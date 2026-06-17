Patricia Fernández 17 JUN 2026 - 01:30h.

Ambos se sinceran con Sandra Barneda de todo lo ocurrido tras el reencuentro tres meses después

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Mar y Christian, después de irse por separado de ‘La isla de las tentaciones 10’ llegaban al reencuentro tres meses después confesando que habían vuelto y ahora, en el debate final, han contado que ella ha decidido poner fin a su relación y han dado todos los detalles sobre esto.

Mar confesaba "no estar bien" con todo lo ocurrido con Christian fuera y es que, pese a que decidieron volver a intentarlo, hubo algo que causó un daño en ella: "Leí la conversación que tuvo con Ainhoa, hubo partes que me ayudaron a confiar en él, pero es verdad que hubo momentos, por ejemplo cuando ya estábamos juntos, él le decía en la conversación que no estábamos juntos. Esto hizo que la desconfianza que tenía de dentro de la experiencia salió fuera, empecé a sentir celos".

Los mensajes de Christian y Ainhoa hicieron "sentirse insegura" a Mar

A raíz de estos mensajes ella explicaba cómo se empezó a sentir y lo que le pidió a raíz de esto: "Empecé a sentirme más insegura a raíz de eso, sentí que no me había dado mi lugar y le dije que necesitaba que empezase a tirar del carro. Me dijo que sí, que se arrepentía muchísimo, le perdoné, pero no tiró del carro, decidió salir más de fiesta, irse de viaje con los chicos y yo me sentí abandonada". Confesando además que la emisión de 'La isla de las tentaciones 10' no ha ayudado, lo que aseguraba que "no pudieron verlo juntos".

En este momento, Christian entraba al plató y ambos se saludaban con un cariñoso abrazo, después de lo que él contaba que "no están juntos" desde hace tres semanas: "Mar decidió cortar la relación, yo he insistido, pero me ha pedido un poco de espacio. Hemos dejado de hablar y nos vemos una vez a la semana más o menos".

Y aquí Mar daba más detalles sobre el motivo que le había hecho tomar esta decisión: "Él no estuvo, me sentí abandonada y la conversación no fue bien. Decidí que no era justo para ninguno de los dos tener una relación en la que yo desconfíe de esta manera".

Christian cuenta que esta decisión le pilló estando en Madrid y que al llegar a Mallorca lo hablaron: "Me dijo que no estaba llevando bien la emisión y que le diera espacio. La puedo llegar a entender porque me he visto y hay cosas que no me gustan. Podía haber evitado muchos juegos, creo que debería haber pensado más en ella".