telecinco.es 03 AGO 2026 - 12:04h.

La nueva revista de 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' ya está a la venta con actividades, juegos, un cómic y un bote con 12 ceras de colores de regalo.

Ilustraciones para colorear, pasatiempos, retos y 12 ceras de regalo forman parte de esta publicación inspirada en la nueva aventura de Tadeo Jones.

Inspirada en la nueva película de Tadeo Jones, este libro para colorear propone actividades y juegos para los más pequeños antes del estreno en cines del próximo 26 de agosto.

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La nueva aventura de Tadeo Jones llega acompañada de una revista para colorear con 12 ceras de regalo

Disponible desde el 27 de julio, la publicación incluye actividades, retos y un cómic inspirado en la nueva película, que llegará a los cines el próximo 26 de agosto.

Los seguidores de Tadeo Jones ya pueden hacerse con la nueva revista de 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', un especial de pinta y colorea pensado para que los más pequeños coloreen a sus personajes favoritos, jueguen y resuelvan retos.

Una revista para disfrutar este verano con actividades, cómic y ¡12 ceras de regalo!

La publicación incluye ilustraciones para colorear, pasatiempos, juegos, retos y un cómic protagonizado por Tadeo y sus amigos. Como regalo, la revista incorpora un bote con 12 ceras de colores, para empezar a disfrutar desde la primera página.

Inspirada en 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', la revista traslada el universo de la película al papel con actividades pensadas para entretener a los más pequeños durante el verano.

En esta nueva aventura, Tadeo y Sara viajan junto a Oli, su intrépida hija de dos años, cuya llegada ha revolucionado la vida del grupo. Juntos emprenderán una misión en busca de la legendaria lámpara maravillosa que los llevará desde Perú y Grecia hasta Oriente Medio.

Disponible en quioscos, librerías y grandes superficies

La revista, realizada en colaboración con Ediba, ya está disponible desde el 27 de julio por 6,95 euros en quioscos, librerías y grandes superficies.