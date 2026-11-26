Viajaban a bordo del barco, el 'Med Emre', que navegaba bajo la bandera de Malta desde Algeciras hasta Barcelona

El barco transportaba alrededor de 1,2 millones de litros de crudo y se encontraba a unas 25 millas náuticas de la isla

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IbizaUn marinero ha muerto y otros seis han resultado heridos leves este jueves de madrugada tras el hundimiento de un barco cargado de petróleo al norte de Ibiza. Transportaba alrededor de 1,2 millones de litros de crudo y se encontraba a unas 30 millas náuticas de la isla y a 57 del este de Valencia, según ha precisado el 112 de las Islas Baleares.

A bordo de la embarcación viajaban un total de 17 tripulantes. De ellos, siete han sido trasladados, incluido el marinero fallecido, que fue evacuado al al Hospital Can Misses de Ibiza, donde desgraciadamente han confirmado su muerte.

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Los marineros heridos, trasladados a distintos centros sanitarios

El resto de marineros han sido desembarcados entre el aeropuerto de Ibiza y el de Valencia, donde han sido atendidos por ambulancias y, posteriormente, han sido trasladados a a distintos hospitales, como el citado Hospital Can Misses, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, también en Ibiza, el Hospital Arnau de Vilanova y el Hospital de Manises, ambos en Valencia. La mayoría presentaba afecciones por hipotermia, ha detallado en un comunicado el 112.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), de los seis tripulantes recogidos en el aeropuerto de Manises, Valencia, dos han sido trasladados al citado Hospital Arnau de Vilanova, uno por hipotermia, que ya ha sido dado de alta, y otro por herida abierta en una pierna y fractura de muñeca, que permanece ingresado.

Los otros cuatro tripulantes han sido trasladados al Hospital de Manises, dos por hipotermia, que ya han sido dados de alta, un tercero por herida abierta en una pierna y un cuarto por dolor abdominal. Los dos últimos permanecen ingresados.

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En las labores de rescate han participado tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, así como varios barcos de este mismo organismo y otros barcos mercantes que se encontraban cerca de la zona.

El barco hundido, en el que ha muerto el marinero, el 'Med Emre', con bandera de Malta

El barco que se ha hundido es el 'Med Emre', que navegaba bajo la bandera de Malta desde Algeciras hasta Barcelona. Era un barco de transporte de productos químicos que navegaba con cerca de siete mil toneladas métricas de combustible (1,2 millones de litros).

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Tras el hundimiento, la Dirección General de Marina Mercante ha activado el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en el nivel dos. Además, el Gobierno de Baleares, a través de la Dirección General de Emergencias e Interior, ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (PLATERBAL) en el nivel cero.

Salvamento Marítimo no observa restos ni contaminación en la zona del barco hundido

Ante la situación, las autoridades se han apresurado a evaluar los posibles efectos del hundimiento, debido al vertido de combustible. Por este motivo, Salvamento Marítimo ha movilizado al barco de intervención rápida 'Guardamar Talía', desplegado a la espera de ser revelado por el Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes. No obstante, en una primera evaluación, no se han avistado restos de la embarcación, objetos flotantes ni indicios de contaminación, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).