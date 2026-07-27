Lorena Romera 27 JUL 2026 - 16:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' rompe a llorar al conocer que ha perdido uno de los mellizos que esperaba

Patricia Steisy presume de su tripita de embarazada: "Athenea ya lo sabe y me da besitos en la barriga"

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Patricia Steisy ha comunicado entre lágrimas que ha perdido uno de los dos bebés que esperaba. A la salida del hospital, todavía dentro del coche, la que fuera concursante de 'Supervivientes' no ha podido evitar romper a llorar al confirmar la peor de las noticias: uno de los mellizos "no ha salido adelante".

La que se diera a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido grabarse en vídeo en el momento para quitárselo de encima "cuanto antes" y "no volver a hablar del tema". Tras una revisión médica, la de Granada ha explicado lo sucedido: "Hemos salido del hospital... Me tenía que hacer otra ecografía. Venían dos, eran mellizos", ha comenzado explicando mientras solloza.

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La creadora de contenido ha relatado con detalle el difícil proceso que ha vivido en las últimas semanas: "Yo vi la bolsa la primera vez y me encariñé. El doctor fue muy sincero y me avisó de que había otro más pequeño, pero que no tenía muchas posibilidades. Que se reabsorbería, que era lo que pasaba en la mayoría de los casos al ser significativamente bastante más pequeño. Han pasado dos semanas y no ha salido adelante".

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Pero Steisy no ha podido evitar venirse abajo al expresar lo doloroso que resulta la pérdida de este bebé: "Yo no me quería dejar ninguno por el camino. No me da motivo para estar triste porque sería muy egoísta por mi parte, pero yo me había encariñado y ahora solo queda uno".

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A pesar de la profunda tristeza que siente en estos momentos, la televisiva ha querido centrarse en que el otro bebé evoluciona favorablemente y se encuentra en perfecto estado de salud: "El otro está perfecto. Está sano, está fenomenal y le he escuchado el corazón... precioso. No me voy a quejar porque hay mucha gente que no puede tener niños o lo está pasando muy mal, y yo ya voy por el segundo".

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La reacción de Pablo Pisa tras la pérdida de su bebé

Por su parte, Pablo Pisa ha reaccionado con madurez y positivismo ante este duro revés, mostrando su apoyo incondicional a Steisy y centrándose en la salud del bebé que sigue adelante: "Estábamos muy ilusionados con los mellizos, pero también sabíamos que esto era probable que pasara. Ahora toca ser agradecidos de que viene uno supersano y estar contentos por ello".

La pareja, que ya tiene una hija en común de dos dos, afronta ahora esta nueva etapa enfocados en la llegada de su próximo bebé, rodeados del cariño y las muestras de apoyo de su comunidad en redes sociales.