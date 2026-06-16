Los mejores canapés abatibles de 2026: guía para comprar el modelo ideal

telecinco.es 16 JUN 2026 - 11:50h.

Elige el canapé perfecto y dile adiós al drama del espacio

Guía de compra y comparativa con las mejores mesitas de noche de 2026 para que sepas cuál escoger

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El canapé abatible es un mueble de doble función que se ha vuelto indispensable. Ya no pensamos en él como una base para el colchón, sino en un espacio donde cada centímetro cuenta para tener nuestro hogar más ordenado. Edredones, ropa de temporada, maletas o sábanas extra encuentran justo ahí un hueco que de otro modo tocaría buscar en un armario que ya no puede más.

2026 ha llegado con tendencias que refuerzan aún más esta idea. Los mejores canapés abatibles de 2026 cuentan con estructuras tapizadas con fundas desenfundables que ganan terreno por su facilidad de mantenimiento, modelos con zócalo hermético a ras de suelo que evitan ese cerco de polvo que se acumula debajo de las bases con patas, y las texturas efecto lino o las maderas sostenibles que buscan un aire más cálido y consciente. ¿Quieres comprar uno y no sabes cuál es el mejor canapé abatible para ti? Pues hemos analizado los 10 modelos más vendidos del año, los hemos enfrentado y te lo explicamos todo para encuentres el soporte idóneo para tu colchón y tu espacio.

Trip de Kenay Home: el canapé que viste tu dormitorio de revista

El Trip de Kenay Home apuesta por las líneas limpias y un tapizado en acabado perla que encaja en dormitorios de estética nórdica o minimalista. Su estructura tapizada en tejido antimanchas convive con un sistema de apertura mediante uñero integrado, una solución discreta que evita tiradores visibles y mantiene esa imagen ordenada que tanto se busca.

Disponible en 12 medidas, desde 135x190 hasta 200x200 cm.

Goma a suelo que evita desniveles y la entrada de polvo bajo la estructura.

Carga máxima de 200 kg, suficiente para colchones de gama alta.

Ventajas:

Acabado tapizado de aspecto cuidado, perfecto para dormitorios con personalidad decorativa.

Hermeticidad al suelo gracias a su goma perimetral, simplifica la limpieza.

Garantía de 3 años y fabricación en España.

Desventajas:

El tapizado en poliéster requiere cuidado frente a manchas y rozaduras puntuales.

El montaje requiere dos personas y no es apto para subir en ascensores pequeños.

Recomendado para quienes priorizan la estética minimalista y buscan un mueble que funcione casi como pieza de diseño sin renunciar a un almacenamiento generoso.

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Zuri de Klast Home: limpieza sin complicaciones gracias a su funda desenfundable

La propuesta de Klast Home se centra en algo muy concreto: facilitar el día a día. La cama Zuri incorpora un cabecero desenfundable y un canapé con espacio de almacenaje de 150x190x20 cm, pensado para quienes quieren un mueble que se pueda lavar sin depender de tintorerías ni productos especiales. Además, su sistema de apertura mediante tirador y mecanismo de pistón ofrece un acceso cómodo al interior.

Soporta hasta 300 kg.

Cabecero desenfundable con lavado en frío a 30º.

Base no desenfundable, aunque sí resistente al uso diario.

Ventajas:

Mantenimiento sencillo gracias a la funda extraíble del cabecero.

Buena relación calidad-precio dentro del segmento tapizado.

Montaje relativamente accesible, con instrucciones descargables.

Desventajas:

La altura útil de almacenaje (20 cm) es más ajustada que la de otros modelos de la comparativa.

La base del canapé no es desenfundable, solo el cabecero.

Recomendado para dormitorios donde la facilidad de limpieza es la prioridad número uno, especialmente en hogares con niños o mascotas.

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Niemen de Banak: la opción artesanal para quienes buscan un canapé a medida

Banak plantea el Niemen como un producto personalizable de principio a fin. El comprador elige tanto la medida, desde 90x190 hasta 160x200 cm, como el tapizado entre una amplia gama de tejidos: yutes, kidos, trigos, korales o ecopieles. La estructura combina acero, espuma de poliuretano y textil. Un canapé personalizable que se ajusta a ti.

Más de 15 acabados textiles disponibles para personalizar el tapizado.

Garantía ampliada de 5 años, una de las más extensas del mercado.

Al ser un producto fabricado a medida, el plazo de entrega es más largo que el de un modelo de stock.

Ventajas:

Personalización completa de color y tejido, algo poco habitual en este tipo de mueble.

Tela resistente y fácil de cuidar, pensada para el uso diario.

Garantía ampliada que transmite confianza en la durabilidad.

Desventajas:

Al ser un producto personalizado, no admite cambios ni devoluciones.

El plazo de entrega es bastante superior al de los modelos de stock inmediato.

Recomendado para quienes están dispuestos a esperar un poco más a cambio de un canapé que combine exactamente con su dormitorio.

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Oxfort de Colchones Aznar: la apuesta más transpirable para quienes priorizan la ventilación

Cupón 3% de descuento: AZNAR-MEDIASET

Si hay un modelo de canapé en esta comparativa diseñado específicamente para dejar circular el aire, es el Oxfort. Su base de somier de láminas de madera permite que el colchón respire por su cara inferior, algo especialmente recomendable para quienes duermen calurosos o viven en zonas de clima húmedo. Tiene una altura total de 32 cm y un cajón interior de 25 cm de profundidad y llega directamente al suelo, lo que aumenta la capacidad de almacenaje respecto a otros abatibles con patas.

13 láminas reforzadas que sirven de base de apoyo al colchón.

Apertura frontal accesible desde todos los ángulos.

Pistones hidráulicos equilibrados para una apertura sin esfuerzo.

Ventajas:

Máxima transpirabilidad gracias a su sistema de láminas, ideal para colchones que necesitan ventilación.

Estructura silenciosa y robusta, con 3 años de garantía.

Disponible en varios acabados: blanco, roble, wengué y cerezo.

Desventajas:

No es compatible con colchones de látex puro a menos que se busque precisamente esta tapa de láminas.

Si el colchón es ligero o de poca altura, la tapa puede quedar levemente levantada al cerrar.

Recomendado para quienes necesitan máxima ventilación en su equipo de descanso.

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Matters de Kave Home: el canapé que se desenfunda entero

Kave Home presenta al canapé Matters como una opción minimalista pensada para quienes quieren un mueble fácil de mantener. A diferencia de otros modelos, aquí toda la tapicería se puede retirar para su lavado. Su estructura combina madera, espuma de poliuretano y un 15% de fibras acrílicas en el tejido, con un acabado antimanchas bastante resistente. Además, tiene bolsillos laterales para guardar objetos pequeños como el móvil o un libro.

Apertura mediante pistón de gas, con cierre automático al colocar el colchón.

Protecciones de plástico en las patas para no dañar el suelo.

Disponible en colores gris, negro y beige para el formato de 180x200 cm.

Ventajas:

Tapizado completamente desenfundable, lo que facilita su limpieza profunda.

Diseño minimalista que se adapta a estilos decorativos muy diferentes.

Bolsillos laterales que añaden funcionalidad extra sin restar espacio de almacenaje.

Desventajas:

Al contar con patas, puede acumularse algo de polvo en la zona inferior si no se limpia con regularidad.

El precio es bastante alto.

Recomendado para dormitorios refinados donde se busca un acabado limpio, desenfundable y práctico.

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Naturbox 2.0 Plus de Pikolin: el de mayor capacidad de almacenaje de la lista

Cupón 10% de descuento: NMM10

Cuando la prioridad es meter el máximo posible bajo la cama, el Naturbox 2.0 Plus de Pikolin es inigualable. Con 41 cm de altura total y 35 cm dedicados íntegramente al almacenaje, su cubeta de laminados de 25 mm de espesor está pensada para resistir el peso de objetos voluminosos. La tapa, tapizada en tejido 3D transpirable, se complementa con un tirador de madera y un arquillo que sujeta el colchón durante la apertura frontal.

