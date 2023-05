El alto precio que ha alcanzado la energía en los últimos años se ha convertido en un problema para muchas familias. Eso, unido a la creciente conciencia medioambiental, ha provocado que algunas hayan pensado en instalar paneles solares en sus casas. Pero la gran mayoría viven en pisos y no tienen suficiente espacio para hacerlo.

Ese problema por fin tiene solución y tener un tejado ya no es imprescindible, gracias al autoconsumo remoto de las comunidades solares. Puedes tener tus paneles en un parque solar y recibir su energía directamente en tu casa.

Las energías renovables son las más baratas y también las más limpias. ¿Te gustaría que toda la energía que consumes proviniese de estas fuentes, pero no puedes hacerlo porque no tienes un tejado donde poner paneles solares? ¡No hay problema! Las comunidades solares son para ti. Comunidad Solar te permite tener tus propios paneles solares en uno de sus parques fotovoltaicos gigantes, llamadas megaparks. Esa energía llegará directa a tu casa a través de la red eléctrica. Y no solo eso, sino que incluso puedes repartir la energía entre varios hogares.