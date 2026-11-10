Marcos Llorente y Paddy Noarbe anuncian que esperan a su segundo hijo: "Nuestro amor vuelve a hacerse vida"

telecinco.es 10 NOV 2026 - 23:31h.

Han querido dar la noticia a través de un emotivo post publicado en sus redes sociales

Marcos Llorente anuncia su retirada de la selección española: "Sé que muchos no lo entenderéis"

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Marcos Llorente y su pareja Paddy Noarbe han anunciado a través de redes sociales que están esperando a su segundo hijo. Así lo han confirmado con un emotivo post en el que aparecen los dos en el mar abrazados y en el que la mamá ya lucía una pronunciada barriguita.

Dos años después de hacer oficial su amor con la boda y de tener a su primera hija, la pareja ha decidido dar otro paso en su relación dándole un hermanito o hermanita a Amor. En el post que han compartido, el futbolista abraza a su mujer por detrás mientras le sujeta la barriga y ríen felizmente por poder comunicar con todos sus seguidores esta buena noticia.

Marcos Llorente ha aparecido así en redes sociales después de que hace unas semanas anunciase que dejaba la Selección Española y parece que entre sus nuevos proyectos estaba el de ampliar la familia, por lo que tendrá que dedicar mucho tiempo a su mujer y a su hija pequeña.

Su historia de amor

“Nuestro amor vuelve a hacerse vida. Gracias por elegirnos bebé. Eres un sueño para tu hermana, tu papá y tu mamá. Tu familia te espera”, decían ambos en una publicación que no ha tardado en recibir miles de me gustas y cientos de comentarios de muchas personas que les daba la enhorabuena.

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Su historia comenzó después de que un amigo en común les presentase y el amor fue lo que les unció. En 2021 el futbolista le pidió matrimonio y celebraron esa esperada boda al lado del mar en 2023, igual que han anunciado su segundo embarazo.

No fue hasta 2025 cuando anunciaron que esperaban a su primera hija, Amor, a quien han querido tener muy presente en este inesperado anuncio que han hecho a través de redes sociales.