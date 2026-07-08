Andrea Canel acaba con un complejo que le perseguía y acude a una clínica especializada

Telecinco.es 08 JUL 2026 - 10:11h.

Andrea Canel tenía complejo con sus ojeras

La concursante de ‘La isla de las tentaciones 9’ quería armonizar su rostro y que quedara natural

Compartir







Andrea Canel participó en ‘La isla de las tentaciones 9’. La concursante ha separado su camino de Enrique, con el que participó en el programa. En esta nueva etapa, ella ha querido poner fin a uno de los lastres que le acompañan desde hace un tiempo: las ojeras. Ha acudido a Instituto de Benito para ponerse en las mejores manos.

Ella confesaba que tenía complejo con sus ojeras. Su padre tiene este rasgo muy marcado y ella lo ha heredado. Andrea veía cómo sus ojeras eran marcadas y hundidas y era algo a lo que quería poner remedio.

El doctor Daniel Zarza ha sido el que ha llevado a cabo las técnicas para acabar con estas ojeras que le acomplejaban que ni el maquillaje podía tapar. Analizaba su rostro y veía que en Andrea se daba el caso de que destacaban por su coloración y por el déficit de volumen, algo que le hacía tener la mirada hundida.

La importancia de la técnica

Andrea se ha puesto en manos de los mejores y, aplicando solamente ácido hialurónico, ha terminado con este rasgo que no le hacía estar contenta consigo misma. La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha podido ver que con apenas un pinchazo ha terminado con esto, pero la diferencia para obtener un resultado natural y sin cambios drásticos ha sido en la técnica y aplicación. En lugar de inyectar el producto dentro de la ojera, lo ha hecho por fuera del ligamento retenedor, en el reborde orbitario. Esto hace que se corrija el desnivel y evita acumulaciones o irregularidades con el tiempo.

Contenta con este resultado y con la profesionalidad de la clínica Instituto de Benito, Andrea decidió darse un retoque en el labio y afinar la armonía de su rostro. Ella tenía claro que quería algo natural y no buscaba que le quedaran “artificiales”.

Pudo comprobar cómo ha conseguido mantener su forma original y solo el doctor le reforzó dos puntos: el arco de cupido y la curva respingona del labio inferior. Lo último que se hizo fue un ligero aumento de mentón para alinear su rostro y completar su tratamiento de armonización facial.

Andrea Canel terminó muy satisfecha con los resultados. "Me has armonizado la cara", decía al verse en el espejo. Con la profesionalidad del doctor Daniel Zarza consiguió esos resultados naturales que buscaba y terminar con un complejo que le perseguía.

La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ llegaba a la clínica con miedo a las agujas, pero pudo comprobar que fue más sencillo de lo que esperaba. Para terminar, el doctor le aplicó vitaminas para hidratar la piel. Andrea fue acompañada de su madre, Cecilia, y esta al ver los resultados tan buenos en el rostro de su hija “también cayó en la tentación”; decidió poner fin a su problema de bruxismo en ese mismo instante. El doctor Daniel Zarza le aplicó toxina botulínica en el masetero, temporal y trapecio para paliar el dolor.