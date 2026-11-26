La mujer del acusado de matar al logopeda de Valencia ha cambiado su versión de los hechos en su declaración ante el juez

Las pruebas del crimen del logopeda de Valencia: el ADN del pantalón del niño no halla vestigios de la víctima

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ValenciaNovedades en la investigación del crimen del logopeda asesinado a puñaladas en su clínica de Valencia. El asesinato de este hombre ocurrió el lunes 15 de junio de 2026 en la Clínica Diálogo, ubicada en el barrio valenciano de Marxalenes. David G. S., padre de uno de los pacientes de la clínica, mataba a puñaladas al logopeda de su hijo y después confesaba el crimen. Tras asestarle 14 puñaladas a este logopeda de 32 años, el joven de 24 años justificaba su ataque asegurando que el profesional había abusado sexualmente de su hijo. Cinco meses después de este asesinato, la madre del niño y mujer del supuesto asesino del logopeda ha acudido a la plaza número 11 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Valencia, que instruye la causa, para declarar como testigo.

Según ha informado en exclusiva el medio de comunicación 'Las Provincias', el testimonio de esta mujer resulta clave ya que se encontraba en la clínica en el momento en el que, supuestamente, el logopeda fue sorprendido por el padre del niño y presunto autor de su asesinato. "Aunque inicialmente manifestó ante la Policía que cuando entró en la sala de la terapia sorprendió al logopeda realizando tocamientos a su hijo mayor (ella estaba fuera con el pequeño de un año), ahora ha querido matizar sus declaraciones y aclara que no llegó a verlo 'tocando' a su hijo", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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Su cambio de declaración

En su declaración, la mujer ha asegurado que no vio directamente al especialista realizar tocamientos a su hijo y ha afirmado que su marido salió de la clínica con las "manos ensangrentadas", detallan desde 'Las Provincias'. Durante su declaración, ha matizado sus primeras palabras ante la Policía y ha asegurado que no vio personalmente al logopeda realizar tocamientos a su hijo de tres años, aunque está convencida de que eso fue lo que ocurrió.

La mujer ha explicado que se encontraba en el baño limpiando a su hijo pequeño cuando escuchó voces y gritos. Al entrar en la sala, su pareja le entregó al niño de tres años y le pidió que se marchara con él. Después, esperó en el coche y, poco tiempo más tarde, su marido apareció con las manos ensangrentadas y le dijo: "Creo que lo he matado".

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Esta versión no coincide completamente con la que ofreció el acusado a la Policía Nacional ya que, en un principio, reconoció haber atacado al logopeda con una navaja después de una discusión en la que le exigió explicaciones y le pidió acceder a las grabaciones de seguridad y a su teléfono móvil. Hay que recordar que la víctima recibió 14 puñaladas, dos de ellas mortales.

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El informe de ADN y los datos de sus móviles

Otro de los aspectos importantes de la investigación son los archivos encontrados en los dispositivos electrónicos del fallecido. Según informa 'Las Provincias', la Policía localizó imágenes de contenido sexual de menores y otros archivos de carácter violento. Sin embargo, la Fiscalía considera que parte del material encontrado "es ambiguo".

Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Las Provincias', una de las pruebas analizadas en la investigación ha sido el estudio del pantalón y el pañal del menor. La Policía Científica no ha encontrado hasta el momento restos biológicos del logopeda en ninguna de las prendas. Tan solo ha aparecido ADN del progenitor del menor, un resultado que podría explicarse porque él mismo vistió a su hijo, explica el medio de comunicación valenciano.

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La segunda prueba que se aporta en el investigación judicial es el análisis de los cuatro dispositivos electrónicos del logopeda asesinado. Los datos de dos teléfonos móviles, un ordenador y una tablet del profesional asesinado han sido volcados por los agentes.

Según informan desde el medio de comunicación anteriormente citado, durante el análisis se han encontrado varios archivos de WhatsApp de 2018 con unas ocho imágenes de niñas menores de diez años, además de búsquedas en páginas pornográficas con mujeres de apariencia adolescente. Sin embargo, la Policía "no ha realizado ninguna conclusión" sobre estos archivos y su posible relación con el caso.

Tras conocerse los resultados, la defensa del acusado pidió su puesta en libertad, pero tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron. Finalmente, el juzgado decidió mantenerlo en prisión provisional.

En la cárcel pendiente de juicio

Hay que destacar que la investigación continúa abierta y todavía quedan declaraciones de testigos pendientes. El caso será juzgado por un tribunal del jurado popular, que tendrá que determinar qué ocurrió realmente aquella tarde y cuáles fueron los motivos del asesinato.

El ingreso en prisión provisional de David fue acordado el 18 de junio por la magistrada encargada de la causa, después de que el investigado se entregara en la comisaría de Burjassot y quedara a disposición judicial.

El investigado permanece en el Centro Penitenciario Valencia II, conocido como la prisión de Picassent, destacan fuentes locales. El complejo se encuentra en la carretera N-340, en el término municipal de esta localidad valenciana, y es uno de los centros penitenciarios de referencia de la provincia.

Cuenta con módulos residenciales, una enfermería, espacios para las comunicaciones con familiares y abogados, instalaciones deportivas y un área sociocultural con biblioteca, salas de lectura y aulas.

También dispone de talleres ocupacionales y productivos en los que los internos pueden participar en actividades formativas y laborales, además de servicios centralizados como la cocina y la lavandería. La prisión se organiza en distintas áreas para atender a los internos según su situación y sus necesidades.

La prisión provisional supone que David continúa privado de libertad mientras avanza el procedimiento, sin que exista todavía una sentencia sobre su responsabilidad penal. Su situación judicial permanece ligada a la evolución de la instrucción, en la que todavía deben esclarecerse las circunstancias del crimen y determinarse la calificación jurídica definitiva de los hechos.