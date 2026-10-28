telecinco.es 28 OCT 2026 - 12:19h.

La AEG Serie 6000 recoge ofrece hasta 50 minutos de autonomía, se convierte en aspirador de mano, pesa muy poco y está rebajada con esta oferta.

Las mejores aspiradoras sin cable de 2026: guía comparativa para elegir la ideal

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Limpiar la casa no es el plan favorito de nadie, y menos si tienes que ir buscando enchufes o peleándote con un cable que nunca llega a ningún rincón. ¿Quieres una buena noticia? Ya puedes olvidarte de todo eso con la Aspiradora sin cable AEG Serie 6000. Este modelo tiene un motor de larga duración, luces LED que revelan hasta la última miga y una autonomía de hasta 50 minutos. Y, para rematar, ahora está rebajada de 219 € a 159 €.

Es una aspiradora pensada para quien quiere limpiar bien, rápido y sin complicaciones, sin importar el tamaño de su casa. Además, si usas el cupón 10DESCAEG, te la llevas por poco más de 140 €. ¡Aprovecha!

Por qué la recomendamos

Recoge hasta un 99% del polvo en cada pasada gracias a su motor y a la boquilla UltimatePower multi-surface.

Ofrece hasta 50 minutos de limpieza con una sola carga. Da para mucho.

Pesa solo 2,48 kg y se convierte en aspirador de mano con un clic, ideal para sofás, coche o estanterías.

Su separador ciclónico mejorado hace que el filtro dure el doble antes de tener que cambiarlo.

Comprar en AEG por (219 €) 159 €

Aspiradora sin cable AEG Serie 6000

Si por algo nos gusta la Aspiradora sin cable AEG Serie 6000 es porque cumple con lo que promete. Su gran baza es su cepillo motorizado con luces LED, ya que deja a la vista el polvo que antes pasaba desapercibido (y te hace darte cuenta de lo sucios que estaban los suelos realmente), y luego está su sistema BrushRollClean, que se encarga de limpiar el cepillo solo para que no tengas que pelearte tanto con los enredos; además, el depósito es de 600 ml y se vacía con darle un solo toque. Ni te manchas las manos, ni te tienes que preocupar de vaciarlo constantemente, que eso ayuda. Además, trae un cepillo especial para muebles delicados que dispara sus posibilidades y, al terminar, solo tienes que dejarla en su soporte de pared o suelo, y listo.

A nivel de potencia y autonomía, es ideal para todo tipo de viviendas, pero la recomendamos sobre todo para pisos de tamaño medio o pequeño. Si tienes mascotas, también va muy bien. ¡Y además AEG te da 10 años de garantía en el motor al comprarla!

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¿Tiene buenas reseñas?

En AEG lleva una nota de 4,4 sobre 5 en cuanto a valoraciones. A los usuarios les gusta porque es muy ligera y fácil de usar, por lo bien que se cuela bajo muebles y por lo potente que es. Si quieres más, puedes echar un vistazo a las reseñas que hemos recopilado a continuación:

"Fácil y efectivo su funcionamiento con un buen diseño."

"Tiene una potencia de succión muy buena, con el nivel medio puedo aspirar perfectamente toda la casa."

"Es fácil de usar mantener, y pasa fácilmente por debajo de muebles y sofás."

Si compras en la tienda de AEG, tienes envío gratuito, devolución ampliada hasta 30 días y la posibilidad de pagar en 12 plazos sin intereses. Y recuerda que, con el cupón 10DESCAEG, tienes un 10 % extra de descuento. ¡Aprovecha!

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