556 litros de capacidad de almacenaje en la medida de 90x190 cm.

Esquinas de madera maciza para mayor durabilidad.

En medidas de 180 cm se envían dos unidades de 90 cm unidas por una pletina.

Ventajas:

Mayor altura interior de toda la comparativa, ideal para guardar objetos grandes.

Tapa transpirable en tejido 3D que favorece la ventilación del colchón.

Apertura mediante amortiguadores que aportan estabilidad y suavidad.

Desventajas:

Su mayor altura total (41 cm) puede elevar bastante la posición de la cama.

En medidas especiales, el plazo de entrega se alarga bastante.

Recomendado para quienes tienen poco espacio en armarios y necesitan más sitio para guardar cosas.

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Lattoflex Box MDF: la opción de gama alta para quienes buscan durabilidad

Dentro del catálogo de Beds, el canapé abatible de madera Lattoflex es de lo mejor, un modelo de gama. Su particularidad más llamativa es el sistema de tapa interior: en lugar de cerrarse por encima del arcón, la tapa se encaja en su interior, lo que aporta mayor estabilidad y evita roces con el paso del tiempo. Con 33,5 cm de altura total y 27 cm de capacidad útil, su estructura en MDF se apoya directamente en el suelo, con un fondo resistente que impide la entrada de suciedad.

Tapa tapizada en tejido DryCool para reducir la humedad en el interior del arcón.

Dos tiradores de aluminio para una apertura cómoda desde ambos lados.

Arquillo de sujeción que evita el desplazamiento del colchón al abrir la base.

Ventajas:

Sistema de tapa encajada que minimiza roces y prolonga la vida del tapizado.

Tejido DryCool pensado específicamente para controlar la humedad.

Estructura reforzada con cinco travesaños transversales para mayor solidez.

Desventajas:

Su gama alta se traduce en un precio superior al de otros canapés de la comparativa.

En medidas de 180x200 cm, el conjunto se compone de dos piezas unidas, lo que dificulta el montaje.

Recomendado para quienes buscan invertir en un soporte que dure muchos años y prioricen la robustez frente al precio.

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MALM de Ikea: la solución más accesible para ganar espacio

El MALM de Ikea funciona de un modo distinto al resto de canapés de esta comparativa: en lugar de una tapa abatible con pistones, su sistema se basa en levantar el somier para acceder al espacio de almacenaje que queda debajo, aprovechando los laterales. Está disponible en varios colores y medidas, desde 140x200 hasta 160x200 cm.

Estructura en chapa de roble con tinte blanco o lacado en blanco.

Capacidad de carga recomendada de hasta 40 kg en el somier de tablillas.

Producto compuesto por varios paquetes, con montaje propio del sistema modular de Ikea.

Ventajas:

Precio muy competitivo.

Diseño versátil que combina con distintos estilos de dormitorio.

Disponible en varias medidas y acabados.

Desventajas:

El mecanismo de apertura mediante cinta y pestillo puede atascarse con el uso.

Los laterales salientes de la estructura pueden acumular polvo si no se limpian con frecuencia.

Recomendado para quienes buscan ganar almacenaje sin disparar el presupuesto y no necesitan un sistema de pistones hidráulicos.

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Madera 19 de Flex: el equilibrio entre precio y solidez

Flex resume su filosofía en el Madera 19: una base sencilla pero bien construida, con largueros de 19 mm rematados en melamina y un fondo apoyado directamente sobre el suelo que permite guardar objetos pesados sin miedo a que la estructura flaquee. Su tapa, con sistema BAS, incorpora un tablero de aglomerado tapizado en 3D que favorece la circulación del aire y la apertura se realiza con pistones hidráulicos anclados con rótula de bola, lo que mejora la resistencia frente al movimiento lateral.

Altura total de 33,5 cm, con 27 cm de capacidad interior.

