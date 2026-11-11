Última hora de la huelga general: atropellado un manifestante en Tarragona y cortes de carreteras en toda España
Los piquetes informativos dificultan el acceso a Madrid por carretera
Los sindicatos prevén un seguimiento "importante" pero desigual y ponen el foco en las manifestaciones que tendrán lugar durante la jornada
España afronta hoy su octava huelga general, la primera en 14 años, y en plena precampaña electoral antes de las elecciones generales del próximo 29N. La huelga general de 24 horas por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios convocada por CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Solidaridad Obrera, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha arrancado a las 0.00 horas de hoy y se prolongará hasta las 24.00 horas.
Este paro general estatal que convocan CCOO y UGT es el primero desde 2012 y, por tanto, la primera de la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. A la huelga, convocada bajo el lema 'Salarios. Vivienda. Precios', no se han sumado sindicatos como CSIF, USO o Fetico, y su convocatoria ha sido criticada duramente por la CEOE, que ven en esta protesta un claro trasfondo político y electoral.
Momentos clave
Dos detenidos en Zamora en un incidente entre policía e integrantes de un piquete
El Sindicato de Inquilinos de Zamora ha informado este miércoles de la detención de dos personas y de que otras cuatro han sufrido lesiones de diversa consideración tras registrarse una serie de incidentes con agentes de la Policía Nacional durante el desarrollo de un piquete informativo en el marco de la jornada de huelga.
Según la versión facilitada por la propia organización, los hechos se han producido en torno a las 7.00 horas en el recinto de las naves de los autobuses urbanos de la capital zamorana.
El portavoz de la entidad sindical, Javier Coco, ha relatado en declaraciones a Europa Press que los altercados han comenzado en el momento en el que los integrantes del piquete han requerido a la empresa la entrega de la carta correspondiente a los servicios mínimos fijados y sus responsables no la han facilitado.
A partir de ese instante, según el testimonio del Sindicato de Inquilinos, la actuación de las fuerzas de seguridad ha dificultado la labor informativa del colectivo. En este sentido, Coco ha señalado que los agentes han restringido el tiempo de permanencia, han empujado a los concentrados para desalojar la zona y han recurrido al uso de material antidisturbios y a efectivos de paisano.
Manifestantes cortan la entrada a Bilbao por San Mamés con una sentada
Manifestantes han cortado la entrada a Bilbao por San Mamés, donde han realizado una sentada a primera hora de la mañana con motivo de la huelga general convocada para este miércoles.
Los manifestantes han iniciado sobre las ocho y media de la mañana una marcha convocada por ELA en la zona de San Mamés, encabezada por una pancarta con el lema 'Etxebizitza denontzat. Espekulazioa debakatu' (vivienda para todos, prohibir la especulación).
Los participantes en la protesta han realizado una sentada, que se ha prolongado durante unos quince minutos, lo que ha provocado que quedara cortada la vía de entrada a la capital vizcaína por San Mamés.
Tras la sentada, que se ha desarrollado sin incidentes, los manifestantes se han continuado con la marcha hacia la Gran Vía bilbaína.
Herido leve un piquete en Pontevedra tras ser atropellado por un coche
Un piquete ha resultado herido leve a primera hora de la mañana de este miércoles tras ser atropellado por un coche en un polígono de Pontevedra en el marco de la huelga general. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 06.00 horas a la altura del punto limpio, en la calle Montelouredo, en el polígono do Campiño.
El informante explicaba que un vehículo había arrastrado varios metros a una persona. Precisamente fuentes de Comisiones Obreras han añadido que el herido es afiliado al sindicado, y que fue arrastrado unos 300 metros en el capó de un coche, hasta que este frenó y pudo bajar, registrando contusiones en una pierna y una mano. Por ello, fue atendido en urgencias del hospital Montecelo, recibiendo ya el alta en los últimos minutos.
Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra han indicado que no consta denuncia de lo ocurrido, pero sí existe parte policial de este incidente entre un conductor y un piquete en el polígono.
