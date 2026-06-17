Patricia Fernández 17 JUN 2026 - 01:00h.

La colaboradora cuenta todos los detalles en el debate final de 'La isla de las tentaciones 10' y la pareja reacciona

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'La isla de las tentaciones 10'

Compartir







Julia y Luis se fueron de 'La isla de las tentaciones 10' juntos, pero con muchas dudas por parte de ella después de ver cómo se comportaba él con Nieves en República Dominicana, las que se le acrecentaban en el reencuentro tres meses después al ver imágenes de su pareja con la tentadora que desconocía y en el debate final ambos contaban lo difícil que ha sido para ambos tirar para adelante con la relación, de lo que Lucía Sánchez tenía algo que contar.

Julia llegaba al plató antes que su pareja, confesando a Sandra Barneda que han sido tres meses intensos desde el reencuentro: "Ha sido duro de pasar, la confianza está más rota que cuando entré". Lo que no sabía ella es que iba a poder ser testigo del reencuentro de Luis con Nieves a solas en una de las salas, además de ver más imágenes de ambos en 'Villa Montaña' que todavía desconocía: "Es la misma dinámica que he visto en la emisión, no me sorprende".

Lucía Sánchez, al ver la actitud de Julia en el plató, que mostraba su enfado con Nieves, reaccionaba: "Soy la persona que mejor que puede entender en el mundo y lo peor que te puedes hacer a ti misma es echarle toda la mierda a ella y a él no decirle absolutamente nada". Como también aprovechaba para darle un consejo: "No te fíes de un hombre que se intenta esconder para decir las cosas y no es claro".

Palabras que hacía que Luis lanzase una pregunta al aire: "¿Y por qué he luchado? Si no estoy enamorado la dejo y la busco fuera". Y esto hacía que Lucía le advirtiese: "¿Te lo digo? No me metas el dedito en la llaga, ¿tienes las mismas ganas de luchar que tiene ella? Di la verdad".

Ante esto, Luis se sinceraba ante todos en el plató: "Ahora mismo es un poco malo para nosotros estar juntos, no veo un futuro sin ella, estoy deseando que acabe esto y ver si la cosa va adelante". Pero en este momento Sandra Barneda le pedía a la colaboradora que contase lo que estaba insinuando y así lo hacía Lucía: "Me da pena de ella, pero la estoy viendo aquí y está ciega. El último día que vino aquí Luis dijo que seguían porque ella no dejaba que él la dejara. Lo dijo en el pasillo y también estaba Anita".

Luis negaba haber dicho esto, pero la colaboradora insistía en que esto había sido así, llegando a jurarlo. Y Julia reaccionaba a esto: "Ha sido una emisión muy dura y a día de hoy la que más ha luchado he sido yo y a él le ha costado. Para él ha sido muy duro".