Los beneficios de incluir la manzana en tu día a día

telecinco.es 11 JUN 2026 - 10:55h.

Una manzana al día es un pequeño gesto que puede marcar la diferencia en tu salud

Sus propiedades hacen que sea beneficiosa para prevenir enfermedades y mejorar tu tránsito intestinal

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El consumo de ultraprocesados es un asunto que preocupa a los organismos de salud y los expertos advierten sobre el aumento de su consumo. Un producto de este tipo puede sustituirse en cualquier momento por un superalimento fácil de consumir. Con una manzana solo necesitarás una pausa healthy de 30 segundos para cambiar tu vida. Los pequeños gestos en el día a día pueden transformar tu futuro.

Este pequeño hábito puede suponer una gran diferencia en tu vida ya que aporta fibra, vitaminas y antioxidantes. Una manzana al día es algo simple, rápido y saludable.

Con Manzanas Evelina no solo encontrarás calidad, sino también variedad. Eso hace que tengas una manzana ideal para cada momento y todos los gustos. Tienen 20 variedades por lo que se adapta a cualquier tipo de paladar.

Para crear esta biodiversidad tan amplia son necesarias más de 300 empresas agrícolas que se dedican a tratar con mimo a cada una de manzanas que cuelgan de sus árboles. Una de sus máximas, la sostenibilidad, es clave para que Manzanas Evelina se convierta en el snack inteligente con un sabor increíble.

Esa alta calidad en los productos no hace que descuide la preocupación por cuidar el entorno en donde crece. Las personas, el producto y el planeta es la columna vertebral de este proyecto que cada día satisface a miles de consumidores.

Los beneficios de incluir la manzana en tu dieta

Introducir esta fruta en tu día a día no es monotonía es un hábito saludable. Te ayuda a protegerte de enfermedades cardiovasculares, prevenir y controlar la diabetes, mejora el funcionamiento del intestino, regular la presión arterial, prevenir el surgimiento de caries o fortalecer el sistema inmunitario.

Todo ello le lleva a ser un superalimento que lo puedes tener en tu mano en tu día a día. ¡Empieza hoy con un pequeño gesto!