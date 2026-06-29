Un estudio de Aldeas Infantiles SOS desvela la preocupación de los jóvenes por su relación con la tecnología

telecinco.es 29 JUN 2026 - 12:33h.

Al 43% de los estudiantes de Secundaria les gustaría revisar menos el móvil mientras estudio

Los resultados del Observatorio de la Adolescencia 2026 se basan en una encuesta realizada a 2.332 estudiantes de Secundaria de toda España. El estudio analiza cómo estos jóvenes se relacionan entre sí, con su entorno y a través de las pantallas

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El mundo avanza y con él las preocupaciones hacia los nuevos ecosistemas que se desarrollan alrededor de la tecnología. Cada vez se accede más pronto a ella y desde edades muy tempranas los niños y niñas conviven con las pantallas. En la adolescencia, un alto porcentaje tiene móvil propio y el smartphone se convierte en una extensión de su cuerpo. Aldeas Infantiles SOS ha realizado una encuesta a más de 2.000 adolescentes de entre 12 y 16 años para saber cómo se relacionan con las pantallas, qué les preocupa de su uso y en qué emplean su tiempo cuando no están con el teléfono móvil.

El uso de pantallas empieza a preocupar a los jóvenes

Este estudio se ha desarrollado en el marco del programa de Educación en Valores ‘Párate a Pensar’ y ha revelado que un 55% de los alumnos de Secundaria estudia en silencio, y el 43% reconoce que le gustaría revisar menos el móvil mientras estudia. Es decir, casi la mitad sabe que el teléfono interfiere en sus hábitos de estudio y al menos este porcentaje está identificando que puede ser un problema. Ander, un estudiante de Secundaria que participó en la VIII Jornada Nacional de Jóvenes organizada por Aldeas Infantiles SOS, reconoció que esto supone un problema de distracción. “Es algo que no me permite concentrarme al máximo estudiando y si lo dejase podría maximizar mucho más mis notas”, comentaba en dicho evento. Un 22% asegura que le gustaría dormir sin tener una pantalla cerca.

Las actividades fuera de las redes sociales

Esta encuesta no solo habla de la relación de los adolescentes con las tecnologías, sino también de los momentos en los que no están conectados a ellas. Se les preguntó qué aspectos les ayudaban a desconectar de ellas y se relevó que un 70,6% mencionó el deporte o actividades creativas, y el 67,2% cuando está con alguien que le importa.

El uso de la tecnología en adolescentes cuya identidad se está formando puede tener impacto y los datos que revelan que al 25% de las chicas les gustaría compararse menos con otras personas en redes sociales; en el caso de los chicos, la cifra es del 7,8%.

Los jóvenes están comenzando a ver que un mal uso o excesivo del móvil puede tener consecuencias y ya muestran esa preocupación. El 43,1% asegura que sin redes sociales habría más conexiones reales, por lo que están comenzando a ver que no todo lo que ven a través de una pantalla se corresponde con la realidad.

Este estudio demuestra que es vital que los niños, desde edades tempranas, tengan una relación equilibrada con las tecnologías desde el ámbito familiar y educativo. Un gran porcentaje de los adolescentes ya muestran esta preocupación que supone estar rodeados de un entorno digital y señalan cuáles son sus vías de escape para desconectar de las pantallas.

Las reflexiones de los estudiantes en la VIII Jornada Nacional de Jóvenes

Todos estos datos se pusieron sobre la mesa en la VIII Jornada Nacional de Jóvenes organizada por Aldeas Infantiles SOS. Se reunieron representantes de alumnos de Secundaria de todas las comunidades autónomas con el objetivo de que ellos sacaran sus propias conclusiones y debatieran sobre el uso de las pantallas, los efectos que tienen en ellos y sus relaciones.

Después de horas de debate y aprendizaje, los estudiantes elaboraron una lista de reflexiones para poner en práctica. Con esto no solo quieren mejorar el uso de la tecnología, sino las relaciones personales y reforzar su autoestima.

No esconder los problemas. Reflexionar sobre el uso de las redes sociales. Cuidar la autoestima más allá del móvil. Limitar el tiempo frente a las pantallas. Respetar a los demás. Aceptar que no podemos agradar a todo el mundo. Aprender de los errores. No normalizar la violencia. Participar activamente en la sociedad. Ser conscientes de los riesgos de la inteligencia artificial.

Aldeas Infantiles SOS desarrolla el Programa de Educación en Valores Párate a Pensar desde hace 23 años. Los recursos de esta iniciativa educativa se pueden descargar de forma gratuita en la página web de la organización: educa.aldeasinfantiles.es.