Esquinas redondeadas en la zona del piecero para un acabado más cuidado.

Disponible en blanco, wengué, cerezo y natural.

Ventajas:

Muy buena relación calidad-precio dentro de los canapés de madera.

Tapa tapizada en 3D que aporta transpirabilidad sin renunciar a la firmeza.

Estructura reforzada con marco de acero y travesaños verticales.

Desventajas:

Su hermano mayor, el modelo Madera 25, ofrece mayor capacidad de carga si se necesita un soporte aún más resistente.

En medidas de 160 y 180 cm, el canapé se compone de dos piezas unidas.

Recomendado para quienes buscan un canapé de madera fiable sin disparar el presupuesto, especialmente en dormitorios secundarios o de invitados.

Consulta más detalles y precios aquí

Emma Abatible v2: el especialista en capacidad para quienes quieren guardarlo todo

Cupón 10% de descuento: MEDIASET

Emma cierra esta comparativa con un canapé que destaca por un número: hasta 930 litros de capacidad de almacenaje, lo que equivale a unas 300 camisetas dobladas o 12 maletas grandes. Su estructura en aglomerado con refuerzos de haya maciza alcanza los 37 cm de altura total, con 27 cm de espacio útil. La tapa, de 7 - 8 cm de grosor según la versión, tiene una estructura metálica reforzada con travesaños transversales y está tapizada en tejido de malla 3D antideslizante con certificado Oeko-Tex, lo que garantiza tanto la transpirabilidad como la seguridad.

Esquinas redondeadas tanto en cabecero como en piecero para evitar golpes.

Apertura mediante pistones a gas con dos tiradores en madera lacada.

En medidas de 180 y 200 cm, el canapé consta de dos piezas independientes.

Ventajas:

Una de las mayores capacidades de almacenaje de toda la comparativa.

Tejido transpirable y antideslizante con certificación de materiales seguros.

Estructura sin patas, lo que facilita la limpieza del suelo bajo la cama.

Desventajas:

Al ir directo al suelo, no permite el paso de robots aspiradores por debajo.

En las medidas más grandes, la unión de las dos piezas puede notarse.

Recomendado para quienes necesitan el máximo espacio posible para ropa de temporada, equipaje o material deportivo, y no les preocupa que el mueble llegue hasta el suelo.

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¿Qué canapé abatible es mejor para ti?

El mejor en facilidad de limpieza

El Zuri de Klast Home es el canapé abatible más fácil de limpiar gracias a su tejido desenfundable en el cabecero, que permite lavarlo en frío sin complicaciones. En un mueble que pasa años en la misma posición, poder quitar y poner la funda marca una gran diferencia.

El mejor para colchones que necesitan ventilación

Ningún otro modelo de la comparativa iguala al Oxfort en transpirabilidad. Su base de 13 láminas de madera reforzadas sustituye a la habitual tapa ciega, permitiendo que el aire circule libremente por debajo del colchón durante toda la noche. Es la mejor opción para quienes han notado que su colchón anterior retenía calor o humedad con una base tapizada tradicional.

La alternativa premium en durabilidad

Tanto el Madera 19 de Flex como el Box MDF de Lattoflex apuestan por estructuras reforzadas pensadas para aguantar el paso de los años sin perder firmeza. El primero ofrece una base sólida a precio ajustado, mientras que el segundo eleva el listón con su sistema de tapa encajada y tejido DryCool, ideal para quienes ven el canapé como una inversión a largo plazo.

Mejor relación almacenamiento-precio

Si el objetivo es maximizar los litros disponibles sin disparar el presupuesto, estos dos modelos destacan por motivos distintos. El Naturbox 2.0 Plus ofrece la mayor altura interior de toda la lista a un precio muy competitivo, mientras que el MALM plantea una solución más económica que, aunque con un sistema de apertura distinto, sigue resultando muy práctica para quienes empiezan a organizar su dormitorio con un presupuesto ajustado.

