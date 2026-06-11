Guía de compra y comparativa con las mejores mesitas de noche de 2026 para que sepas cuál escoger

telecinco.es 11 JUN 2026 - 13:40h.

Diseños que complementan tu cabecero y transforman la estética de tu dormitorio.

Los mejores colchones del 2026: Pikolin, Cecotec, Emma ¿cuál comprar?

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La mesita de noche es algo que no puede faltar en un dormitorio. Se convierte no solo en el hogar de tu lamparita, sino también en el refugio de cargadores, libros, vasos de agua, gafas y mucho más. Dada su función, podrías pensar que cualquiera vale, pero no es así. De hecho, es importante que sepas qué mesita de noche es mejor para ti.

Y escogerla es difícil, porque hay toneladas de opciones. Este 2026, lo que predominan son las mesitas de noche de madera natural, el roble y los acabados japandi, las líneas minimalistas y las mesitas flotantes con iluminación integrada. ¿Cuál escoger de todas esas? Pues cualquiera de las que te ofrecemos en esta comparativa con las mejores mesitas de noche de 2026. Las hemos seleccionado y enfrentado en base a presupuestos, evaluando materiales, capacidad de almacenaje, dimensiones, facilidad de montaje, durabilidad y relación calidad-precio.

Mesita de Noche Sven - Madera maciza con carácter que no envejece

Hay algo difícil de encontrar en una mesita de noche barata: que la madera sea de verdad. La Sven de Klast Home está fabricada íntegramente en madera maciza natural con detalles en negro que marcan un fuerte contraste entre lo rústico y lo sofisticado. Cada unidad tiene variaciones propias en veta y color, dos cajones amplios y un acabado honesto a buen precio.

Madera maciza 100% natural, con cada pieza única por sus vetas

Dos cajones con herraje en negro que definen el contraste visual

Combinable con dormitorios modernos, rústicos y nórdicos

Ventajas y desventajas:

+ Materiales de primera calidad por menos de 100 euros

+ Diseño que no pasa de moda y mejora con los años

+ Cada unidad es única gracias a las variaciones naturales de la madera

- Los acabados claros requieren algo más de mantenimiento

- No disponible en varios acabados alternativos

Recomendado para: quienes buscan madera maciza real a buen precio con garantía de durabilidad a largo plazo.

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Mesita de Noche Rustic+ - Madera de mango y tres cajones para quien no quiere renunciar a nada

La Rustic+ de Kenay Home es la propuesta para quien quiere una mesita de noche con buen almacenaje y madera natural en un mismo mueble. Fabricada en madera de mango (densa, con veta muy marcada y especialmente resistente), sus tres cajones la convierten en la líder indiscutible de esta selección en capacidad de almacenaje.

Tres cajones para una organización completa junto a la cama

Madera de mango natural, resistente y con vetas muy características

Dimensiones generosas para dormitorios de tamaño medio o grande

Ventajas y desventajas:

+ La mayor capacidad de almacenaje de toda la selección

+ Madera de mango especialmente duradera

+ Acabado natural con mucha presencia visual

- El precio más elevado del grupo

- Dimensiones poco adecuadas para habitaciones pequeñas

Recomendado para: dormitorios amplios donde el almacenaje es prioritario y se busca una pieza con presencia.

Descubre más sobre esa mesita de noche

Mesita de Noche Venice - Lamas venecianas para dormitorios con personalidad

Banak firma esta mesita con una seña de identidad muy clara: las lamas inclinadas que recorren el frontal de cada cajón, un guiño directo a las persianas que le dan nombre. Madera natural con acabado arena, tres cajones, patas despuntadas y una combinación de tiradores metálicos distintos entre sí que ofrecen el detalle más arriesgado y más atractivo del conjunto.

Lamas inclinadas en el frontal, inspiradas en las persianas venecianas

Tres cajones en madera natural con acabado arena de mucha calidez

Coordinable con el cabezal y la cómoda de la colección Venice

Ventajas y desventajas:

+ Un diseño diferencial que no se ve en cualquier dormitorio

+ Tres cajones y madera natural de calidad

+ Fácil de coordinar con el resto de la colección Venice de Banak

- El acabado arena puede requerir más cuidado frente a manchas

- La estética bohemia-mediterránea no encaja en todos los estilos

Recomendado para: dormitorios con personalidad propia donde la mesita también es un elemento decorativo.

Consulta precio y opiniones de esta mesita de noche

Mesita de Noche Kullen - El argumento más convincente a favor de los precios bajos

Treinta euros por una mesita de dos cajones, blanca y minimalista. La Kullen de IKEA es uno de los modelos más vendidos de su categoría en Europa, con más de 2.900 valoraciones de clientes. Sus 35 cm de ancho la hacen perfecta para espacios reducidos. Hace rematadamente bien todo lo que promete.

