Alba y David afrontan juntos imágenes inéditas de su paso por 'La isla de las tentaciones 10'

No te pierdas los debates finales de 'La isla de las tentaciones 10', en Mediaset Infinity

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Llega el turno de Alba y David en el debate final de 'La isla de las tentaciones 10', quienes no están pasando por su mejor momento en la relación al revivir su paso por República Dominicana: "Reprocharnos es muy complicado. Nos está costando mucho ver todas las imágenes".

Es en ese momento cuando David confiesa qué es lo que más le ha dolido ver que haya hecho su pareja en el reality, "más incluso que el beso". Alba, por su parte, vuelve a disculparse públicamente con él: "Tienes razón. Yo sé que hablo mal pero no sabía que tanto y obviamente no se lo merece".

Además, en el programa recuerdan todas las veces que Alba ha dudado de su futuro juntos con unas imágenes inéditas de la participante comentándolo con sus compañeros de 'Villa Deseo'.

Y es que la pareja de David asegura en el plató que sintió un bloqueo durante su estancia en el programa, sin justificar su comportamiento: "No sabía ni lo que quería". Algo que corrobora su amiga Yuli, quien lo vivió en primera persona.

No obstante, Marta Peñate no está de acuerdo y es rotunda con Alba por sus palabras hacia su pareja: "Lo has dejado como a un mindundi".

La reacción de Alba a la confesión de David: "Es normal que tenga carencias"

Los dos han reconocido por separado que su vida sexual, dejando atrás el accidente que sufrieron, no era del todo satisfactoria. Y, aunque en el reencuentro aseguraron que lo habían solucionado, Alba descubre una confesión que hizo David durante su estancia en 'Villa Montaña' que desconocía y que implica a ella y su expareja. Si quieres descubrirlo, puedes verlo en el video principal.

"En ese momento era un problema que teníamos los dos", se justifica David al verlo. Alba, por su parte, reacciona: "Es normal que tenga esas carencias, creo. ¿No?".

Álex Girona revela que tuvo "conversaciones subidas de tono" con Alba

Cuando Álex Girona entra en el plató, este explica el comentario polémico que molestó profundamente a Alba cuando estaban en 'Villa Deseo'. Sin embargo, el soltero VIP asegura que para él "no fue tan malo" porque habían tenido "conversaciones aún más subidas de tono". Una revelación que hace saltar a David.