La justicia suspende servicios mínimos acordados por la Comunidad de Madrid para la huelga
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de forma cautelarísima servicios mínimos acordados por el Gobierno de la Comunidad madrileña para la jornada de huelga general de este miércoles en los sectores de justicia, educación y transporte a excepción de los previstos para el Metro.
Así lo acuerda el TSJM en un auto en el que acuerda esta medida cautelarísima a petición de Comisiones Obreras (CCOO) mientras resuelve la cuestión de fondo del recurso interpuesto por este sindicato contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de noviembre que establece lo servicios mínimos para la jornada de huelga general.
El TSJM sustituye los acuerdos suspendidos por los previstos para la huelga fijada el 14 de noviembre de 2012.
Detenidas dos personas en Logroño y Vizcaya
La Delegación del Gobierno en La Rioja confirma que, durante la jornada de huelga general, se ha producido la detención de un joven, en un piquete informativo, en la calle Circunde, en el Polígono de La Portalada de Logroño, en el marco de las actuaciones desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, un integrande de un piquete informativo de CCOO ha sido detenido en Derio (Vizcaya) mientras repartía panfletos a los vehículos que circulaban por el lugar.
Según ha informado un portavoz de la central sindical a Europa Press, pasadas las siete de la mañana, un piquete de unas cien personas se encontraba en una rotonda en el municipio vizcaíno repartiendo panfletos informativos a los vehículos que circulaban por la zona, mientras unas cinco furgonetas y otras tantas patrullas de la Ertzaintza se encontraban apostadas en las inmediaciones.
En un momento dado, se ha producido un forcejeo entre la Ertzaintza y uno los integrantes del piquete, que se había acercado a un coche para entregarle una hoja informativa y cuyo conductor ha simulado pisar el acelerador.
Según las mismas fuentes, la Ertzaintza ha procedido a esposarle, inmovilizarle e introducirle en el furgón policial, donde ha permanecido "largo tiempo". Posteriormente, ha sido trasladado al hospital de Cruces, donde permanecía todavía pasadas las 8.30 horas en calidad de detenido. Está previsto que el arrestado sea trasladado a la comisaría de Sarriko donde se encuentran ya los abogados del sindicato.
La jornada de huelga arranca en Baleares con seguimiento desigual y sin incidentes en puntos clave
La jornada de huelga general por la vivienda y los salarios dignos ha arrancado en Baleares con seguimiento desigual y sin incidentes destacables en los primeros piquetes en Emaya, la EMT y el aeropuerto de Palma.
El secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, ha reconicido un arranque "tibio" en cuanto al seguimiento, aunque confía en que los trabajadores --algunos no se suman a los paros por cuestiones económicas-- se sumen a lo largo del día y alcance el punto culminante en la manifestación unitaria de las 18.30 que partirá de la plaza de España.
Homar, al mismo tiempo, ha denunciado los servicios mínimos "abusivos" en algunos casos y, a diferencia de en otros puntos de España, ha alabado el comportamiento "responsable" de la Policía Nacional en los piquetes. Está previsto que los sindicatos avancen al mediodía los datos de participación.
El secretario general de Políticas Públicas de CCOO, Daniel Cámara, en términos parecidos, ha denunciado igualmente el seguimiento desigual según sectores por los elevados servicios mínimos.
Los sindicatos cifran el seguimiento "dispar" de la huelga entre 75 % y 41 %
El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, ha señalado este miércoles el seguimiento "dispar" de la huelga general con porcentajes que van desde el 75 % en Andalucía y Aragón hasta el 41 % de Extremadura o Castilla-La Mancha.
En rueda de prensa junto a CCOO para ofrecer los primeros datos de seguimiento hasta las 7:00 de la mañana, cerrando así el turno de noche, ha explicado que el seguimiento está siendo dispar, con gran implantación en las zonas de costa y menos en el interior.
También han avanzado una reducción del consumo energético del 10%. Los sindicatos darán más datos de seguimiento a las 12.30 horas con información de comercios, sector público o educación.
