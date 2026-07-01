telecinco.es 01 JUL 2026 - 10:40h.

Recogemos los hits que suenan en el programa en esta playlist ya disponible en todas las plataformas digitales.

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Este verano llega ‘Vaya Vacaciones', un reality veraniego de parejas presentado por Luján Argüelles. Y como todo programa de verano, ¡vendrá acompañado de la mejor música! Todos los grandes nombres de la industria musical se dan cita en nuestra playlist y todos ellos conforman el hilo musical del reality.

Sigue la playlist oficial del programa

No te pierdas los temazos que iremos recopilando en la playlist oficial del programa que podrás seguir en cualquiera de tus plataformas de música preferida. Ponle a tu verano la banda sonora de ‘Vaya Vacaciones' y sigue la playlist para mantenerte al día en novedades musicales.

La playlist perfecta para los fans del programa y para no parar de bailar en estos días de calor. ¡Sigue la playlist oficial de ‘Vaya Vacaciones’!