telecinco.es 11 NOV 2026 - 12:21h.

Claudia Chacón se ha sometido a una Otoplastia

La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha cumplido uno de sus deseos más esperados: lucir coletas y moños sin preocuparse por sus orejas

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Claudia Chacón ha decidido poner fin a uno de los complejos que la han acompañado desde pequeña. La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sometido a una otoplastia, una intervención de cirugía estética destinada a corregir la separación de las orejas, y no puede estar más satisfecha con el resultado.

Durante años, esta inseguridad había condicionado su forma de peinarse. Claudia soñaba con poder lucir recogidos, coletas y moños sin sentirse incómoda ni estar pendiente de sus orejas. “Quiero ponerme coletas, moños y no estar preocupada porque se me sale las orejillas”, comentaba antes de pasar por quirófano en Instituto de Benito.

Su complejo llegaba hasta el punto de utilizar adhesivos para mantener las orejas más pegadas a la cabeza. Una solución que también puso en práctica durante su participación en el reality. La humedad y el calor de República Dominicana dificultaban que el producto se mantuviera en su sitio. Por eso, tenía que retirarlo y volver a colocárselo para evitar que las cámaras captaran aquello que tanto le incomodaba.

Claudia Chacón se pone en manos de Instituto de Benito

La concursante de reality ha decidido dar el paso y ponerse en manos de profesionales. La intervención se ha realizado en Instituto de Benito Madrid, situado en el barrio de Salamanca, y ha estado a cargo de la doctora Lucrecia Villanueva.

La confianza que le transmitió el equipo médico en cuanto pisó la clínica fue determinante para tomar la decisión de llevar a cabo la otoplastia. “La Dra. Villanueva me ha encantado. Me ha transmitido mucha paz, tranquilidad y seguridad. Te transmite esa confianza que necesitas para entrar en un quirófano”, decía Claudia tras conocer los detalles de la operación y los cuidados posteriores.

La joven llevaba tiempo valorando la posibilidad de someterse a esta cirugía, pero hubo una recomendación que terminó de convencerla. Su amiga Andrea Canel, que ya conocía el trabajo de Instituto de Benito por experiencia propia, le habló muy bien de la clínica y esto también influyó en que se decantara por este equipo de profesionales.

“Me habló genial. Fue venir y me enamoré. En otras clínicas he hecho la primera visita y quizás he seguido pensándomelo. En este caso fue venir y dije: ‘De aquí no me voy’. La primera visita a Instituto de Benito es de pago porque al final es una valoración médica de verdad”, dijo sobre cómo fue todo el proceso antes de llegar al quirófano.

Claudia muestra el resultado y presume de sus nuevas orejas

Aunque la otoplastia es una intervención que se puede hacer de manera ambulatoria y con anestesia local, en el caso de la concursante de ‘La isla de las tentaciones’ fue necesario pasar por el quirófano.

Tras la intervención, Claudia no ha dudado en compartir con sus seguidores la evolución de sus orejas. Aunque todavía no se trata del resultado definitivo, ya se aprecia un importante cambio.

“No está el resultado final, pero como podéis ver, ya está se ha desinflamado un montón, así que súper contenta”, comentaba mientras mostraba cómo habían quedado sus orejas.

Después de mucho tiempo pensando en dar el paso, Claudia Chacón ha conseguido dejar atrás una inseguridad que la acompañaba desde niña. Ahora afronta esta nueva etapa con ilusión y con ganas de experimentar con todo tipo de peinados que antes evitaba.