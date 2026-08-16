Asun Chamoso 16 AGO 2026 - 16:09h.

Tras una formación de un año, 'Speed' detecta gasolina, disolventes y otros acelerantes del fuego

Este perro policía ya ha intervenido en su primer caso: un incendio en una nave de fruta de Lleida

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Barcelona'Speed' es un springer spaniel de dos años. "De pequeño, era muy rápido. Y le pusimos 'Speed' por su velocidad", explica Xavi, guía canino de los Mossos d'Esquadra. Una raza que destaca "por sus capacidades olfativas al ser de caza. Poseen una manera de olfatear innata muy adecuada para su futura tarea. Es una apuesta segura". Es el primer perro del que disponen los Mossos d'Esquadra para detectar incendios provocados. "Es una forma de crecer dentro de la unidad y también por la demanda de la Unidad Científica de tener un perro para realizar inspecciones oculares", destaca.

Es el único especializado en detección de acelerantes de fuego. "Son sustancias químicas que pueden ayudar a iniciar y propagar un incendio intencionado como sería la gasolina, el gasoil, la nafta, el alcohol, los disolventes o las pastillas o los líquidos para encender barbacoas, entre otros. Está pensando para detectar y marcar este tipo de sustancias derivadas del petróleo", concreta. La dificultad se centra en el entorno de trabajo, que es una zona quemada, donde hay otros productos derivados del petróleo, como plásticos, tuberías o cortinas, moquetas, "que pueden confundirlo".

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Es el primero en incendios provocados de los 63 perros y 51 guías caninos que forman parte de Unidad Canina. Hasta ahora contaba con tres especialidades: detectores de drogas, billetes y armas; de explosivos y de búsqueda de personas. Y ahora 'Speed' estrena una nueva. "La policía científica, en su parte de incendios estructurales en el espacio urbano, cuando son intencionados, que son de nuestra competencia, podemos colaborar con 'Speed' para localizar dónde se ha iniciado un incendio de forma rápida. Los perros tienen un gran potencial en la nariz y ayudan, de forma importante, a acotar una zona", explica Óscar, jefe de la Unidad Canina de los Mossos d'Esquadra.

Fichaje de 'Speed'

Xavi es su formador. Es guía canino en los Mossos d'Esquadra desde 2001. En ese tiempo ha entrenado a seis perros especializados en explosivos, drogas, armas y billetes. En un máster de instructor, su proyecto final era sobre un perro especializado en acelerantes de incendios. Ahora se ha hecho realidad.

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A 'Speed' lo adquirió, a título personal, a un criador cuando solo era un cachorro de tres meses. "Se necesita que tenga una cierta independencia, que le guste buscar, que tenga movilidad y que no se asuste fácilmente", detalla. Entonces, su familia le bautizó como 'Speed of Michigan". Durante cinco meses, lo preparó para las pruebas de aptitud de la Unidad Canina. "Han de trabajar en diferentes entornos. Se entrena que no le dé miedo las personas, la altura, los ruidos o acostumbrarlo a los patucos de protección", cuenta su formador.

Y con ocho meses, lo presentó a las pruebas de acceso a los Mossos d'Esquadra, que superó. Tras un periodo de prácticas para comprobar sus capacidades, 'Speed' fichó oficialmente. Tenía un año de vida.

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Entrenamiento

Y así empezó el entrenamiento. Primero, con la presentación de los olores a detectar como la gasolina, disolventes y otros acelerantes del fuego. El siguiente paso es que reconozca la sustancia que ha de buscar para que quede en su memoria y trabajar el proceso de búsqueda.

Como se trata de investigar incendios provocados, a 'Speed' le colocan en las patas unos patucos "para protegerlo de la zona quemada y que no se le clave ningún hierro o clavo". Cuando localiza una sustancia, "se queda quieto y señala con el morro de dónde sale el olor sin tocar el suelo ni sentarse". Es importante este tipo de marca para no afectar la zona, para no contaminarla ni dañarla. Con su intervención, "ayuda a la policía científica y a las unidades investigadoras a localizar los posibles puntos de inicio de un incendio intencionado".

Su primer caso

'Speed' ya ha entrado en acción. Su primer servicio en activo. Fue en el incendio de unos almacenes refrigerados donde se guardaba fruta en Lleida. Un fuego que calcinó las instalaciones y los Mossos d'Esquadra decidieron contar con sus servicios. "Al llegar la policía científica, se miró la zona y pudimos prever el lugar donde, posiblemente, se podía haber iniciado el fuego. Señaló un sitio y ahí es donde entran los investigadores", recuerda.

'Speed' tendrá un compañero, esperan que sea en breve. Aún tienen que ficharlo.