Galicia acogerá una nueva planta de fabricación de coches y creará más de 2.000 empleos

telecinco.es 23 JUN 2026 - 11:06h.

La producción en la planta comenzará en 2028 y se situará en Ferrol (A Coruña)

Está previsto que se creen más de 2.000 empleos

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Una de las marcas más potentes del sector automovilístico ha decidido potenciar su fabricación en Europa y más concretamente lo hará en Galicia, España. MG ha decidido apostar por el territorio español para instaurar una nueva planta en onde invertirá unos 200 millones de euros.

Se trata de su primera planta en el continente europeo y con ello refuerzan una de sus máximas: “En Europa, para Europa”. Esto es una buenísima noticia para Galicia y España ya que hay proyección de crear más de 2.000 empleos.

El inicio de esta fase de producción en la nueva planta de MG está previsto que comience en 2028 y se han marcado el objetivo de 120.000 vehículos al año. En 2027 comenzarán las obras en Ferrol (A Coruña), que es donde estará instalada la fábrica, para que pueda estar operativa para el siguiente año y comenzar a producir.

MG y su apuesta por “democratizar la movilidad”

No será una fábrica de coches cualquiera. La nueva planta llevará a cabo investigación y desarrollo de vehículos, fabricación avanzada, suministro de componentes clave y operaciones logísticas inteligentes. “Desde la innovación tecnológica hasta la localización de la fabricación y la I+D en toda Europa, respaldadas por una auténtica gama global de productos, MG continúa ampliando los límites de lo posible, haciendo que la tecnología avanzada y la movilidad sostenible sean accesibles para más personas que nunca”, afirmó William Wang, director general de MG Reino Unido y Europa.

Es todo un reto para la marca esta incursión en Europa ya que conocen la premisa de la Unión Europea de cero emisiones para el 2035. Será un reto hacia la movilidad electrificada, pero también MG ampliará el acceso a sus vehículos para todo tipo de consumidores con las soluciones más avanzadas.

MG se ha convertido en una de las marcas con mayor crecimiento en Europa y con la instalación de su primera planta en España es un paso más hacia el público que ya consume estos coches y para los nuevos clientes. Al comienzo del año celebraron celebró la entrega de su vehículo número un millón en el mercado europeo. Esto es solo el principio de un proyecto que quiere extenderse por todo el mundo con unos productos que están siendo referencia en tecnología.

“Democratizar la movilidad”. Esa es el lema de MG y lo llevan a cabo gracias a su variada gama, que incluye vehículos de gasolina, eléctricos e híbridos. Ofrecen versátiles utilitarios, funcionales familiares y espaciosos SUV, todos ellos destacan por su tecnología punta.

Más de 100 millones de clientes a nivel mundial avalan la calidad y excelencia de MG. Con esta nueva planta en Galicia es un paso más para que otros tantos conozcan y disfruten de sus vehículos.