"Observamos a nivel territorial lo que ya preveíamos. Las zonas menos tensionadas, las zonas más despobladas y que necesitan de población y necesitan de gente que pueda vivir en ellas, como son las dos Castillas, pues no es la misma sensibilidad (hacia la huelga) que las zonas tensionadas, donde la gente está sufriendo en su propia carne el problema de la vivienda", han explicado.
No obstante, han destacado que el sector de la logística -radicado principalmente en la zona toledana de Illescas y en Guadalajara- ha alcanzado un 80% de seguimiento.
Asimismo, han subrayado un paro relevante en la automoción, las petroquímicas y la industria cárnica, así como una caída en el consumo energético del entorno de 10%, lo que, a su juicio, refleja la paralización casi total de la industria electrointensiva y de sectores como el transporte, la agroalimentación y la transformación del acero, afectados sólo por los servicios mínimos. "Si sigue así la evolución de la huelga, esta huelga es un éxito", han asegurado los portavoces sindicales.
Cautelarísimas contra los servicios mínimos en Madrid
Ambos sindicalistas han denunciado la imposición de servicios mínimos "abusivos" por parte de varias comunidades autónomas y han remarcado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado medidas cautelarísimas que han tumbado los servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid en educación, justicia y transportes por considerarlos desproporcionados e impeditivos del derecho de huelga.
En cuanto a los incidentes en las primeras horas de la huelga, los representantes sindicales han informado del atropello por parte de conductores a miembros de piquetes informativos en Galicia y en Burgos -sin que afortunadamente hayan dejado lesiones de gravedad- y han contabilizado al menos dos personas detenidas: un responsable de CCOO del sector de transporte en Mercamadrid y un delegado del metal en Zamudio.
Dos detenidos de un piquete que impedía el acceso a trabajadores de la Alhambra
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a dos miembros de un piquete informativo concentrado a las puertas de la Alhambra con motivo de la huelga general después de que agredieran a los agentes que trataban de facilitar el acceso de dos trabajadores al monumento granadino.
Según ha informado a EFE la Policía Nacional, los hechos han ocurrido en torno a las 8:00 horas, cuando dos empleados de la Alhambra que pretendían entrar al monumento para incorporarse a sus puestos de trabajo solicitaron a los agentes que les facilitaran el acceso ante la imposibilidad de hacerlo por la acción de los piquetes.
Los agentes abrieron para ello un pasillo y la reacción de los piquetes, según la Policía, fue agredir a los policías y a los trabajadores, por lo que dos de ellos fueron detenidos.
Tanto el Sindicato de Vivienda como la CNT habían anunciado para primeras horas de este miércoles un piquete informativo en las taquillas de la Alhambra.
Mercamadrid registra una "ligera menor entrada de mercancía" en la jornada de huelga
La mayor plataforma logística alimentaria del país, el mercado central de abastecimiento Mercamadrid, ha registrado en esta jornada de huelga general una "ligera menor entrada de mercancía" a sus instalaciones. Fuentes de la entidad han señalado a EFE que los "mercados están abiertos", si bien "con menor actividad".
Asimismo, han señalado que en la plataforma se "detectó cierto anticipo" tanto en el aprovisionamiento de mercancía como en el acceso de compradores durante la jornada del martes 10 de noviembre.
En el inicio de la huelga se han concentrado manifestantes en Mercamadrid y CCOO ha denunciado a través de su cuenta en la red social X el lanzamiento de "gas pimienta por parte de la policía contra los piquetes informativos". Mercamadrid es la mayor plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de España.
Tiene un área de influencia comercial de 500 kilómetros y 12 millones de consumidores, al comercializar al año 3,6 millones de toneladas de productos frescos.
Atropellado un miembro de un piquete en el corte de uno de los accesos viarios a Tarragona
Una persona que participaba en un piquete ha sido atropellada este miércoles por la mañana durante el corte de uno de los accesos viarios a Tarragona y ha sido trasladada al hospital Joan XXIII de la ciudad, según ha informado la Guardia Urbana a EFE.
La víctima formaba parte de un piquete que se encontraba en el puente de entrada a Tarragona que conecta la autovía T-11 con el hospital cuando fue arrollado por un coche en circunstancias que están siendo investigadas.
