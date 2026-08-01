Fiesta 01 AGO 2026 - 18:42h.

Según Aurelio Manzano, Alejandra Rubio habló muy mal de su primo en los pasillos de Mediaset

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Las Campos andan de nuevo en pie de guerra. Terelu Campos y Carmen Borrego se han enfrentado esta semana en '¡De viernes!' y su disputa de hermanas está salpicando a toda la familia. Concretamente, sus hijos se pronuncia al respecto, se posicionan al lado de sus madres y esto les hace enfrentarse. Alejandra Rubio defiende que ella nunca ha hablado mal de su primo, José María Almoguera, pero Aurelio Manzano piensa todo lo contrario.

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Lo que realmente piensa Alejandra Rubio de su primo, José María Almoguera

Mientras el equipo de colaboradores de 'Fiesta' analiza al detalle el nuevo enfrentamiento de las Campos, Aurelio Manzano decide destapar algo que sucedió hace un tiempo en los pasillos de Mediaset. Concretamente, dice haber escuchado algo en boca de la propia Alejandra Rubio y que tanto él como su compañera Mónika Vergara fueron testigos. Según el periodista y colaborador del programa, la hija de Terelu Campos habló en muy malos términos del hijo de la Borrego.

"Mi primo siempre ha sido un niño malcriado, caprichoso y consentido", estas son las palabras que Alejandra Rubio habría pronunciado a la hora de hablar de su primo, José María Almoguera. Esto vendría a contradecir a la propia Alejandra, quien dice que nunca ha hablado mal de su primo. Tras escuchar estas tremendas declaraciones de la hija de Terelu, el público y el resto de colaboradores se revoluciona y salen tanto detractores como defensores de la novia de Carlo Costanzia.

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Almudena del Pozo dice que ha estado años trabajando junto a Alejandra Rubio y que nunca le ha escuchado decir nada parecido sobre sobre su primo ni sobre nadie en concreto. Al escuchar esto, Aurelio Manzano la tacha de 'pelota' y la periodista se enfrenta a su compañero. Por otro lado, Diego Reinales también decide defender a la hija de Terelu Campos al considerar que hay que diferenciar lo que cada uno de nosotros dice en la esfera pública y en la privada.

El motivo por el cual José María Almoguera ha bloqueado a su prima, Alejandra Rubio

Durante su cara a cara en el plató de '¡De viernes!', hubo varios reproches, acusaciones y dardos entre las hermanas Campos. En su entrevista conjunta, no disimularon el mal rollo que hay entre ellas y confesaron que llevan meses distanciadas debido a lo que ocurre entre sus hijos. En un momento dado, Terelu Campos desveló que José María Almoguera había bloqueado a su prima Alejandra Rubio a través del teléfono móvil. El motivo sorprendió a todos: