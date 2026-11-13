Capítulo 3: Un buen aislamiento en tus ventanas mejora la eficiencia energética y te ayuda a ahorrar
En el capítulo 3 descubrimos la importancia de una buena climatización en las ventanas para tener un consumo energético más eficiente
Capítulo 2: Prepara tus radiadores para disfrutar del máximo confort en casa
Capítulo 1: El error de secar la ropa en los radiadores que encarece tu factura
Mantener una temperatura agradable en el hogar depende de varios factores, y uno de los más importantes es el aislamiento de las ventanas. Contar con ventanas que cierren correctamente y ofrezcan un buen aislamiento térmico ayuda a conservar el calor en el interior de la vivienda, optimizar el uso de la calefacción y mejorar la eficiencia energética. Así, disfrutarás de un hogar más confortable y de un consumo energético más eficiente.
Todos los capítulos, también en Mediaset Infinity.
Sinopsis de la serie:
Un reconocido hombre del tiempo, Mario Picazo, retirado de la tv, pero aún en activo, se muda a un edificio de oficinas donde se está reformando el que será su lugar de trabajo en su nueva etapa vital. Poco a poco, se dará cuenta a través de sus compañeros de edificio, que su pasado y su pasado le perseguirá día a día a través de pequeñas coincidencias en el ascensor, un lugar de donde no puedes escapar.
Cada pronóstico, presente o pasado, se convertirá en una historia entre Mario y sus nuevos vecinos de oficina y la profesión que ha desarrollado durante años llevará al extremo la eterna paciencia del presentador. Un viaje de dos minutos donde el tiempo se convertirá en protagonista.