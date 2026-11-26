Celia Molina 26 NOV 2026 - 10:41h.

Inés ha publicado un carrusel de fotografías sobre su 'mesversario' con Lamine, en las que revela cuánto tiempo llevan juntos

Lamine Yamal e Inés García dan la bienvenida a dos nuevos miembros de su familia: "Ya están en casa"

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La influencer Inés García, novia de Lamine Yamal, ha revelado (sin querer) cuándo comenzó exactamente su relación con el futbolista. Fue durante el desarrollo del Mundial de Fútbol cuando su noviazgo se consolidó de cara al público, pues Inés estuvo animando al jugador desde las gradas en todos los partidos.

Durante su estancia en Estados Unidos, Inés y Lamine empezaron a dedicarse románticos mensajes en las redes sociales, en los que el futbolista comenzó a llamarla "mi mujer", como si estuvieran casados. Los regalos y detalles amorosos entre ambos han sido constantes y fue en su viaje a Saint Tropez, con el que celebraron la victoria de España en el Mundial, cuando dejaron claro que su relación iba viento en popa.

"Felices 7 meses al amor de mi vida"

Sin embargo, ninguno de los dos ha contado nunca cuándo iniciaron su romance, hasta ahora. Para hacer un resumen de su última semana, la influencer toledana ha publicado varias fotografías sobre la celebración de su 'mesversario' que le preparó Lamine en una impresionante y lujosa habitación de hotel, que seguro que ha levantado más de una envidia.

El futbolista llenó la estancia de pétalos de flores rojas, incluida la cama, donde dibujó con ellos un corazón. Ambos comenzaron la noche con una deliciosa cena y, a la mañana siguiente, degustaron un increíble desayuno al que no le faltaba de nada. Gracias a las fotografías publicadas por Inés, hemos podido ver la lujosa bañera con la que contaba la suite y cómo Lamine y la influencer se despertaron juntos en la cama.

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"Me encantas, mi mujer"

Entre las imágenes, había también una que confirma cuántos meses llevan juntos: "Felices 7 meses al amor de mi vida", escribió Lamine en la tarjeta que acompañaba a un precioso ramo de flores. Por lo que su relación comenzó, según esta dato, a mediados del mes de abril.

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En estos siete meses, la prensa del corazón aseguró que la creadora de contenido ya se ha mudado a la casa del jugador del Barca. Sabemos que ambos comparten la crianza de dos perritos, llamados Coco y Copito, con quienes han formado una familia. Cuando fueron destetados, los cachorros llegaron a la residencia de Lamine e Inés suele publicar muchos vídeos y fotos en los que aparecen con ellos, incluso cuando han viajado en su avión privado.

De sus fotos con Lamine a su carrera como modelo

Además de publicar contenido sobre su relación con Yamal, Inés también está muy centrada en su carrera como modelo. En soledad, Inés triunfó en la Semana de la Moda de Nueva York, donde acudió al desfile de Carolina Herrera. En una entrevista posterior con la revista 'Hola Fashion', en la que fue portada, admitió que estaba "muy contenta y feliz" por haber cumplido su sueño de dedicarse a la moda, pero también aseguró que se lo quiere tomar con mucha paciencia:

"Ahora mismo creo que necesito parar, respirar y pensar hacia dónde quiero dirigir mi carrera y cómo quiero construir mi futuro después de todo este boom. Estoy viviendo esta etapa de una manera muy natural, disfrutando del día a día. Sigo publicando lo que me apetece y creando contenido como siempre. La moda es una de mis grandes pasiones y, de hecho, ya la estoy estudiando. Me encantaría desarrollar un proyecto propio en el futuro, pero creo que todavía no ha llegado el momento de embarcarme en algo tan grande", sentenció.