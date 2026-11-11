El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, ha señalado este miércoles el seguimiento "dispar" de la huelga general con porcentajes que van desde el 75 % en Andalucía y Aragón hasta el 41 % de Extremadura o Castilla-La Mancha.

En rueda de prensa junto a CCOO para ofrecer los primeros datos de seguimiento hasta las 7:00 de la mañana, cerrando así el turno de noche, ha explicado que el seguimiento está siendo dispar, con gran implantación en las zonas de costa y menos en el interior.

También han avanzado una reducción del consumo energético del 10%. Los sindicatos darán más datos de seguimiento a las 12.30 horas con información de comercios, sector público o educación.

"Observamos a nivel territorial lo que ya preveíamos. Las zonas menos tensionadas, las zonas más despobladas y que necesitan de población y necesitan de gente que pueda vivir en ellas, como son las dos Castillas, pues no es la misma sensibilidad (hacia la huelga) que las zonas tensionadas, donde la gente está sufriendo en su propia carne el problema de la vivienda", han explicado.

No obstante, han destacado que el sector de la logística -radicado principalmente en la zona toledana de Illescas y en Guadalajara- ha alcanzado un 80% de seguimiento.

Asimismo, han subrayado un paro relevante en la automoción, las petroquímicas y la industria cárnica, así como una caída en el consumo energético del entorno de 10%, lo que, a su juicio, refleja la paralización casi total de la industria electrointensiva y de sectores como el transporte, la agroalimentación y la transformación del acero, afectados sólo por los servicios mínimos. "Si sigue así la evolución de la huelga, esta huelga es un éxito", han asegurado los portavoces sindicales.

Cautelarísimas contra los servicios mínimos en Madrid

Ambos sindicalistas han denunciado la imposición de servicios mínimos "abusivos" por parte de varias comunidades autónomas y han remarcado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado medidas cautelarísimas que han tumbado los servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid en educación, justicia y transportes por considerarlos desproporcionados e impeditivos del derecho de huelga.

En cuanto a los incidentes en las primeras horas de la huelga, los representantes sindicales han informado del atropello por parte de conductores a miembros de piquetes informativos en Galicia y en Burgos -sin que afortunadamente hayan dejado lesiones de gravedad- y han contabilizado al menos dos personas detenidas: un responsable de CCOO del sector de transporte en Mercamadrid y un delegado del metal en Zamudio.