Se trata de la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios

Renfe trabaja en nuevas consignas para sus maquinistas con medidas de seguridad reforzadas tras el accidente de Urda

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Los trenes de toda España se están viendo afectados este martes 10 de noviembre por la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) dirigida al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria; un reclamo reiterado y que se produce tras los trágicos accidentes de Adamuz y Urda, ocurridos este año con solo nueve meses entre uno y otro.

Los paros ya están ocasionando importantes retrasos en las principales estaciones, con los usuarios denunciando que no se están cumpliendo los servicios mínimos: "Ahora para llegar al trabajo no sabemos cómo vamos a llegar". "Lamentablemente no podemos hacer nada más", expresaban algunos afectados ante las cámaras de Informativos Telecinco en la estación de Atocha de Madrid, una de las que retratan desde primera hora la situación derivada de esta huelga.

Dos jornadas de huelga de maquinistas en Renfe, además de la huelga general

La de este martes es la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. A diferencia de la de hoy, que finalizará a las 23:59 horas, la segunda trascurrirá el jueves en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas.

Además, el tráfico ferroviario también estará condicionado esta semana por la huelga general del miércoles en toda España.

De acuerdo con la resolución del Ministerio de Transportes para la huelga de Semaf, los servicios mínimos para Cercanías oscilarán entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día, en Media Distancia se establece una media del 65%, en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72% y en Mercancías del 20%.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, Renfe informaba ayer de que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes, incluidos los que están contemplados como servicios mínimos.

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Por su parte, Cercanías Madrid ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos, ya que el servicio "se verá muy afectado" como consecuencia de la convocatoria para este 10 de noviembre. De hecho, los últimos trenes de hoy podrían verse afectados, avisa.

Retrasos generalizados en Rodalies por la huelga de maquinistas

En Cataluña, Rodalies también está experimentando importantes retrasos desde primera hora, con los usuarios asegurando igualmente que no se están cumpliendo los servicios mínimos, lo que está poniendo de nuevo a prueba la paciencia de los pasajeros.

A través de X, Rodalies ha recordado igualmente que el servicio estará afectado durante tres días por huelga: este martes 10 de noviembre y el jueves 12, por el paro convocado por Semaf; y el miércoles 11, por la huelga general de 24 horas en todo el territorio nacional.

Como consecuencia, desde hoy a primera hora toda la red ha registrado retrasos generalizados debido a problemas en la operativa de los que el Govern ha hecho responsables a los maquinistas. Los trenes no están prestando el servicio programado, según informa igualmente Renfe. La Generalitat ha decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66 % durante las horas punta (de 6 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

Maquinistas mantienen la huelga entre negociaciones con el Ministerio de Transportes

Tras su segundo encuentro con el vicepresidente primero del Gobierno, que ahora asume de manera transitoria la titularidad del Ministerio de Transportes, Carlos Cuerpo, el sindicato Semaf acordó el pasado viernes mantener su convocatoria de huelga y paros parciales en el grupo Renfe.

Aunque fuentes de la vicepresidencia primera hablaron de que en la reunión se habían producido avances concretos, el secretario general de Semaf, Diego Martín, detalló que Transportes había presentado bastante documentación que trataba todas sus reivindicaciones, pero que tenían que recibir aún más y analizarla.

Martín reconoció que Cuerpo manifestó durante el encuentro que está dispuesto a avanzar mucho más de lo que se venía haciendo y, de hecho, dio plazos de semanas para publicar una nueva regulación.

El 29 de octubre, un día después del choque entre dos trenes en Urda (Toledo) en el que murieron 69 personas, Semaf convocó la citada huelga de maquinistas del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria. Precisamente, ese mismo día de octubre tuvo lugar otra huelga, también impulsada por Semaf.

En esa ocasión, el sindicato reclamaba protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo y que se apliquen correctamente las interrupciones en los tiempos de conducción, entre otras cuestiones.