Solo 35 cm de ancho, ideal para espacios donde cada centímetro importa

Acabado blanco minimalista compatible con dormitorios modernos y nórdicos

Fácil montaje y disponible en todas las tiendas IKEA de España

Ventajas y desventajas:

+ El precio más competitivo de toda la comparativa

+ Diseño neutro que encaja con prácticamente cualquier estilo

+ Disponible de inmediato en tienda física

- El MDF lacado no tiene la durabilidad ni la calidez de la madera natural

- Capacidad de almacenaje algo limitada

Recomendado para: dormitorios de estudiantes, habitaciones de invitados o primeras viviendas con presupuesto ajustado.

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Mesita de Noche Krila - LED, carga integrada y suelo completamente despejado

La Krila de Homary es una mesita de noche flotante, lo que ya de por sí cambia visualmente cualquier dormitorio, pero además integra iluminación LED regulable y una estación de carga. Los cables desaparecen. El suelo queda libre. Un cajón y un estante completan la propuesta.

Iluminación LED regulable para ambiente suave sin encender la lámpara del techo

Estación de carga integrada: sin cables sueltos sobre la mesita

Diseño flotante que libera el suelo y facilita la limpieza

Ventajas y desventajas:

+ Tecnología integrada que simplifica el dormitorio contemporáneo

+ El diseño flotante amplía visualmente el espacio

+ Estética moderna y limpia sin cables a la vista

- Requiere instalación en pared con más trabajo inicial

- Menor capacidad de almacenaje que las mesitas tradicionales

Recomendado para: dormitorios modernos donde el desorden de cables es un problema real y el suelo despejado marca la diferencia.

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Mesita de Noche Helvine - Chapa de roble certificada y apertura sin tiradores visibles

Kave Home raramente decepciona en materiales, y la mesita de noche Helvine lo confirma. Chapa de roble con certificación FSC 100%, cajón con apertura a presión y guías ocultas sin tiradores visibles, base con reguladores para compensar desniveles. Goza de líneas muy limpias, presencia cálida y está disponible en 45 y 60 cm de ancho.

Chapa de roble FSC 100% con gestión forestal responsable certificada

Apertura a presión con guías ocultas: ningún tirador que rompa la línea

Disponible en dos anchos para adaptarse al espacio disponible

Ventajas y desventajas:

+ Materiales de calidad superior con certificación de sostenibilidad

+ Diseño limpio y atemporal en acabado roble

+ Dos tamaños para mayor flexibilidad

- Solo un cajón, lo que limita bastante el almacenaje

- Precio elevado en relación a la capacidad de almacenaje

Recomendado para: dormitorios de estilo nórdico o japandi donde la calidad de los materiales y la coherencia estética son prioritarias.

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Mesita de Noche Loop - Dos cajones, buen precio y ninguna pretensión innecesaria

Leroy Merlin tiene una respuesta sencilla para quien busca una mesita de noche simple y sin complicaciones. La Loop: blanca, dos cajones con guías correderas metálicas, tiradores de aluminio y tacos antirayas en la base. Mide 45 cm de alto, 38 de ancho y 33,5 de fondo. Entra en casi cualquier dormitorio y cumple exactamente lo que se le pide.

Dos cajones con guías metálicas de deslizamiento suave y tiradores de aluminio

Dimensiones compactas válidas incluso para habitaciones pequeñas

Tacos ABS quitarruidos en la base que protegen el suelo

Ventajas y desventajas:

+ Precio muy accesible para lo que ofrece en funcionalidad

+ Diseño neutro que encaja en dormitorios de cualquier estilo

+ Disponible online y en tienda física en Leroy Merlin

- El tablero laminado no tiene la calidez de la madera natural

- Los cajones no son extraíbles, lo que dificulta la limpieza interior

Recomendado para: habitaciones juveniles, de invitados o cualquier dormitorio donde la funcionalidad y el precio manden.

Más información y precios de esta mesita de noche

Mesita de Noche Klaus - 35 cm de fondo con textura acanalada escandinava

La Klaus de Home Deco Factory para Bauhaus es la mesita de noche más compacta de esta comparativa, con 35 cm de fondo y 40 de ancho. Un cajón con frente acanalado, patas de pino y acabado marrón natural que evoca el diseño escandinavo sin necesidad de grandes alardes. La textura acanalada se repite en toda la colección Klaus, facilitando que encaje con dormitorios completos.

Solo 35 cm de fondo, la más compacta de toda la comparativa

Frontal acanalado y patas de pino con estética escandinava reconocible

Coordinable con librería y cómoda de la misma colección en Bauhaus

Ventajas y desventajas:

+ El formato más reducido para espacios muy limitados

+ Diseño con personalidad que no parece de bajo coste

+ Fácil de combinar con el resto de la colección Klaus

- Solo un cajón, almacenaje mínimo

- El tono marrón puede no adaptarse a dormitorios en tonos muy claros

Recomendado para: dormitorios pequeños donde hace falta una mesita que ocupe lo mínimo sin renunciar a un diseño reconocible.