Ideal para dormitorios de diseño refinado

Cuando el canapé forma parte de la decoración y no es solo algo práctico, Trip y Matters son las opciones que más cuidan el acabado. El primero, con su tapizado en acabado perla y apertura mediante uñero discreto, encaja en dormitorios de líneas suaves. El segundo, totalmente desenfundable y con bolsillos laterales, suma un punto de funcionalidad sin perder el toque minimalista.

Qué tener en cuenta antes de elegir un canapé abatible

Tipo de tapa

La tapa es el primer punto de fricción entre el colchón y el canapé. Una tapa tapizada en tejido 3D ofrece mayor firmeza y una superficie estable sobre la que apoyar el colchón, además de favorecer la ventilación. En el otro extremo están las tapas de láminas que apuestan por la máxima transpiración a costa de renunciar a esa sensación de superficie continua

Estructura perimetral

El grosor de los materiales empleados en la estructura determina la robustez del canapé a medio y largo plazo. En los modelos de madera, un grosor mínimo aconsejable se sitúa entre 19 y 25 mm. En los modelos tapizados, la resistencia recae en tubos de acero reforzados que sostienen la espuma y el tejido exterior. Cuanto mayor sea este grosor, menor será la flexión de la estructura con el peso del colchón y de quienes duermen sobre ella y más se reducirán los crujidos con el paso de los años.

Altura interior útil

Es habitual confundir la altura total exterior del mueble con el espacio real de almacenamiento disponible. Por ejemplo, el Naturbox 2.0 Plus tiene una altura total de 41 cm, de los cuales 35 cm corresponden a almacenaje útil; el Abatible Emma alcanza los 37 cm totales con 27 cm de capacidad interior; y el Oxfort, con 32 cm de altura total, ofrece un cajón de 25 cm de profundidad. A la hora de comparar modelos, conviene fijarse siempre en la cifra de altura interior.

Soporte al suelo

La forma en que el canapé se apoya en el suelo influye directamente en la limpieza del dormitorio. Los modelos con zócalo de goma sellan el contacto con el suelo y evitan que entre pelusa o polvo por debajo, aunque esto significa que no se puede pasar un robot aspirador bajo la estructura. Los canapés con patas dejan un hueco inferior que permite el paso de estos dispositivos, aunque requiere una limpieza más frecuente de esa zona para evitar acumulaciones. Ninguna opción es directamente mejor que la otra. Debes buscar la que encaje contigo.

Preguntas frecuentes sobre canapés de almacenamiento

¿Qué colchones se pueden poner sobre un canapé de tapa ciega?

La gran mayoría de colchones de muelles ensacados y viscoelásticos modernos funcionan sin problema sobre una tapa ciega, siempre que el tejido de esta sea de tipo 3D transpirable. El caso distinto es el del látex puro, que necesita una ventilación más generosa por su propia composición. En estos casos se desaconseja una tapa ciega, salvo que sea de láminas.

¿Cómo saber si los pistones hidráulicos tienen la fuerza suficiente?

La fuerza de los pistones hidráulicos se mide en newtons (N) y debe guardar relación con el tamaño y el peso del colchón que va a soportar la tapa. Cuanto mayor es la superficie del canapé, mayor es también el peso conjunto de tapa y colchón que los pistones deben elevar al abrir, por lo que los modelos de 150 o 160 cm de ancho requieren pistones de mayor capacidad que los de 90 cm. Un pistón flojo se nota enseguida: la apertura resulta pesada, cuesta mantener la tapa levantada y, con el tiempo, el sistema pierde firmeza antes de lo esperado.

¿Hacen ruido los canapés de madera con el tiempo?

Los crujidos en los canapés de madera suelen aparecer por dos motivos principales: un ajuste deficiente de las esquinas durante el montaje y una nivelación irregular del suelo. La solución pasa por revisar todos los tornillos tras las primeras semanas de uso, ya que la madera tiende a asentarse, y por comprobar que las cuatro esquinas del canapé apoyan de forma uniforme en el suelo, recurriendo a calzos si es necesario.

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