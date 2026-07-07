Lidia González 07 JUL 2026 - 13:02h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enumera todos los motivos por los que no se mudó con Juanpi aunque él se lo pidiera

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Sandra Barrios ha querido ser muy clara tras descubrir que su expareja haya contado su versión sobre la ruptura y ha tomado la decisión de no callarse nada. Después de explicar el motivo por el que ocultó su relación con el andaluz, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela por qué no quiso irse a vivir con Juanpi. A pesar de lo mucho que se lo pidió, la influencer cuenta que decidió no dar el paso. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Juanpi Vega se sentaba frente a las cámaras de mtmad para contar todos los planes de futuro que tenía con la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ e incluso mencionaba la posibilidad de formar una familia. Tras sus declaraciones, ha llegado el momento de que la creadora de contenido conteste rotundamente a todo lo que ha dicho sobre ella: “Hay muchos motivos”.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, acompañada de Gloria González, enumera todas las causas por las que, finalmente, no fue hasta Jerez para comenzar una nueva vida junto a Juanpi. Ahora que puede ver todo con perspectiva y después de todo lo que ha pasado entre ellos, la creadora de contenido asegura tajantemente: “Creo que hice bien en no ir”.

Sandra Barrios aclara si ha habido terceras personas en su relación con Juanpi Vega

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Sandra Barrios también ha querido resolver una de las principales dudas sobre su ruptura con Juanpi Vega y no ha eludido ninguna pregunta. Por ello, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ aclara si ha habido terceras personas en su relación con el andaluz. La creadora de contenido ha sido muy sincera al explicar todo lo que ha envuelto a su ruptura y confiesa todos los motivos. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!