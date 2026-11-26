telecinco.es 26 NOV 2026 - 11:44h.

Analizamos 5 aspiradoras de distintos formatos diseñadas para adaptarse a cualquier tipo de suelo y rutina

Las 10 mejores aspiradoras de 2026: autonomía, potencia y precio

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La limpieza es una de las tareas que más se repiten en cualquier hogar, se hace cada semana, a veces cada día, y el equipo con el que se hace marca la diferencia entre dedicarle una hora o la mitad. Una aspiradora bien elegida ahorra tiempo, esfuerzo y repasos innecesarios, y se nota en cada limpieza. Por eso el Black Friday es un buen momento para invertir en ella, se trata de un electrodoméstico de uso constante, pensado para durar, y la campaña permite acceder a modelos de gama alta con un precio más ajustado de lo habitual.

Y Dyson lo pone fácil con sus ofertas de estos días: ahorra hasta 400 euros de descuento en tecnología. Para que no tengas que revisar todo el catálogo, hemos seleccionado 5 aspiradoras de distintos formatos, desde robots autónomos hasta modelos de mano, y en cada una repasamos sus prestaciones para que puedas elegir la que mejor encaje con tu hogar y tu forma de limpiar.

Robot aspirador y fregona Dyson Spot+Scrub™ Ai

El robot aspirador y fregona Dyson Spot+Scrub™ Ai es la opción más completa para quien quiere automatizar la limpieza del suelo. Aspira con una succión de hasta 18.000 Pa y friega con un rodillo que se limpia solo, de modo que no hace falta intervenir entre una pasada y otra. Navega con mapeo láser LiDAR y una cámara con inteligencia artificial que le ayuda a reconocer el entorno y a trabajar donde más se necesita. Cuando detecta una alfombra, aumenta la succión y eleva el rodillo húmedo para no mojarla. Su rodillo de silicona con cerdas de nailon retira bien el pelo largo y el de las mascotas, y la doble filtración retiene partículas de hasta 0,1 micras, un detalle útil en hogares con alergias. Además, su estación se encarga del autovaciado. Por el Black Friday, Dyson ofrece 500 euros de descuento en este modelo.

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Aspiradora sin cable Dyson V10 Konical

Para quien prefiere una aspiradora de uso diario, ligera y fácil de manejar, la aspiradora sin cable Dyson V10 Konical es una apuesta muy equilibrada. Ofrece 150 AW de succión y hasta 60 minutos de autonomía, suficiente para recorrer toda la vivienda sin recargar. Su cabezal cónico está diseñado para evitar que el pelo se enrede en el cepillo, un problema habitual en casas con melenas largas o con animales. Funciona igual de bien en suelos duros que en alfombras, y su formato sin cable permite llegar a cualquier rincón sin buscar enchufes. Además, se convierte en aspiradora de mano en un momento, lo que la hace útil para sofás, estanterías o escaleras. Es una de esas máquinas que se guardan en cualquier armario y siempre están listas. Con 150 euros menos durante el Black Friday, resulta aún más atractiva.

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Robot aspirador y fregona Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry

El robot aspirador y fregona Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry destaca por un detalle de diseño poco habitual: sus mopas son triangulares, pensadas para llegar a las esquinas que un rodillo redondo suele dejar a medias. Combina el sistema Twin-capture, que separa los residuos finos de los gruesos para mejorar la eficiencia, con una succión de 21.000 Pa. Un sensor Piezo detecta el polvo en tiempo real y, en modo Auto, el robot ajusta la potencia y el tipo de limpieza según el suelo que encuentra. Ofrece hasta 90 minutos de autonomía y, si necesita más tiempo para terminar la vivienda, se recarga y retoma el trabajo por sí mismo. Es una buena elección para quien quiere aspirar y fregar sin renunciar a que los bordes queden bien limpios. Dyson lo ha rebajado en 300 euros por el Black Friday.

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Aspiradora en seco y húmedo Dyson V16 Piston Animal Submarine™

La aspiradora en seco y húmedo Dyson V16 Piston Animal Submarine™ reúne en una sola máquina las dos tareas que más tiempo consumen: aspirar y fregar. En seco, trabaja con un motor de 900 W y filtro HEPA, y con el cabezal de rodillo húmedo friega el suelo sin necesidad de cubo ni fregona. Su autonomía llega hasta los 70 minutos, un margen amplio para limpiar toda la casa de una sola vez. Es especialmente útil en hogares con mascotas, ya que permite pasar de recoger el pelo a eliminar huellas y manchas sin cambiar de equipo. Se maneja como una escoba sin cable, de modo que resulta cómoda tanto en espacios amplios como en rincones estrechos. Durante el Black Friday, cuesta 300 euros menos, una buena noticia para quien busca potencia y versatilidad.

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Aspiradora de mano Dyson Car+Boat

Existen espacios que una aspiradora doméstica no alcanza con facilidad: el maletero, los asientos del coche, la tapicería de una caravana o el interior de una embarcación. La aspiradora de mano Dyson Car+Boat está diseñada para esos casos. Es compacta, ligera y se maneja con una sola mano, con tecnología ciclónica que mantiene la succión mientras se limpia. Incluye accesorios para llegar a las rendijas entre asientos y para limpiar superficies como el salpicadero, y al funcionar sin cable se puede usar en cualquier lugar. También es muy práctica para quienes viajan con perro, porque retira con facilidad el pelo que se acumula en la tapicería. Con ella, la limpieza del vehículo se resuelve en pocos minutos y sin desplazarse a ningún sitio. Por el Black Friday, Dyson te ahorra 80 euros en este modelo.

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Sea cual sea tu elección, con descuentos de hasta 400 euros en tecnología Dyson, este Black Friday es un buen momento para renovar la aspiradora y hacer más fácil la limpieza del hogar.

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