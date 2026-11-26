telecinco.es 26 NOV 2026 - 09:00h.

El turrón comienza a elaborarse mucho antes de que las primeras luces navideñas iluminen las calles

Mercadona incorpora novedades en su surtido de turrones y presenta un sabor nuevo

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No hay Navidad sin turrón. Como cada año, este dulce tradicional regresa a los hogares para protagonizar las sobremesas y acompañar los encuentros de familiares y amigos durante unas fechas tan especiales. Sin embargo, su llegada a la mesa comienza mucho antes de que aparezcan los primeros adornos navideños. De hecho, todo empieza en verano, cuando se recoge la almendra que dará vida a este producto tan característico de nuestra gastronomía.

En agosto se recoge la almendra de nueva cosecha, poniendo en marcha un proceso que combina más de 150 años de tradición con nuevas formas de disfrutar de este dulce.

Tras la recolección, la nueva almendra llega en septiembre a las instalaciones del fabricante para iniciar su transformación. Es entonces cuando se combina con ingredientes naturales como la miel, el azúcar y la clara de huevo, dando forma a uno de los productos más reconocibles de nuestras mesas navideñas.

Así que, aunque sea ahora cuando comenzamos a pensar en qué turrón elegiremos este año, el que comeremos en diciembre lleva meses preparándose.

Renovación en el diseño y novedades

La tradición siembre deja espacio para la innovación. En esta línea, la compañía ha renovado la imagen de los turrones Hacendado con nuevos envases y diseños que permiten identificar más fácilmente cada variedad. Una actualización que no se limita únicamente a la estética: algunos productos también incorporan mejoras en su presentación.

Es el caso del Turrón de Chocolate Crujiente Hacendado que viene precortado y con una barqueta que facilita partirlo con las manos y disfrutar de cada porción.

Esta temporada, los turrones de chocolate rellenos de la marca incorporan onzas para facilitar el partido, mientras que el turrón de 3 Chocolates Hacendado añade topping de galleta.

Para quienes prefieren los sabores de siempre, Mercadona mantiene las variedades tradicionales. Pero quienes buscan probar algo diferente también encontrarán una novedad. Este año es el turrón Cookies & Cream Hacendado, una combinación inspirada en las populares galletas de cacao.

Esta nueva variedad se suma a otras propuestas que ya forman parte del surtido, como los turrones de pistacho, cheesecake o cacahuete. Una muestra de cómo la tradición y la innovación pueden convivir para seguir endulzando la Navidad.