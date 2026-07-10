Ahorra más de 100€ al año con la tarifa de luz más barata de Iberdrola

Telecinco.es 10 JUL 2026 - 11:42h.

Te ayudamos a analizar las principales comercializadoras del mercado del 2026 con la ayuda del comparador oficial de la CNMC para que encuentres la tarifa de luz más económica

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Nos guste más o nos guste menos, todos los hogares compartimos ciertos gastos, entre ellos el de la luz. No hay quien se libre de pagar este gasto fijo, pese a que es uno de los que más preocupan a las familias. Y es que especialmente cuando se trata de tarifas de mercado regulado, estas pueden variar cada hora según el mercado mayorista, lo que puede hacer que nos llevemos una sorpresa cuando llega la factura. Por supuesto, es posible tener la tarifa de luz barata, pero para ello hay que elegir bien.

Ahora bien, aunque comparar tarifas de luz parece sencillo, no todos los comparadores ofrecen la imagen completa que necesitas para tomar una decisión informada. Muchos muestran únicamente el precio y dejan fuera aspectos importantes de cada plan. Por eso, para este análisis hemos recurrido al comparador oficial de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), utilizando el perfil estándar de consumo que establece el propio organismo y los precios vigentes entre el 14 de mayo y el 15 de junio de 2026. ¿Cuál es la compañía con el coste más bajo en ese escenario?

Así es es el Plan Online 3 Periodos de Iberdrola

Según esa comparativa, el Plan Online 3 Periodos de Iberdrola es la tarifa con el menor coste estimado entre las principales comercializadoras del mercado español. Con una factura aproximada de 56,07€, se sitúa por delante de propuestas similares de compañías como Repsol, Octopus Energy o Endesa.

¿Cómo funciona este plan? La tarifa establece tres precios distintos a lo largo del día. Esto significa que quienes puedan trasladar parte de su consumo a las horas más económicas tendrán más posibilidades de reducir el importe de la factura.

Horario valle : 0,099990 €/kWh.

: 0,099990 €/kWh. Horario llano : 0,136000 €/kWh.

: 0,136000 €/kWh. Horario punta: 0,194000 €/kWh.

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En la práctica, basta con reorganizar algunos hábitos del día a día para aprovechar las horas con el precio más bajo. Poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche eléctrico durante la noche o el fin de semana puede traducirse en un ahorro significativo a lo largo del año.

Otro punto a favor del Plan Online 3 Periodos de Iberdrola es que esta tarifa no exige compromiso de permanencia, por lo que puedes cambiar de plan o de comercializadora cuando lo consideres oportuno. Además, la electricidad suministrada cuenta con Garantías de Origen renovable, certificando que procede de fuentes 100% verdes. Y si decides contratarla, puedes hacerlo de forma online o por teléfono mediante un proceso rápido de solo tres pasos.

La tarifa de luz más barata es el Plan Online 3 Periodos de Iberdrola

Comparativa de tarifas de luz: ¿cuál tiene el precio más bajo?

CompañíaCoste mensual aproximadoDiferencia frente a Iberdrola

Iberdrola - Plan Online 3 Periodos

56,07€

-

Octopus Energy

61,65€

+ 5,58€

Repsol

65,16€

+ 9,09€

Endesa

65,58€

+ 9,51€

TotalEnergies

57,26€

+ 1,19€

Naturgy

61,13€

+ 5,06€

Elegir esta tarifa de Iberdrola puede suponer un ahorro superior a los 100 euros al año frente a otras comercializadoras como Repsol o Endesa, siempre tomando como referencia el perfil de consumo analizado.

¿Qué nos dice esta comparativa?

La comparativa también deja otra conclusión interesante: no existe una tarifa que sea la mejor para todo el mundo. Cada compañía plantea un sistema distinto y conviene elegir el que mejor encaje con los hábitos de consumo de cada hogar. Las tarifas con un precio fijo durante todo el día, como ocurre en la mayoría de las comercializadoras analizadas, excepto Iberdrola, TotalEnergies y Naturgy, ofrecen una factura más sencilla de entender, pero renuncian al ahorro que permiten las horas con la electricidad más barata.

El Plan Online 3 Periodos de Iberdrola funciona de otra manera. Al establecer tres franjas horarias con precios diferentes, favorece a quienes pueden desplazar parte de su consumo a los momentos más económicos del día. Acciones tan habituales como poner la lavadora, el lavavajillas o utilizar la climatización por la noche o durante el fin de semana pueden marcar una diferencia apreciable en el coste anual de la electricidad.

La tarifa de luz más barata es el Plan Online 3 Periodos de Iberdrola

¿Cuál es el 'perfil tipo' de la CNMC para hacer esta comparativa?

Cualquiera puede consultar estos datos por su cuenta utilizando el comparador oficial de la CNMC. Eso sí, para interpretar correctamente los resultados es importante fijarse en el perfil de consumo usado, ya que todas las estimaciones se calculan sobre unas mismas condiciones para que la comparación sea objetiva.

En este análisis se ha utilizado el perfil doméstico de referencia definido por la propia CNMC, con las siguientes características:

Potencia contratada: 3,5 kW.

3,5 kW. Consumo mensual: 228 kWh.

228 kWh. Consumo en periodo punta: 66 kWh.

66 kWh. Consumo en periodo llano: 56 kWh.

56 kWh. Consumo en periodo valle: 106 kWh.

106 kWh. Periodo analizado: del 14/05/2026 al 15/06/2026.

del 14/05/2026 al 15/06/2026. Sin permanencia ni servicios adicionales.

Utilizar este perfil común permite comparar todas las tarifas en las mismas condiciones y evita una situación muy habitual: enfrentar ofertas calculadas con consumos distintos, algo que puede dar una imagen poco real del ahorro que ofrece cada compañía.

Otros beneficios de contratar Iberdrola

El coste de la tarifa es un aspecto importante, pero no es el único que tienes que tener en cuenta al elegir una comercializadora. En el caso de Iberdrola, el Plan Online 3 Periodos se complementa con otros servicios y ventajas que aportan valor al cliente:

Forma parte de una oferta energética más amplia, adaptada a diferentes necesidades.

Permite realizar gestiones tanto de forma digital como por teléfono o en su red de oficinas repartidas por toda España.

Cuenta con una trayectoria de 125 años en el sector y más de 11 millones de clientes en el mercado español.

Su aplicación móvil facilita consultar el consumo al momento, descargar facturas y acumular saldo para obtener descuentos en futuras facturas.

Además de electricidad, ofrece soluciones relacionadas con gas, autoconsumo fotovoltaico, movilidad eléctrica y otros servicios energéticos.

Si estás buscando una forma de reducir el importe de la factura de la luz, conocer qué tarifa se adapta mejor a tu consumo es un buen punto de partida. A partir de ahí, pequeños cambios en el día a día, como evitar consumos innecesarios o concentrar el uso de los electrodomésticos en las horas más económicas, pueden ayudarte a ahorrar todavía más en el recibo de la luz