Consultar disponibilidad de la Mesita Klaus

Mesita de Noche Vinthera - Puerta con compartimento oculto para el orden que no se ve

La Vinthera de la colección MOA renuncia a los cajones para apostar por una puerta con compartimento interior y un estante abierto. 48 cm de ancho, 40 de fondo y 60 de alto. Lo que no quieres que se vea queda detrás de la puerta. El acabado gris-roble funciona igual en ambientes nórdicos que industriales.

Puerta con compartimento interior para objetos fuera de la vista

Estante abierto para decoración o acceso rápido

Acabado gris-roble resistente y fácil de limpiar gracias a la melamina

Ventajas y desventajas:

+ Almacenaje oculto y espacio expuesto en un único mueble

+ Formato más alto que aprovecha el espacio vertical

+ Material resistente al uso diario y fácil de mantener

- Sin cajones: menos organización para objetos pequeños

- La puerta necesita algo de espacio lateral para abrirse

Recomendado para: quienes prefieren que la mesita tenga aspecto ordenado sin que todo quede expuesto.

Consulta precio y opiniones de la Mesita Vinthera

Mesita de Noche Nels - MDF con tiradores metálicos y tres acabados a elegir

La mesita de noche Nels de Conforama es la una fuerte apuesta contraria a la madera maciza: racional, sin adornos, pensada para funcionar bien y costar lo justo. Hecha en MDF, cuenta con dos cajones con tiradores metálicos, 42 x 40 x 34 cm y está disponible en blanco, negro artisan y roble artisan. Es specialmente interesante como compra en par para dormitorios de matrimonio.

Tres acabados disponibles: blanco, negro artisan y roble artisan

Tiradores metálicos que elevan la percepción visual del mueble

Dimensiones bien proporcionadas para la mayoría de dormitorios

Ventajas y desventajas:

+ Tres opciones de color para dormitorios muy distintos

+ Buena relación calidad-precio en el tramo medio

+ Diseño limpio y moderno sin elementos que desentonen

- El MDF no tiene la durabilidad ni la calidez de la madera natural

- Capacidad de almacenaje estándar, sin extras

Recomendado para: dormitorios de matrimonio donde se compran dos unidades, o habitaciones donde el diseño importa pero el presupuesto tiene un límite razonable.

Ver precio y opiniones de la Mesita Nels

¿Qué mesita de noche es mejor para ti?

Mejor mesita de noche de madera

Sven, Rustic+ y Helvine representan tres formas distintas de entender una mesita de madera. La Sven con madera maciza real por menos de cien euros. La Rustic+ con madera de mango y tres cajones para quien prioriza el almacenaje. La Helvine con chapa de roble certificada FSC y apertura sin tiradores para quien prioriza la estética.

Mejor calidad-precio

Kullen, Loop y Nels son las opciones que mejor rendimiento ofrecen por su precio. La Kullen es la más barata de toda la comparativa. La Loop añade guías metálicas y mayor corporeidad. La Nels sube un escalón con tiradores metálicos y tres acabados. Para el dormitorio principal, donde más importa la atención por el detalle, la Nels tiene ventaja sobre las otras dos.

Mejor mesita flotante

La Krila es la única opción flotante de la selección, y lo hace bien: LED regulable, carga integrada, estante y cajón. El suelo queda completamente despejado y los cables desaparecen. La instalación requiere trabajo previo en pared, pero el resultado justifica el esfuerzo en dormitorios modernos o habitaciones pequeñas donde cada centímetro libre cuenta.

Mejor para dormitorios pequeños

Klaus (35 cm de ancho), Kullen (35 cm) y Loop (38 cm) son las más compactas. La Klaus gana en compacidad con su fondo muy reducido: ideal para el hueco justo entre la cama y la pared. Para la habitación más estrecha de la casa, la Klaus sin duda. Para algo más estándar, Loop o Kullen según presupuesto.

Mejor capacidad de almacenamiento

La Rustic+, con tres cajones en madera de mango, lidera sin discusión. La Vinthera combina puerta con compartimento oculto y estante en un formato más alto que la media, aprovechando bien el espacio vertical. La Nels cierra el grupo con dos cajones bien proporcionados para su tamaño.

Mejor opción premium

La Sven por su madera maciza con detalles artesanales a buen precio. También puedes plantearte la Helvine, con chapa de roble certificada FSC y apertura a presión sin tiradores visibles.

Mejor diseño moderno

Krila y Helvine representan la estética de 2026 desde ángulos opuestos. La Krila desde la tecnología integrada y la línea flotante. La Helvine desde la sobriedad del roble y la apertura invisible. Dos conceptos igualmente válidos según si en el dormitorio manda la tecnología o la naturalidad de los materiales.

