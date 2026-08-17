Top 10 mejores tiendas para mascotas: comparativa de marcas y relación calidad-precio

telecinco.es 17 AGO 2026 - 13:48h.

Te ayudamos a elegir dónde comprar comida para perros, gatos y otras mascotas, además de accesorios y productos de higiene a muy buen precio.

Las mejores tiendas de bricolaje de España en 2026: guía para elegir en cuál comprar

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El bienestar de los animales pasa por tener una alimentación adecuada (adaptada a su peso y necesidades), estar bien cuidado, descansar bien y llevar un seguimiento de su salud en cada etapa vital. Y eso pasa por acondicionar tu hogar con todo lo que necesitan y acudir a las mejores tiendas de animales de 2026 para comprar primeras marcas y poder comparar distintas opciones.

Eso también es una ventaja para ti, pues si la mejor tienda de mascotas tiene todo lo que necesitas, podrás hacer un pedido más grande, ahorrar en gastos de envío y no tener que pedir en varias plataformas. Para echarte una mano y que tomes la mejor decisión, hemos seleccionado las mejores tiendas de animales de 2026, según criterios objetivos, como la variedad del catálogo, de marcas y la relación calidad-precio, entre otras cuestiones.

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Zooplus, una tienda de animales con formatos ahorro

La mejor tienda de mascotas si vas a comprar cantidades grandes es Zooplus, con un catálogo de más de 10.000 productos y más de 50 marcas especializadas en comida para mascotas online (incluye dietas veterinarias, piñas sin cereales o fórmulas hipoalergénicas).

Punto fuerte : una logística especializada en grandes envíos (hasta 31 kg por paquete) y precios competitivos en sacos de pienso grandes.

: una logística especializada en grandes envíos (hasta 31 kg por paquete) y precios competitivos en sacos de pienso grandes. Ideal para: familias con varios animales en casa o dueños de perros de razas grandes.

Comprar en Zooplus

Kiwoko, la cadena física más grande

La gran ventaja de Kiwoko es que puedes hacer tus compras desde su web y acercarte a una de sus tiendas físicas si en algún momento lo necesitas. Tienen más de 8.000 referencias en stock, con firmas de alta gama reconocidas en nutrición animal y marcas exclusivas desarrolladas para ajustar el presupuesto.

Punto fuerte : integración omnicanal completa con 180 tiendas físicas que facilitan la recogida de compras online.

: integración omnicanal completa con 180 tiendas físicas que facilitan la recogida de compras online. Ideal para: poder hacer pedidos por la web y acudir a una tienda física si es necesario.

Comprar en Kiwoko

Tienda animal, envíos urgentes y accesorios

¿Necesitas pienso urgente en casa? Entonces, tienes que pedir en Tiendanimal, pues recibirás tus pedidos en un plazo de entre 24 y 48 horas, además del servicio Click & Collect gratis en sus más de 50 puntos de recogida. Funciona como la mejor tienda de animales en calidad-precio, con gran variedad de productos para todos los gustos.

Punto fuerte : plazo de entrega urgentes en solo 24/48 horas.

: plazo de entrega urgentes en solo 24/48 horas. Ideal para: recibir el pedido en tiempo récord o recoger en local sin pagar gastos de envío.

Comprar en Tienda animal

Miscota, especializados en salud e higiene

Con presencia en más de 90 países y un catálogo que roza las 40.000 referencias, esta plataforma es una de las tiendas de animales online más potentes para cuidar la salud preventiva de tu mascota. Tienen accesorios, productos de peluquería, transporte y, de manera más puntual, antiparasitarios y suplementos nutricionales para perros, gatos, aves y pequeños mamíferos.

Punto fuerte : catálogo amplio especializado en salud preventiva, líneas antiparasitarias y productos de peluquería.

: catálogo amplio especializado en salud preventiva, líneas antiparasitarias y productos de peluquería. Ideal para: cuidar la higiene, control antiparasitario estacional y el bienestar integral de los animales.

Comprar en Miscota

Superpet, ofertas flash y marcas de nutrición especializada

Si quieres ahorrar en la compra de comida para mascotas online, visita la web de Superpet. Uno de los principales motivos para hacerlo es su sección de outlet, donde suele haber rebajas de hasta el 50% en marcas como Ownat, Alpha Spirit o Natural Greatness, además de una selección de pienso seco, caldos hidratantes y snacks.

Punto fuerte : sección de oportunidades con descuentos potentes y un envío gratis a partir de 39€, uno de los más bajos del sector.

: sección de oportunidades con descuentos potentes y un envío gratis a partir de 39€, uno de los más bajos del sector. Ideal para: ahorrar en la compra de primeras marcas y productos de higiene habituales.

Comprar en Superpet

Carrefour, la comodidad del gran consumo

¿Quieres unificar gastos y optimizar el tiempo? Entonces, Carrefour es la mejor tienda de mascotas para ti, pues podrás añadir a la compra todo lo que necesites para tu perro, gato o cualquier otro animal, tanto en tiendas físicas como online. Lógicamente, no es la tienda de productos para perros o gatos más amplia, pero cubre bastante bien lo más básico.

Punto fuerte : bien integrado en la cesta del supermercado con un programa de fidelización.

