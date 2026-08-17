Equipo Outdoor 17 AGO 2026 - 09:30h.

La pareja de 'Supervivientes' ha incorporado una espectacular pieza de diseño artesanal a su casa de la playa, obra de la firma valenciana Peralta Vidavi

Sofía Suescun desvela cuánto le han ofrecido por su nueva casa en Alicante, de dos plantas y con jardín con piscina

Compartir







Sofía Suescun y Kiko Jiménez han vuelto a sorprender a sus seguidores con una nueva incorporación a 'Villa Playa'. La pareja de exconcursantes de ‘Supervivientes’, que hace poco ya presumía de los más de 4.000 euros invertidos en muebles de diseño para el jardín y la piscina, ha incorporado una nueva pieza al interior de la vivienda, esta vez situada en la zona de la escalera.

Se trata de una lámpara escultórica de gran formato, concebida más como una instalación decorativa que como una luminaria convencional, colgada en la escalera de doble altura del interior de 'Villa Playa', su chalé en la Costa Blanca inaugurado el pasado mes de junio.

Está formada por varios aros circulares de diámetros decrecientes, suspendidos a diferentes alturas, que crean una composición escalonada que recuerda a una gran espiral o cascada de luz. Cada nivel está revestido por largos flecos textiles en color verde esmeralda, muy densos y verticales, mientras que la iluminación integrada atraviesa el entramado y genera reflejos y distintas intensidades de verde.

La pieza, con su estética contemporánea y escultural, encaja a la perfección con el estilo diáfano y minimalista de la vivienda. La lámpara cuelga precisamente en un espacio con paredes blancas, suelos de tarima clara y barandilla de cristal, convirtiéndose en un auténtico punto focal que llena todo el hueco vertical.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Lo más llamativo de la pieza es el efecto que provoca al moverse ligeramente: los flecos oscilan con suavidad, aportando a la instalación una sensación dinámica y ligera pese a sus enormes dimensiones. Un resultado teatral y muy fotogénico que convierte cada paso por la escalera en toda una experiencia visual, combinando estructura geométrica, textil y luz en una sola pieza.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Este tipo de piezas artesanales son la especialidad de Peralta Vidavi, la firma valenciana responsable del diseño. Con sede en Paterna y más de cuarenta años de experiencia en el sector de la iluminación, la empresa trabaja con materiales nacionales y fabrica cada estructura de forma completamente personalizada.

El precio final de cada encargo depende del tamaño, los materiales y el grado de personalización, y su trabajo no se limita al ámbito doméstico, ya que a través de su canal internacional llegan también a hoteles y espacios de restauración de todo el mundo, siempre bajo el mismo sello de exclusividad y artesanía que caracteriza a la marca.

Con esta nueva adquisición, Sofía y Kiko continúan dando forma a su hogar en la playa, sumando detalles de diseño que combinan a la perfección con la estética luminosa y natural que han querido imprimir en cada rincón de la casa desde que se instalaron allí de manera definitiva, convirtiendo la vivienda en un reflejo fiel de su propio estilo de vida.