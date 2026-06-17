Hemos probado el robot limpiapiscinas sin cable que promete limpiarlo todo

telecinco.es 17 JUN 2026 - 13:15h.

Sin cables, sin mangueras, potente y todoterreno. ¿Cumple el Conga Pooldroid 5000 con todo lo que promete?

Qué robot limpiafondos elegir en 2026 para olvidarte de la limpieza de la piscina

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El verano no perdona, pero qué bien se puede llevar cuando tienes piscina. Disfrutar de un chapuzón en plena ola de calor es todo un "lujazo", pero también exige sacrificio: cuando no son las hojas, es el polvillo, los insectos o esa línea de flotación que acumula mugre cada dos días. Y sí, se puede limpiar a mano con cepillo y manguera, pero eso son horas y horas de trabajo bajo el sol. Por eso, nos animamos a probar con un robot limpiapiscinas y nos topamos con este de Cecotec.

Sobre el papel, el Conga Pooldroid 5000 TotalClean Pearl Ultra de Cecotec es una maravilla. Un robot limpiapiscinas sin cables que limpia fondo, paredes y línea de flotación con solo pulsar un botón y a un precio más que competitivo. Pero, ¿y en la práctica, es tan bueno como parece? Llevamos un tiempo poniéndolo a prueba en una piscina de gresite y... tenemos que hablar.

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Un limpiapiscinas que trepa sin cables, pero debería profundizar

Debemos reconocer que éramos bastante escépticos con la fórmula. A ver, es un limpiafondos inalámbrico que trepa por las paredes, succiona con fuerza y cuesta menos de 400 €. Suena demasiado bien para ser cierto. Pero sí, el Conga Pooldroid 5000 hace todo eso, y bastante bien.

Ponerlo en marcha es bastante fácil. Sin mangueras, sin conexión al filtro y sin líos. Lo cargas, lo sueltas en el agua, lo enciendes y su sistema ScubaDriving Tech hace que se mueva automática y ordenadamente por el fondo de la piscina, por las paredes e incluso que insista para la línea de flotación.

En nuestras pruebas, el resultado en el fondo y en la línea de flotación es realmente bueno. Recoge hojas, insectos, polvo y partículas finas que otros sistemas normalmente dejan pasar. De hecho, el rodillo giratorio se nota bastante, ya que las zonas con suciedad incrustada quedan limpias sin tener que repasar luego a mano.

Para nosotros, estas son las cuatro claves de este modelo:

Aguanta hastsa 120 minutos limpiando sin cotres. Suficiente para cubrir piscinas de tamaño medio (hasta 100 m²) en una sola carga.

Suficiente para cubrir piscinas de tamaño medio (hasta 100 m²) en una sola carga. El filtro de alta eficiencia de 180 μm tiene 4 litros de capacidad. Retiene partículas pequeñas y se desmonta en segundos además.

Retiene partículas pequeñas y se desmonta en segundos además. Autoparking System. Cuando la batería se agota, el robot se acerca a la pared para que lo extraigas con el gancho incluido. Sencillo y práctico.

Cuando la batería se agota, el robot se acerca a la pared para que lo extraigas con el gancho incluido. Sencillo y práctico. La navegación en paredes no siempre es perfecta. En algunas esquinas, el robot ha repetido la misma zona varias veces antes de cambiar de dirección.

Lo cierto es que debería recoger mejor el polvillo fino que aspira y que esos problemas en algunas esquinas a veces hacen que gaste más batería de la cuenta o la limpieza dure más de lo habitual, pero en realidad son pegas pequeñas en comparación con el tiempo y esfuerzo que te ahorra.

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¿Puede mejorar? Sí. ¿Lo recomendamos? Por supuesto. Además, si estás pensando en hacerte con él, es buen momento porque Cecotec tiene tres campañas de ofertas en junio. Los CecoDays, con descuentos en todo el catálogo hasta el 30 de junio. Una campaña especial del Mundial con rebajas en robots de cocina, freidoras de aire, cafeteras, ollas, heladeras, microondas y más. Y una campaña de verano para equipar casa y piscina justo cuando más falta hace. Desde luego, lo están poniendo muy fácil.

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