Atropellan a un miembro de un piquete en el corte de uno de los accesos viarios a Tarragona
Una persona que participaba en un piquete ha sido atropellada este miércoles por la mañana durante el corte de uno de los accesos viarios a Tarragona y ha sido trasladada al hospital Joan XXIII de la ciudad, según ha informado la Guardia Urbana a EFE.Ir a la noticia
Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) le han atendido en el lugar del suceso y le han trasladado al Hospital Joan XXIII, aunque, según la Guardia Urbana, no está grave.
La policía asegura que trata de un accidente y con esa premisa está siendo investigado.
Una persona detenida en una sentada ante la sede de la Caixa en Pamplona
Una persona ha sido detenida por la Policía Nacional en una sentada que ha tenido lugar este miércoles ante la puerta de la sede de la Caixa en Pamplona, según ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra.
Hacia las 7:45 horas un grupo de personas, convocadas por el sindicato LAB en el marco de la jornada de huelga general, se ha sentado delante la puerta principal de acceso a las oficinas en la avenida Carlos III, de donde han sido desalojadas posteriormente por agentes de la Policía Nacional, momento en el que se ha producido la detención.
El objeto de la protesta, según se ha indicado al inicio de la misma, era denunciar la especulación del sector bancario con la vivienda y en concreto se ha explicado que se había elegido esta entidad porque es "la que especula con mayor número de viviendas".
Los piquetes informativos que desde primeras horas tienen lugar en diferentes puntos de la Comunidad Foral están causando algunas afecciones al tráfico en la ronda de Pamplona, a la altura de Mendillorri por la quema de contenedores, y en la N-121-A entre Lesaka y Elizondo por cortes puntuales de la circulación, según informa la Policía Foral.
Canal Sur Televisión se va a negro por la huelga general
Canal Sur Televisión se ha ido a negro desde las 08.20 horas de este miércoles 11 de noviembre durante la emisión del espacio informativo 'Despierta Andalucía' con motivo de la huelga general convocada para esta jornada por CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas.
Las emisiones de Canal Sur Televisión se venían desarrollando con normalidad desde medianoche y se han cortado abruptamente sobre las 08.20 horas dejando la pantalla 'en negro' con el siguiente mensaje: "La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias".
Los servicios mínimos fijados por resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de la Dirección General de Trabajo Seguridad y Salud Laboral, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante el 11N establecen que, en el ámbito de los medios de comunicación de radio y televisión de empresas andaluzas, "se garantizará la producción y emisión de la programación informativa relevante en formato reducido, con el personal estrictamente necesario".
Retenciones en Madrid y cortes en los accesos a Valencia y en algunos puntos de Barcelona
Diferentes piquetes informativos han cortado esta mañana los accesos a Valencia por la V-21 y la Ronda Nord por la huelga general, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Gestión de Tráfico (CGT).
Los cortes han tenido lugar sobre las 7.30 horas en la V-21, en la entrada a Valencia desde Alboraia, y en la Ronda Nord, tanto en la entrada como en la salida de la ciudad. La Policía se ha trasladado hasta las dos vías y, casi unos 45 minutos más tarde, ha podido despejarlas y reabrir las carreteras. Se han generado retenciones como consecuencia de los cortes.
En Catalunya, la huelga general de este miércoles ha empezado con distintos cortes de tráfico, entre ellos los de la AP-7 en Sant Gregori (Girona), Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Llinars del Vallès y Subirats (Barcelona) y los de la Ronda Litoral de Barcelona a la altura de Drassanes.
Según ha informado Trànsit en distintos mensajes en X recogidos por Europa Press, la circulación también está cortada por manifestación en la A-2 en el Prat de Llobregat y Sant Joan Despí (Barcelona) en sentido a la capital catalana, y en la B-140 en el acceso al CIM Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda.
En el área de Lleida se registran cortes en la LL-11 en ambos sentidos a la altura de la capital ilerdense; en la A-2 en Alcoletge (salida 467, enlace con la C-13) y en la A-2 en Tàrrega (salida 507, enlace con la c-14).
