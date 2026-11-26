Bullas decreta dos días de luto oficial y convoca una concentración por el asesinato machista

Verónica, la mujer asesinada por su expareja en Bullas, Murcia, acababa de dejar a su hija pequeña en el colegio cuando fue atacada

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BullasLa Policía continúa recabando datos para detener a José 'El Gitano' tras presuntamente asesinar a puñaladas a su exnovia Verónica en la localidad murciana de Bullas. Fue durante la mañana de este pasado miércoles 25 de noviembre cuando este hombre de 37 años se presentó en la vivienda de su expareja y la cosió a puñaladas. Justo después, cerró la puerta de la casa de un portazo y se dio a la fuga.

La Guardia Civil investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de Verónica, la mujer de 32 años y víctima de este nuevo crimen machista en la localidad murciana de Bullas.

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Las amenazas

Según pasan las horas, se van conociendo más detalles del crimen perpetrado presuntamente por José 'El Gitano'. El medio de comunicación 'La Verdad de Murcia' ha podido hablar con el entorno de Verónica y de José y ha conocido las continuas amenazas que este hombre habría lanzado contra su exnovia en las últimas horas antes de matarla a puñaladas.

Al parecer, la víctima quería poner fin a la relación y, según su entorno y amigos consultados por el medio de comunicación anteriormente citado "él ya había llegado a amenazarla de muerte. 'Mañana la voy a matar', habría dicho el día anterior en un gimnasio de la localidad".

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Horas después de lanzar esta amenaza, José terminó cumpliéndola y le arrebató la vida a Verónica, madre de dos niñas de 10 y de 15 años. Fue a las 11.46 horas cuando el Centro de Coordinación de Emergencias recibía una llamada en la que la Policía Local de Bullas solicitaba la asistencia de los servicios sanitarios para atender a Verónica a la que los agentes ya le estaban practicando maniobras de reanimación.

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La fuga de José 'ElGitano'

A la llegada de los facultativos, Verónica ya había fallecido. El cadáver fue hallado con signos de violencia por arma blanca en el interior del domicilio. Los agentes han abierto una investigación para localizar al sospechoso y proceder a su detención.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha confirmado que el presunto autor del crimen es la pareja actual de la víctima, que está "perfectamente identificado" y sobre el que hay un "amplio dispositivo" para proceder a su detención. Lucas ha expresado su confianza en que esta se produzca "en las próximas horas".

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Verónica nunca denunció a José

Asimismo, según ha explicado Lucas, el presunto autor no contaba con denuncias previas por parte de la mujer asesinada, que tampoco figuraba en el sistema VioGén en relación con su actual pareja.

No obstante, sí había estado incluida en este sistema por una relación anterior, cuya expareja se encuentra en prisión.

La víctima tenía dos hijas de 10 y de 15 años, que no eran del presunto agresor y que, según ha asegurado Lucas, "se encuentran protegidas".

Ayuda a las víctimas de violencia de género

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.

En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización.

Estos recursos pueden ser utilizados tanto por las víctimas como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.