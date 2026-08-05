Cocina sin olores y casi sin ruido con esta moderna campana AEG

telecinco.es 05 AGO 2026 - 13:05h.

Aprovecha el descuento y llévate una campana de 90 cm con hasta 760 m³/h de extracción y tecnología SilenceTech.

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El humo, la grasa y los olores pueden quedarse en la cocina mucho más tiempo del que deberían, sobretodo cuando cocinas a diario. Si buscas una solución potente y silenciosa, ahora puedes conseguir esta campana AEG Serie 7000 SilenceTech con descuento y renovar tu cocina por menos dinero. Usa el código 10DESCAEG y consigue, además, un 10% de descuento extra.

Es bonita, decorativa y le dará un toque de lo más moderno a esa estancia de tu hogar.

Puntos clave

Campana de diseño vertical de 90 cm

Potencia de extracción de hasta 760 m³/h

Tecnología SilenceTech para reducir el ruido

Función Breeze para eliminar olores de forma silenciosa

Sistema Hob²Hood con control automático

Filtros lavables e iluminación LED de larga duración

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Lo que te llevarás con la AEG Serie 7000 SilenceTech

La AEG Serie 7000 SilenceTech es una campana diseñada para mantener el aire limpio mientras reduce al mínimo el ruido durante su funcionamiento. Su potente capacidad de extracción de hasta 760 m³/h elimina eficazmente humos, grasa y olores incluso al cocinar varios platos a la vez. Asimismo, incorpora Hob²Hood, que ajusta automáticamente la potencia según la placa compatible, iluminación LED eficiente y filtros lavables para facilitar el mantenimiento y prolongar su rendimiento.

No nos olvidemos de la función Breeze, que renueva el aire de la cocina de forma muy silenciosa una vez has terminado de cocinar, eliminando los olores persistentes sin necesidad de mantener la campana funcionando a máxima potencia. Es ideal para seguir disfrutando de una conversación o de una comida sin molestias.

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¿Qué opinan otros compradores?

Al tratarse de uno de los electrodomésticos más importantes de la cocina, es normal que quieras saber qué opinan otras personas que ya lo hayan probado. Pues bien, tienes que saber que tiene una valoración media de 4,7 estrellas sobre 5 y estas son algunas de las cosas que han dicho de esta campana:

"Producto moderno y elegante, funcionalidad práctica y de uso fácil"

"Llevamos varios meses con esta campana y estamos encantados. La instalamos junto a una vitro AEG con función Hob2Hood, y la sincronización funciona perfectamente"

"Diseño, funcionalidad y silencio unido en un solo producto. Genial!"

"Una campana con un diseño muy elegante y bonito. Además de un funcionamiento muy silencioso y potente."

¡Recuerda que con el código promocional 10DESCAEG, puedes conseguir un 10% de descuento adicional!

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