telecinco.es 27 OCT 2026 - 12:26h.

La Shark CryoGlow combina luz roja, azul e infrarroja con frío para el contorno de ojos, trae base de carga y ahora es más barata con nuestro cupón.

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Cuidar la piel no debería ser una carrera de obstáculos entre cremas, sérums y rutinas interminables. Por suerte, hay dispositivos que te lo ponen mucho más fácil, y la Máscara de luz LED Shark CryoGlow con base de carga es uno de los mejores en ese sentido. Este aparato combina tres tipos de luz LED con un sistema de frío para el contorno de ojos y, para rematar, está rebajada con nuestro cupón exclusivo.

Vale para todo tipo de pieles y rostros, así que no te va a defraudar. Además, si usas el cupón exclusivo TELECINCO-CRYO te llevas un 15% de descuento y se queda en solo 339,99 €. Eso sí, solo si lo canjeas antes del 31 de octubre.

¿Por qué la recomendamos?

Es la primera en combinar luz roja, infrarroja y azul con la tecnología iQLED para tratar toda la cara de forma uniforme.

Tiene un efecto frío instantáneo para revitalizar el contorno de ojos, con tres niveles para ajustarlo a tu gusto.

Ofrece cuatro tratamientos distintos, pensados para el envejecimiento, las imperfecciones, el mantenimiento de la piel y el efecto frío.

Incluye base de carga y correas ajustables, así que siempre está lista y se adapta a cualquier rostro.

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Máscara de luz LED Shark CryoGlow con base de carga

La gran baza de la Máscara de luz LED Shark CryoGlow, además de la base de carga que trae de regalo, es que suma luz roja, azul e infrarroja en un solo aparato y, además, le añade un efecto frío en el contorno de ojos gracias a sus almohadillas InstaChill. Parece un detalle pequeño, pero ese extra va genial si tienes la mirada cansada, bolsas y ojeras. Cumple muy bien, sobre todo con su luz roja e infrarroja, que mejoran el aspecto de la piel y frenan los signos del envejecimiento, y luego está su mando a distancia, pensado para que cualquiera pueda usarla aunque no haya tocado un aparato en la vida. Lo pone todo realmente fácil, y esa es otra de sus grandes claves.

También es muy cómoda. Tiene correas ajustables que se adaptan a cualquier tipo de rostro. Sin duda, es una máscara que recomendamos encarecidamente si buscas un skincare completo sin complicarte la vida.

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¿Qué opiniones hay de esta máscara LED?

Que sorprende, sobre todo por el efecto frío que trata el contorno de ojos, lo fácil de usar que es con el mando que trae y lo bien que se adapta a todo tipo de pieles. Si quieres echar un vistazo, aquí te dejamos varias reseñas reales de usuarios:

" Estoy impresionada con el resultado de esta mascarilla LED antiedad y reparadora de imperfecciones; me da un brillo instantáneo, es muy práctica, ligera y cómoda."

"Me encanta la sensación refrescante en el contorno de ojos; al principio fue un poco desagradable, ya que la probé en la intensidad más alta, pero mi piel se acostumbró rápidamente. Me encanta que la mascarilla venga con varias opciones para adaptarse."

" Después de probar el tratamiento antiimperfecciones y la rutina matutina con las placas adicionales para el contorno de ojos que vienen incluidas para una mayor sensación de frío en la zona debajo de los ojos, ¡mi piel se ve y se siente mucho mejor!"

Recuerda que, si usas el cupón TELECINCO-CRYO, tendrás un 15% de descuento sobre el precio de la máscara, ¡pero solo si lo canjeas antes del 31 de octubre!

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