Madrid, con retenciones similares a otros días
Por su parte, las principales vías de acceso a Madrid registran en la mañana de este miércoles retenciones en casi todas las entradas a la capital similares a la de cualquier jornada laboral en hora punta pese a la huelga general. Todas las carreteras están abiertas al tráfico.
Con datos de las 7.30 horas, había retenciones de entrada a la ciudad por la A-1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas; en la A-2 en Torrejón de Ardoz; en la A-4, en Pinto y Butarque; en la A-5, en Arroyomolinos y Alcobendas, y en la A-6, en Las Rozas y Majadahonda.
Además, había complicaciones en la A-42 (autovía de Toledo), en Parla y Getafe, así como en la M-607 (carretera de Colmenar) a la altura de Colmenar Viejo y Tres Cantos, según han indicado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.
En la carretera de circunvalación M-40 las dificultades se concentraban en Aravaca y Pozuelo, en ambos sentidos; en Cuatro Vientos, hacia la A-5; en Villaverde en ambos sentidos; y en Coslada y Vicálvaro hacia la A-2. Un accidente afectaba también a la M-45, con tres kilómetros de retenciones a la altura de Villaverde, en dirección a la A-3.
El bloqueo de los accesos a Barcelona impide a algunos maquinistas cumplir los mínimos
El bloqueo de las principales vías de acceso a la ciudad de Barcelona desde primera hora de la mañana por parte de piquetes que se manifestaban por la huelga general ha impedido a algunos maquinistas de Renfe llegar a los trenes programados en los servicios mínimos.
Según han informado a EFE fuentes de Renfe, entre las 6:30 y las 8:00 horas se habían programado 44 trenes para cumplir el 25 % de los servicios mínimos decretados por la Generalitat en hora punta, pero de estos, 13 no han podido salir. Según han detallado estas fuentes, de estos 13 trenes, 5 acabaran saliendo aunque con retraso.
El motivo de que estos trenes no hayan salido es que algunos maquinistas que intentaban acceder en coche a las estaciones de origen de los convoyes no han podido llegar a tiempo por los cortes en las carreteras catalanas desde primera hora de la mañana.
Los cortes de carretera y el bloqueo de las cocheras de TMB ha afectado también a los servicios mínimos de los autobuses que circulan por el área de Barcelona. Fuentes de TMB han indicado a EFE que los vehículos han podido salir de las cocheras de Zona Franca y de Horta, pero no de la cochera de Triangle. Algunos de los autobuses que han podio salir se han encontrado después atrapados por las incidencias de tráfico en la capital catalana.
En el metro sí que se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos, según las fuentes de TMB. Los servicios mínimos decretados para la huelga de hoy son del 25 % en Rodalies, metro, autobuses, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y el Tram durante las horas punta (de 6:30 a 9:30 horas y de 16:30 a 21 horas).
Detenido en Mercamadrid un miembro de un piquete por lanzar una valla a un policía
Un miembro de un piquete de la huelga general convocada para este miércoles ha sido detenido en la entrada de Mercamadrid por lanzar una valla a un policía nacional.
El suceso ha tenido lugar a la una y veinticinco de esta madrugada en el acceso a las instalaciones de esta plataforma de distribución de Madrid donde se concentró el piquete y uno de sus componentes ha sido arrestado como presunto autor de la agresión al agente.
Otros piquetes han actuado en distintos distritos madrileños sin que a las ocho de la mañana se hubieran registrado más incidentes de relevancia, ha informado a EFE la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El lateral de la M30 cortada a la altura de Ventas
Los manifestantes han salido a la calle y están cortando algunas carreteras en Madrid. El lateral de la M30 entre Ventas y Avenida de América ha sufrido cortes.
Bloqueados los accesos a la estación de Sants de Barcelona
Piquetes informativos de la huelga general de 24 horas convocada para este miércoles han bloqueado esta mañana los accesos a la estación de Sants de Barcelona. A primera hora, los piquetes informativos han entrado también en la estación de tren y se han manifestado en el vestíbulo.
A la entrada ha habido algunos momentos de tensión entre piquetes y personas que querían entrar.