Natalia Sette 25 NOV 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se embarca en una nueva aventura profesional y ofrece un servicio a sus seguidores

Yoli, de 'Gran Hermano', en el hospital de urgencias con su hija

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Yoli Claramonte continúa volcada en su crecimiento personal y laboral. Tras haber compartido su proceso de sanación con una mentora y reconocer que la presión de emprender le había pasado factura, la exconcursante de ‘Gran Hermano 15’ ha anunciado ahora un nuevo proyecto profesional.

La influencer ha echado la vista atrás para recordar cómo comenzó su trayectoria digital cuando apenas era una adolescente. “Con 17 años me fui de casa y, sin saberlo, monté mi primer negocio”, ha comenzado diciendo con orgullo a través de un cuidado vídeo publicado en su Instagram.

Sin recursos económicos ni red de contactos, su principal herramienta en aquel momento fue su teléfono móvil. “No tenía ni dinero ni contactos pero tenía un móvil en mi mano. Sin tener apenas seguidores empecé a subir contenido a redes sociales, desde entonces, no he parado de trabajar con marcas”, ha explicado.

En aquellos inicios, el panorama digital era muy distinto al actual y las dinámicas de colaboración también lo eran. “Apenas existían los videos, era prácticamente todo foto. Las marcas me enviaban el producto a casa y yo hacía contenido para la marca”, ha recordado sobre sus primeros pasos.

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La joven ha rememorado con especial ilusión el momento en que empezó a ver recompensado económicamente su esfuerzo. “Al principio era sobre todo a cambio de producto pero una marca decidió pagarme, fueron 150€, para mi era una auténtica locura”, ha confesado sobre aquel primer pago que marcó un antes y un después.

Con el paso del tiempo, esa afición inicial terminó convirtiéndose en su vía de ingresos principal. “A partir de ese entonces mi hobby se convirtió en mi trabajo. Hoy, a lo que yo hacía, se le llama UGC. Te permite trabajar con marcas internacionales desde casa”, ha explicado.

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El término UGC corresponde a las siglas de User Generated Content (contenido generado por el usuario) y consiste en la creación de vídeos, fotografías o reseñas auténticas que las marcas utilizan en sus propios canales o campañas publicitarias, sin necesidad de contar con una gran comunidad de seguidores.

Con el objetivo de transmitir todo lo aprendido durante estos años, Yoli ha lanzado un curso digital dirigido a quienes deseen formarse como creadores de contenido UGC. Quienes quieran iniciarse podrán acceder a la modalidad básica por 20 euros, mientras que el nivel avanzado tiene un precio de 80 euros.