La más tecnológica

Sin sorpresas: la Krila. La iluminación LED regulable y la estación de carga integrada la sitúan en una categoría propia. Resuelve activamente dos problemas habituales del dormitorio contemporáneo: la iluminación de baja intensidad para no despertar al compañero de cama y el caos de cables sobre la mesita.

Qué tener en cuenta antes de comprar una mesita de noche

Materiales

La madera maciza es la más resistente y la que mejor envejece: admite restauración si se deteriora. La chapa natural ofrece la calidez visual de la madera real sobre MDF a menor coste. El MDF permite acabados muy limpios pero no tolera bien la humedad prolongada ni los golpes en los cantos. La melamina recubre tableros de aglomerado: práctica, económica y fácil de limpiar. El metal aparece sobre todo en patas, aportando ligereza visual.

Capacidad de almacenaje

Un cajón cubre lo más básico junto a la cama, dos cajones ofrecen el equilibrio más habitual entre tamaño y utilidad y Tres cajones tienen sentido cuando la mesita hace también de mueble auxiliar. Las mesitas con puerta ocultan más volumen pero con menos división interna. Por otra parte, los estantes abiertos dan acceso inmediato pero exigen cierto orden visual.

Dimensiones

Menos de 40 cm de ancho son recomendables para espacios donde no cabe otra cosa. Entre 40 y 50 cm es la medida estándar para la mayoría de dormitorios. Por último, más de 50 cm implica mucha superficie superior y buen almacenaje, pero solo en dormitorios amplios donde la mesita hace también de mueble de apoyo.

Estilo decorativo

El nórdico busca siempre la madera clara y colores neutros, como los modelso Kullen, Helvine y Klaus. El moderno apuesta por superficies lisas sin tiradores, como las mesitas Nels o Krila. El japandi prioriza la madera natural y el minimalismo sin ornamentos, tal y como demuestra la Helvine encaja perfectamente. El rústico prefiere vetas marcadas y carácter artesanal, como puedes ver en las Sven y Rustic+. Y, por último, el estilo industrial combina madera y metal en tonos oscuros. La Vinthera en gris-roble se acerca bastante a esta corriente.

Instalación

La instalación tradicional es la más sencilla: se monta y se coloca en el suelo sin tener que hacer nada más. Las flotantes de pared como la Krila requieren taladrar y fijar el soporte, pero ofrecen un resultado visualmente muy limpio y facilitan la limpieza del suelo.

Presupuesto

Menos de 100 euros dan para más de lo que parece: la Kullen y la Sven son prueba de ello. Entre 100 y 250 euros es donde vive la mayor parte de la selección con la mejor relación calidad-precio. Más de 250 euros se justifica solo cuando los materiales son de primera o el diseño pertenece a una colección amplia que quieras mantener.

Preguntas frecuentes sobre mesitas de noche

¿Qué altura debe tener una mesita de noche?

Lo ideal es que la superficie superior quede a la misma altura que la parte superior del colchón, o como mucho a un par de centímetros de diferencia. Eso permite coger y dejar objetos sin forzar la postura. La altura estándar oscila entre 45 y 60 cm, un rango que funciona bien con la mayoría de camas. Si el somier es elevado o la cama tiene cajones debajo, conviene medir antes de elegir.

¿Cuántos cajones son recomendables?

Dos cajones son la configuración más equilibrada: uno para lo de uso diario y otro para lo que se usa con menos frecuencia. Un cajón basta en mesitas pequeñas o dormitorios muy ordenados. Tres cajones tienen sentido cuando la mesita sustituye a la cómoda o cuando el armario no da para más almacenaje.

¿Es mejor una mesita flotante?

Depende del dormitorio. Una mesita flotante como la Krila tiene ventajas claras: suelo libre, limpieza más sencilla y mayor sensación de amplitud. El inconveniente es que requiere instalación en pared con los anclajes adecuados.

¿Qué material es más resistente?

La madera maciza es la más duradera: aguanta golpes, admite restauración y no se deteriora con la humedad puntual si está bien acabada. La chapa de roble sobre MDF también es muy resistente en uso normal, aunque los cantos son más vulnerables. El MDF y la melamina cumplen bien para el día a día, pero tienen más dificultad para recuperarse de impactos en aristas.

¿Merece la pena una mesita inteligente con LED y carga integrada?

Si el dormitorio acumula cables sobre la mesita o en el suelo, la respuesta es casi siempre sí. Una mesita como la Krila resuelve ese problema integrando la carga en el propio mueble y añadiendo iluminación LED regulable para el ambiente nocturno, sin necesidad de encender la lámpara del techo. El extra de precio respecto a una mesita convencional se amortiza rápidamente en comodidad y orden.