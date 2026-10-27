Las disculpas de Mbappé a China tras la polémica sobre un ‘meme’ que lo compara con Mao Zedong: "Mi comentario fue desafortunado"

China suspende las emisiones de LaLiga tras la polémica por las declaraciones de Mbappé sobre un ‘meme’ que lo compara con Mao Zedong

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Kylian Mbappé ha roto su breve silencio tras la polémica por sus declaraciones sobre un ‘meme’ que lo comparaban con Mao Zedong y se ha disculpado públicamente.

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En un comunicado emitido en sus redes sociales, el futbolista de El Real Madrid ha pedido perdón a toda la afición que se haya podido sentir ofendida por sus declaraciones. "Durante una entrevista reciente, respondí a un meme de mí mismo. Mi comentario fue desafortunado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Me disculpo con todos aquellos a quienes mis palabras hayan ofendido. Esta no era mi intención en absoluto. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente. Kylian Mbappé", firma el comunicado el futbolista.

Las 'polémicas' declaraciones de Mbappé y la reacción de China

El jugador se ha visto envuelto en esta polémica tras la suspensión de las emisiones de LaLiga en la televisión estatal china CCTV. Todo comenzaba después de las declaraciones del delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé sobre un 'meme' en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong.

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El Gobierno chino explicó que, según el medio nacional 'The Paper', el goleador galo hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como "dictador chino". "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", expresó Mbappé en una entrevista al programa francés 'The Bridge', preguntado por su 'meme' favorito.

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El medio chino 'The Paper', citando fuentes oficiales, informó de que el futbolista "ofendió profundamente a China" con sus declaraciones. Por ello, informaron de que todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé han sido suspendidos, y se espera que este veto aumente, incluso, hasta romper "por completo" las colaboraciones.

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Además, varias empresas chinas, como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, también rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista del francés. "Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales", expresó un comunicado de Dongpeng Beverage Group.

El repudio de China a Mbappé y la cancelación de contratos publicitarios

Kylian Mbappé enfrenta una oleada de críticas y la cancelación de contratos publicitarios en China tras la difusión en línea de un video en el que la estrella francesa del fútbol parece bromear sobre el histórico líder Mao Zedong.

El grupo chino de bebidas Dongpeng anunció el cese de toda cooperación con el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé, al alegar "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales", después de que el francés reconociera que se ríe con los ‘memes’ que lo comparan con Mao Zedong.

La empresa Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió hoy comunicados oficiales en la red social local Weibo para confirmar la ruptura inmediata de sus lazos comerciales con el jugador, aunque sin precisar los hechos exactos que motivaron la decisión.

En los últimos meses, los anuncios en los que el futbolista francés patrocinaba las bebidas de Bu Shui La han aparecido frecuentemente en marquesinas, autobuses y ascensores de las ciudades chinas, sobre todo el pasado verano, durante el Mundial FIFA de 2026.

En los documentos, que comparten el mismo sello corporativo de la matriz, la compañía no detalla un incidente específico y se limita a expresar su "firme oposición", en un contexto de intensa censura en las redes sociales del gigante asiático. En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires".

El comunicado de Dongpeng se produce tras la difusión de una respuesta de Mbappé durante una reciente entrevista al ser preguntado por su ‘meme’ favorito. El jugador declaró: "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos". En su intervención, el deportista no mencionó específicamente el nombre de ningún dirigente.

En los últimos meses, un ‘meme’ del jugador del Real Madrid que muestra su cara superpuesta en un retrato del exlíder chino Mao Zedong se hizo popular en las redes sociales entre aficionados que satirizan al futbolista francés.

LaLiga lamenta las declaraciones de Mbappé y trabaja para superar la situación

Por su parte, LaLiga lamentó "profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar la situación, ante la suspensión en la televisión estatal CCTV de las retransmisiones de la competición española.

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", afirmó el organismo tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong.

LaLiga también confirmó que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación y que pondrá en marcha, "en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares".