferta en tu supermercado de confianza, subes una foto del ticket a la app y recibes el importe correspondiente de vuelta en forma de saldo. Cuando acumules 10€ de saldo, podrás solicitar el reembolso a tu cuenta bancaria sin ningún coste. Es dinero que has gastado en tu súper y que vuelve a tu cuenta en forma de reembolso.

Ahorra hasta 200€ al año en tus marcas favoritas con La Cuponera app

¿Funciona La Cuponera? La respuesta después de usar la app

No hemos querido quedarnos solo en la información que transmite La Cuponera, sino que hemos puesto a prueba la app en varias visitas al supermercado. El registro es sencillo y la interfaz de la aplicación es bastante intuitiva. Se agradece que no tenga demasiadas pestañas para acceder al saldo de la cuenta o a las promociones de un vistazo.

Antes de la primera visita al supermercado, estos fueron los pasos a seguir (los puedes aplicar en casa):

Seleccionamos una cadena de supermercados para ver las promociones disponibles en ese momento. Nos apuntamos varias ofertas activas en productos que nos interesaban para comprar el artículo exacto. Recuerda hacer clic en 'Añadir oferta' en cada promo. En el súper, hicimos la compra con total normalidad. Al llegar a casa, subimos una foto del ticket a la app de La Cuponera (el proceso es bastante sencillo). En un par de días, la aplicación validó las ofertas de los productos que habíamos comprado y nos devolvió parte del dinero de la compra en forma de saldo. Repetimos la visita a otro supermercado días después para hacer una segunda prueba y así conseguimos acumular más de 10€ de saldo, el importe mínimo para solicitar un reembolso en la cuenta bancaria a través de Bizum.

Consigue un reembolso en tu próxima visita al supermercado

Cómo conseguir tu reembolso en La Cuponera paso a paso

El proceso de solicitar el reembolso en La Cuponera es el más importante, pero no por ello es complicado. Es imprescindible que antes hayas activado las ofertas que te interesen. En el apartado de ofertas, solo tienes que hacer clic en 'Añadir oferta' o en el icono del '+' junto a la foto de cada producto.

Una vez hecho y comprado el producto en tu súper de confianza, haz clic en 'Escanear', en la parte inferior de la La Cuponera app. Lo que más nos ha gustado es que la aplicación permite hacerlo de distintas maneras: escaneando un ticket, subiendo un archivo PDF o una imagen.

La manera más cómoda es escanear directamente el ticket. Asegúrate de que la foto tenga buena luz y de que aparezca la siguiente información:

Establecimiento.

Productos adquiridos.

Importe total pagado y forma de pago.

Fecha y hora del ticket.

Número de factura o de operación.

No importa que en el ticket haya otros productos, ni que combines dos promociones en el mismo ticket. La Cuponera app valida cada oferta y te devuelve parte del dinero de tus compras en cada producto válido.

Consulta las promociones activas en La Cuponera

¿Y qué piensan los clientes? Estas son las opiniones de La Cuponera

En esta prueba para confirmar si funciona La Cuponera, también hemos tenido muy en cuenta las valoraciones y reseñas que los usuarios han escrito en internet. Estas son algunas de las opiniones de La Cuponera de usuarios reales:

"He comprado varias cosas de sus promos y me he ahorrado como 15€ en 7 días. Y el Bizum, en menos de 1 minuto lo tienes en tu banco".

"Es fácil, intuitivo, rapidísimo y con muchas ofertas. Además, los reembolsos se realizan por Bizum, así que te llegan al instante".

"Muy buenas ofertas, fácil de usar y productos de marcas muy buenas que uso normalmente, prácticas para uso personal y para la casa".

Empieza a ahorrar en tus compras con La Cuponera

¿Merece la pena usar la app de La Cuponera para ahorrar en el supermercado?

Después de varias visitas al supermercado y de solicitar el reembolso, tenemos clara la respuesta: La Cuponera sí funciona y sí que merece la pena. Lo que más nos ha convencido frente a otras aplicaciones es que recuperas dinero en productos que ya utilizas habitualmente, así que no es necesario cambiar de marca ni modificar tus hábitos. Y también que el cashback aplique a productos premium y a primeras marcas, como Pantene, Ariel, Fairy, Olay o Don Limpio, entre muchas más.

¿Hemos encontrado algún truco o 'trampa'? No. Lo único con lo que tienes que tener cuidado es con los productos concretos de cada promoción. Es decir, las ofertas están sujetas a ciertas condiciones: compra de varias unidades, de productos concretos de una gama o un formato específico. Así que confirma bien si estás comprando el producto correcto, porque si no lo haces, no recibirás el reembolso.

Descarga la app de La Cuponera y empieza a ahorrar en el supermercado

La experiencia de usar la app de La Cuponera es bastante sencilla e intuitiva, aunque no seas demasiado amigo de la tecnología. Pero lo que más valoramos es que no necesitas cambiar tus hábitos ni dejar de comprar primeras marcas. De hecho, la propia app calcula que es posible ahorrar hasta 200€ al año en tus productos favoritos, con un uso habitual. ¡Empieza hoy mismo!

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