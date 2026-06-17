Patricia Pardo y Christian Gálvez han protagonizado su primera entrevista juntos

Todos los programas de 'Vamos a ver' están disponibles en Mediaset Infinity

Compartir







Patricia Pardo y Christian Gálvez se ha han convertido en la pareja de moda del momento. La presentadora de 'Vamos a ver' y su marido se convertían en los conductores del acto del Papa León XIV que tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu, donde miles de personas se congregaron para honrar al pontífice.

Ahora, la pareja ha dado su primera entrevista conjunta a la revista '¡Hola!'. En ella, ambos cuentan que se han "salvado mutuamente" y hablan de las segundas oportunidades en el amor. "Después de un divorcio, hay vida. Existen las segundas oportunidades y la vida puede regalarte milagros", asegura la presentadora gallega.

Patricia Pardo: "A Christian y a mí nos pareció un momento idóneo para dar la entrevista"

"Chris siempre dice que fui su ángel, pero él también lo fue para mí. Cuando le conocí, me encontraba en mi peor momento y me rescató. Algo similar le pasaba a él. Nos salvamos mutuamente", continua detallando Patricia Pardo.

PUEDE INTERESARTE Acompañamos a Patricia Pardo y a Christian Gálvez en las horas previas al acto del Papa en el Bernabéu

Poco después de que esta portada viese la luz, Patricia Pardo la ha comentado en el programa: "Hay una frase que siempre dice mi madre y que yo he dicho muchas veces en el programa y es que el amor y la fe nunca se esconde, pero muchas veces la gente piensa que el que calla otorga. Pero no es así y a mí no me importa hablar de mi vida y siempre he dado entrevistas personales, pero no íntimas porque creo que hay cosas que tienen que quedar en casa", ha comenzado.

"Los dos coincidimos en que la ocasión lo merecía, nos lo ofrecieron y dijimos que sí porque nos pareció un momento idóneo", ha puntualizado la presentadora.

Sobre las segundas oportunidades en el amor, Patricia Pardo ha dicho: "Se puede y se debe volver a ser feliz. Es un deber que tenemos en la vida, hacer todo lo posible para recuperar la felicidad".