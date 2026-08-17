Dos encapuchados abrieron fuego contra ellos desde una motocicleta y se dieron a la fuga tras acabar con sus vidas

Además, una cuarta persona ha resultado herida grave: las autoridades investigan si todo se trata de un ajuste de cuentas

Compartir







HuelvaTres miembros de una misma familia han muerto asesinados en un tiroteo perpetrado la pasada noche en el barrio de El Rocío de Isla Cristina, Huelva. Las víctimas son una mujer que estaba embarazada, su hijo de 16 años y su madre, abuela del menor. Además, una cuarta persona ha resultado herida grave. Dos encapuchados en una motocicleta, según testigos y fuentes de la investigación, abrieron repentinamente fuego contra ellos y se dieron a la fuga.

El suceso, que causó gran alerta entre los vecinos de la zona, está siendo ahora investigado por la Guardia Civil, que trata de identificar a los presuntos autores triple crimen, así como esclarecer las circunstancias que rodean a lo ocurrido. Entre las principales hipótesis, analizan si todo podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Investigan si el asesinato de los tres miembros de la familia en Isla Cristina responde a un ajuste de cuentas

Asesinados en plena calle, los cuerpos de los tres miembros de la familia permanecieron durante un tiempo allí yaciendo, ante la mirada de todos los vecinos y testigos hasta que fueron cubiertos. Con la llegada del juez de la zona, se procedió a su levantamiento y traslado hasta el Anatómico Forense, donde se les realizará la autopsia.

Las primeras hipótesis apuntan a que todo podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con un tiroteo anterior que tuvo lugar en la barriada de El Torrejón de la capital onubense en septiembre de 2024, el cual se saldó con un muerto y dos heridos. El presunto autor de los disparos mortales se dio a la fuga inmediatamente tras los hechos, si bien semanas después fue localizado y detenido en Gijón (Asturias) por la Policía Nacional.

Tras esos hechos, en las semanas posteriores se registraron varios tiroteos adicionales de represalia o amedrantamiento en el barrio que después se trasladaron a Isla Cristina, donde se refugiaron varios familiares del agresor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En esta localidad, en mayo de 2025, la Guardia Civil desplegó un operativo y detuvo a tres personas de este entorno por amenazar a vecinos con armas de fuego y realizar disparos desde azoteas; y en julio del año pasado se registró otro tiroteo que se saldó con un hombre muerto y una mujer herida.