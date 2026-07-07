Estela Grande anuncia entre lágrimas un drástico cambio en su vida y en la de sus bebés

Natalia Sette 07 JUL 2026 - 19:01h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte una dolorosa decisión que ha tomado que cambiará su vida y la de sus hijos

Estela Grande le pide ayuda a Juan Iglesias al no poder hacer tareas cotidianas debido a un problema de salud

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Estela Grande continúa compartiendo con total honestidad las luces y las sombras de su doble maternidad. Tras revelar en mayo el calvario físico y el desgaste psicológico que sufría a causa de una dolorosa mastitis , la exconcursante de ‘GH VIP’ ha tomado una firme y dolorosa decisión que marca un antes y un después en su vida y en la de sus bebés.

Si por algo se caracteriza Estela Grande, es por siempre haber sido transparente con su maternidad. Sus seguidoras han estado a su lado en todo momento, para lo bueno y para lo malo y en este gran cambio no iba a ser diferente. La madrileña ha comunicado a través de su Instagram el fin definitivo de una de las etapas más importantes de su vida.

El anuncio ha llegado en forma de un emotivo carrusel de fotografías y vídeos en los que aparece amamantando a sus mellizos, Luca y Liah. Estela ha decidido dejar la lactancia materna tras 5 meses. La creadora de contenido ha querido despedirse de este proceso con una sincera carta abierta en la que plasma todos sus sentimientos.

“Nunca imaginé que despedirme de algo que tantas veces me agotó también me fuera a romper un poquito el corazón”, ha confesado de lo más afectada. A pesar del dolor de la despedida, Estela hace un balance muy positivo del esfuerzo realizado durante todo este tiempo con sus pequeños. “Han sido cinco meses de lactancia. Cinco meses de entrega absoluta, de noches interminables, de grietas, de dudas, de lágrimas… y también de una conexión que es imposible explicar”, ha relatado con nostalgia.

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La pareja de Juan Iglesias no ha ocultado que el camino ha estado plagado de sombras y de una fuerte presión interna. “Ha habido momentos en los que pensé que no podría seguir, otros en los que sentí culpa, frustración o miedo a no estar haciéndolo bien”, ha reconocido con total transparencia. No obstante, ha logrado transformar ese sufrimiento en un valioso aprendizaje. “Mirando atrás, solo puedo sentir orgullo. Orgullo por haberlo intentado, por no rendirme cuando parecía imposible”, ha reivindicado aplaudida por sus seguidores.

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Para cerrar este capítulo, Estela se ha mostrado muy agradecida por la experiencia. “Hoy cierro esta etapa con el corazón lleno. Triste porque sé que estos momentos no volverán, pero inmensamente agradecida por haberlos vivido”, ha concluido de lo más tierna.

Con madurez, la joven ha recordado a otras madres que el amor no se mide en el hecho de poder o no de dar el pecho: “Porque la lactancia termina, pero el vínculo que hemos construido ya forma parte de nosotros para siempre”.

A través de sus ‘stories’, la creadora de contenido compartió también una impactante imagen del día que supo que ya no le daría el pecho a sus hijos. En ella, aparece una Estela devastada y con lágrimas en los ojos. Para ella, dar este paso no ha sido nada fácil pero si necesario.