: bien integrado en la cesta del supermercado con un programa de fidelización. Ideal para: personas prácticas que quieren hacer la compra y resolver la alimentación de sus mascotas al mismo tiempo.

Comprar en Carrefour

El Corte Inglés, marcas premium y entres flexibles

Para los dueños que buscan marcas de alta gama para sus mascotas, en El Corte Inglés tienes todo lo que buscas. Por ejemplo, en la categoría de mascotas puedes encontrar accesorios para mascotas online de marcas tan reconocidas como Hugo Boss, Barbour, Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, además de colecciones propias.

Punto fuerte : catálogo con firmas de moda exclusivas, promociones en la segunda unidad y envíos rápidos.

: catálogo con firmas de moda exclusivas, promociones en la segunda unidad y envíos rápidos. Ideal para: familias que buscan accesorios con un diseño exclusivo para las mascotas y buen servicio postventa.

Comprar en El Corte Inglés

LIDL, marca propia y rotación semanal de stock

LIDL tiene fama de ser la mejor tienda de mascotas por sus precios tan competitivos, a costa de tener un catálogo más reducido que otras opciones de esta comparativa. Su propuesta está centrada sobre todo en la marca propia Zoofari, con accesorios funcionales a precios bajos y alimentación.

Punto fuerte : precios muy competitivos en el equipamiento más básico y accesorios para perros y gatos.

: precios muy competitivos en el equipamiento más básico y accesorios para perros y gatos. Ideal para: compradores prácticos que priorizan el ahorro inmediato en accesorios y alimentación.

Comprar en LIDL

Ikea, la estética más bonita para el hogar

Ikea también tiene un catálogo con accesorios para mascotas online y muebles. En concreto, con la colección propia UTSÅDD proponen camas de ratán, cojines en tonos neutros, boles de cerámica minimalistas, tapetes y juguetes para el uso diario. Aunque no sea la tienda que esperabas encontrar aquí, tienen muy buenas propuestas de decoración.

Punto fuerte : diseño cuidado que combina muy bien con la estética en casa.

: diseño cuidado que combina muy bien con la estética en casa. Ideal para: amantes de la decoración que quieren crear rincones cómodos y bonitos para sus mascotas.

Comprar en Ikea

Dogfy Diet, nutrición personalizada con esta suscripción mensual

Igual que tienes contratadas otras suscripciones online, también puedes pagar una cuota mensual y recibir la comida de tu mascota en casa sin preocuparte por nada más. Dogfy Diet ofrece recetas cocinadas a baja temperatura (pollo, pavo, buey y salmón) en dosis diarias individuales y ultracongeladas. Solo tienes que indicar el peso, la raza y el nivel de actividad del perro, y ellos se encargan de calcular todo lo demás.

Punto fuerte : alimentación 100% fresca y personalizada según las necesidades de cada perro.

: alimentación 100% fresca y personalizada según las necesidades de cada perro. Ideal para: dueños de perros que priorizan una nutrición fresca, natural y muy digerible para mejorar la salud y el pelaje de las mascotas.

Comprar en Dogfy Diet

Las mejores tiendas de animales de 2026

Mejor tienda con alimentación natural y dietas personalizadas: Dogfy Diet.

Dogfy Diet. Mejor tienda para hacer la compra unificada en casa : Carrefour, LIDL y El Corte Inglés.

: Carrefour, LIDL y El Corte Inglés. Mejor tienda para la salud preventiva y farmacia : Miscota y Zooplus.

: Miscota y Zooplus. Mejor tienda para compras express con recogida gratis en tienda: Tiendanimal y Kiwoko.

Guía de compra: qué tener en cuenta para elegir una tienda de animales

Debe tener muy en cuenta las características concretas de cada tienda y qué le puede ofrecer cada una de ellas. A partir de ahí, elija siempre las tiendas de animales online basándose en el tipo de mascota y en la variedad de productos y marcas en su catálogo. Y que, además de tener alimentación, también tengan productos de higiene y accesorios para hacer todas tus compras en la misma tienda.

Lógicamente, es importante que la mejor tienda de animales tenga una buena relación calidad-precio, ofertas, promociones, programas de fidelización, envíos gratis a partir de un importe mínimo que sea asequible y un buen servicio de atención al cliente para resolver cualquier contratiempo.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre la comida para perros natural cocinada y el pienso seco tradicional?

El pienso seco es un alimento extrusionado a altas temperaturas con bajo nivel de humedad (alrededor del 10%). La comida natural cocinada a baja temperatura —como la de Dogfy Diet o la que puedes comprar en las tiendas de animales online— conserva mejor los nutrientes, tiene una palatabilidad superior y aporta una hidratación natural (alrededor del 70%), para digestiones más ligeras y una mejor salud renal.

¿Puedo comprar productos de prescripción veterinaria en una tienda de animales online?

Sí, la mayoría de las tiendas de animales online tienen secciones de nutrición clínica e higiene veterinaria. Sin embargo, para patologías graves o diagnósticos concretos, es imprescindible contar con la recomendación previa de un veterinario antes de adquirir estos alimentos.

¿Qué hacer si un saco de pienso o arena llega dañado en el transporte?

Al recibir un paquete de gran volumen, comprueba que el embalaje está en buen estado antes de firmar la entrega. Si tiene roturas o desperfectos, haz fotos y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda al momento.

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