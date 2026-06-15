Adiós al café de cada mañana: este Chai Latte te da energía, te desintoxica y está rebajadísimo

telecinco.es 15 JUN 2026 - 14:05h.

Una combinación de tés negros con especias chai que consigue un aroma, un sabor y unos efectos inigualables. Justo lo que necesitas a diario.

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Te cuesta mucho llegar al final del día, notas que te falta energía pero no quieres tomar café, o estás buscando algo que te depure un poco porque llevas un tiempo comiendo bastante mal. En cualquiera de estos casos, dar con un buen té puede cambiarte la vida por completo. De hecho, una propuesta como la del Té Negro Chai Latte es lo que más te conviene. ¿Por qué? Porque además de su buen sabor y aroma o de su combinación de tés negros y especias, te da un buen impulso de energía, te estimula y te desintoxica. Lo tiene todo, ¡y encima está rebajado!

De hecho, tienes el paquete de 250 gramos rebajado a casi 24 € en Tea Shop, pero, si usas el cupón de descuento TELECINCO10, te llevas un 10% de rebaja adicional con el que te sale aún más barato. Es una oportunidad de oro.

Por qué te recomendamos este té

Es una mezcla de tés negros que estimula, te da energía y te sirve también como "detox".

Su combinación especias chai como la canela, el jengibre, el regaliz, el hinojo, la pimienta rosa y el clavo le dan un toque muy especial.

Se puede preparar tanto en infusiones como en decocción al estilo tradicional hindú.

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Té Negro Chai Latte

Olvídate de los típicos tés con especias, porque el Té Negro Chai Latte es otra historia completamente diferente. Tiene una combinación de tés negros de India, China, Sri Lanka y Java que, junto con sus especias, consigue un sabor especiado y dulce perfectamente equilibrado, con un aroma muy cremoso y profundo que vas a notar antes incluso de darle el primer sorbo. El sabor es único, la elaboración es simplísima y, además, te da energía, te estimula y te limpia un poco por dentro. Va genial si estás en fase detox tras días de excesos, pero también si necesitas desconectar un poco o buscas un empujón para terminar el días y no quieres café. Lo único que necesitas es agua casi hirviendo y dejarlo en infusión 4 minutos. El resto es sentarte y disfrutarlo.

Lo puedes tomar en cualquier momento del día, aunque lo recomendamos especialmente a primera hora de la mañana, para tener ese empujón ideal para comenzar con ganas. Y lo mejor es que es compatible con agua y leche. Se ha convertido en uno de nuestros tés favoritos con diferencia.

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¿Qué dicen de este té, es bueno?

Toda persona que lo compra coincide en que el sabor y el olor son increíbles, destacando su intensidad y la profundidad de su aroma. Puedes echar un vistazo a las reseñas que hemos recopilado a continuación:

"Muy contento con la compra. Increíble sabor y olor. Algo superior."

"Maravilloso sabor e intensidad. El olor es profundo y muy atractivo, con la mezcla de todas las especias."

"Nada más abrir el paquete te viene un aroma dulce especiado que al preparar el té y tomarlo está muy bueno."

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